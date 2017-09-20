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 Политика Украины
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Все про:ВР (23024) пенсионная реформа (1003) судебная реформа (619) Березенко (56)

 Березенко о поправках к судебной реформе: "Оттягивают принятие важных и новаторских законов". ВИДЕО

Фракция БПП на завтрашнем утреннем заседании будет решать как работать в парламенте дальше.

Об этом заявил в кулуарах Рады замглавы фракции БПП Сергей Березенко, комментируя растянувшийся уже на 5 пленарных дней процесс рассмотрения 3383 поправок к судебной реформе и необходимость принятия до 1 октября пенсионной реформы, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Оттягивают принятие важных и новаторских законов. Если бы они поняли, что нет голосов за пенсионную реформу, они бы в нее первой зашли, чтобы показать работу парламента в этой части", - заявил замглавы фракции БПП.

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Вместе с тем, Березенко отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли на завтра мобилизация нардепов и прервут ли рассмотрение правок к судебной реформе для рассмотрения пенсионной, отметил, что решение о том, как работать дальше фракция БПП будет принимать завтра на утреннем заседании.
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Задрали вже. Закони, рехворми, а віз і досі там.
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Оттягивают, потому что надо 95% их пересажать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБерезенко о поправках к судебной реформе: "Оттягивают принятие важных и новаторских законов". ВИДЕО
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