 Березенко о поправках к судебной реформе: "Оттягивают принятие важных и новаторских законов". ВИДЕО

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"Оттягивают принятие важных и новаторских законов. Если бы они поняли, что нет голосов за пенсионную реформу, они бы в нее первой зашли, чтобы показать работу парламента в этой части", - заявил замглавы фракции БПП.
Вместе с тем, Березенко отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли на завтра мобилизация нардепов и прервут ли рассмотрение правок к судебной реформе для рассмотрения пенсионной, отметил, что решение о том, как работать дальше фракция БПП будет принимать завтра на утреннем заседании.
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