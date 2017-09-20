 Кабмин может самостоятельно принять решение об индексации пенсий с 1 октября без дополнительных решений Рады, - Егор Соболев. ВИДЕО

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"Уровень технологии лжи в нашей стране, наверное, превзошел наилучшие мировые образцы. Ничто не мешает правительству принять решение об индексации пенсий. Это предусмотрено украинским законодательством, и правительство может это сделать это с 1 октября без каких-либо дополнительных решений парламента", - прокомментировал нардеп обвинения коалиции в сторону нардепов, которые настаивают на рассмотрении правок к судебной реформе, в затягивании принятия решения о повышении пенсий.
"Это свинство - ставить судьбу пенсионеров и обманывать их, и говорить: "Вам либо повышение пенсий немного, либо плохие судебные процедуры". ... Этих бабушек и дедушек цинично обманывают, пытаясь ими прикрыться".
Гройсман обиженно спрашивает:
- А почему это в новом бюджете расходы на президента увеличены вдвое?
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