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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4369) госбюджет (574) льготы (484) медицина (1633) пенсионная реформа (1003) судебная реформа (619) Березюк (152)

 Березюк - Порошенко об антикоррупционном суде: "Нужно хотеть быть самым богатым, или хотеть быть лидером нации". ВИДЕО

В ходе создания антикоррупционного суда Украина должна попросить иностранных коллег помочь провести отбор судей, как это было сделано в ходе создания НАБУ.

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Создание антикоррупционного суда преследует две цели. Первое, создание институции, которой доверяют. А также повышение уровня доверия людей к государству, а судебная ветвь власти является основой украинского государства, как и любого другого. Вторая цель - наказание тех, кто обворовал государство. Без этого антикоррупционного суда, где мы должны попросить у наших внешних коллег помощи в процессе отбора судей, так как это сделали с НАБУ (и сегодняшнее НАБУ работает), мы не сможем завершить процесс наказания коррупционеров", - заявил он.

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"Судебная система одна из самых консервативных в любом государстве. ее очень тяжело менять. Для того, чтобы этот процесс ускорить, может помочь только антикоррупционный суд. А эти вопросы и побег от реальности и создание палат при судах, где каждый суд должен стать антикоррупционным, - это желание оставить все так, как оно есть: под контролем олигархата, который воровал, ворует и собирается воровать бюджетные средства, ради собственной прибыли. Они (Порошенко и Гройсман. - Ред.) возглавляют олигархическую клику. На сегодня они при власти и имеют все доступы ко всем ресурсам и они хотят быть безнаказанными. На самом деле, антикоррупционный суд необходим в первую очередь Президенту Украину Петру Порошенко, если он хочет быть Президентом Украины и иметь доверие людей. Поэтому это нужно хотеть быть самым богатым, или хотеть быть лидером нации. Эти две вещи редко когда объединяются. У тиранов объединяются, но это не надолго", - добавил Березюк.

Также он отметил, что на вчерашнем заседании фракция "Самопомочи" начала ознакомление с проектом Госбюджета-2018. основные вопросы возникли к наполнению бюджета.

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"Мы видим инфляционные процессы. Доллар, курс которого рассчитан 30 грн. Это гарантированные с самого начала 12% инфляции. Второй вопрос, в одном из пунктов правительство разрешает себе в отдельных случаях превышать лимит внутреннего долга, то есть выпускать бумажные деньги, чтобы наполнять фонды государственных банков. Это что, мы пополняем 197 млрд большой дыры "Приватбанка" за счет инфляции, за счет печатания денег. Тогда этого поднятия пенсии, которое они собираются провести, на 100-500 грн просто не хватит, так как доллар может стать по 36 грн", - пояснил Березюк.

Вместе с тем, он акцентировал внимание на необходимости более открытого гражданского контроля за использованием средств заложенных в Госбюджет на оборону.

"В предложенном бюджете льготы на жилищно-коммунальные услуги, которые на сегодня обслуживает государство, которые государство выдавало 25 лет, государство передает на места. Субсидии оставляет за собой, а льготы передает на местное самоуправление. Если передавать функции вниз, то надо передавать вместе с деньгами. Низ еще не достаточно окреп, чтобы выполнять такие функции", - добавил нардеп.

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Также нардеп отметил, что медицинская реформа должна предшествовать пенсионной.

"Если раньше люди думали, как выжить на пенсию, то теперь - как дожить. Потому что пенсионная реформа очень элегантно и незаметно повышает пенсионный возраст: мужчины будут идти на пенсию в 63-65 лет, женщины - в 63.... Если нам говорят, что в Европе люди идут на пенсию в 65-70 лет, но средняя продолжительность жизни женщин в Европе 80 лет, а мужчин больше 70", - резюмировал Березюк.
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Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. (c)
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порошенко взагалі не лідер, в нього навіть своєї команди немає! В нього в команді тільки ідіоти та невдахи, гройсмани без освіти, гонтареви без розуміння економіки та банківської діяльності, якійсь офіціанти та охоронці. Це не команда професіоналів, це похоронна команда! порошенко не вміє будувати команду однодумців які здатні розробляти та приймати рішення! В команді порошенка немає Гриценка, немає Саакашвілі, немає Садового, немає Яроша, немає нікого знакового чи потужного в політичному та професійному плані! порошенко не здатен розробляти та приймати рішення в команді, не здатен оцінювати ризики, не здатен дискутувати! порошенко соціофоб, який панічно боїться спільної роботи бо слабкий у всіх професійних та політичних сенсах! порошенко боїться поразки, боїться звинувачень, боїться реальної жорсткої дискусії! З таким президентом ми не підемо складним шляхом реформ та війни, бо він буде постійно помилятись а потім приховувати свої помилки аж до відставки! Краще припинити цей невдалий менеджерський досвід порошенка вже зараз!
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Да и еще можно Трампу предъяву выставить.
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ой, что то мне шепчет.... что выборы не за горами...
такие вещи начинают правильные говорить...
(скоро греча точно подорожает, как самый стратегический продукт)
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да куда уж дорожать? и так уже в разделе деликатесов. скоро с мясом в цене сравняется.
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правильно!
а перед выборами... каждому по пачке - как слиток золота подарил!
вот ... и думаем...
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Ни один человек в Украине не говорит "греча"!
Прокололся пидар кацапский!
Геть за поребрик!
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да, согласен!
гречневая крупа.
учту!
не проколюсь больше на гречке... только гречечка..
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Замкнутый круг.Что бы бороться с коррупцией, создали НАБУ, но оно ни кого не сажает, суды же старые, тогда создавать новые суды, мвд, сбу, ВР, АП и П новых, антикорупционных.
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и президетка который посадит прежнего)) и так по кругу
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Самопомич - рыговская подстилка. По крайней мере, в Запорожской области. Можете передать это Садовому.
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когда секта "СцуВамвпомощь" собирается снова голодать, а то не могу видеть сытую морду Березюка, который уже три года занимается политическими диверсиями против Украины являясь народным депутатом..
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ХА.ха ха а он и то и другое он просто моральный урод
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итительская сила - назрена паралельные суды - сделать один а кисюков и киреевых на осины - остальные будут сильно бояцца)))
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в общем, прав. но кое-где мыслит штампами.
"Они (Порошенко и Гройсман. - Ред.) возглавляют олигархическую клику. На сегодня они при власти и имеют все доступы ко всем ресурсам и они хотят быть безнаказанными."
вот это просто слова, которые необходимо подтвердить ну хоть чем-то - это раз. говоря такое в эфир, подразумевает, что "олигархическая клика" - это Верховная Рада полным составом и он в том числе - это два.
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Уважаю Самопомич.
Единственная партия, о которой можно сказать, что пустые бла-бла шоу - не ее.
Все с аргументами и цифрами.
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На основании чего такое мнение?
Я вот регулярно смотрю заседания ВР - впечатление противоположное....
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-Та, так Петя, двом богам служити не можна!
-Петя: "То шо ж мені розірватися?"
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для барыги сундук с добром заслонил все остальное.Это не государственник
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Ні, треба бути бомжом, нищебродом, краваткоїдом ... і лідером нації.. Березюк, від тебе ригальнею і сміттєвими баками смердить...
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Судебная система ... ее очень тяжело менять.

Брешут уроды. Очень легко. И не нужно голову ломать. Купить в ларьке уголовный кодекс нормальной страны (Америки, Голландии и пр), распечатать миллион и заменить. А наш кодекс - в печку.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБерезюк - Порошенко об антикоррупционном суде: "Нужно хотеть быть самым богатым, или хотеть быть лидером нации". ВИДЕО
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