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 Трагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета. ВИДЕО

После потасовки у входа в здание Одесского горсовета, активистам удалось пройти в здание. Они заняли сессионный зал и вместе с представителями правоохранительных органов ждут мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Муниципальная охрана изо всех сил старалась не пустить активистов в горсовет, из-за чего между отдельными представителями сторон возникала драка.На место прибыл начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Позже активисты прошли в здание Одесского горсовета при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина, однако не нашли там депутатов городского собрания и мэра.

В связи с этим активисты заявили, что будут требовать визита в Одессу президента Украины Петра Порошенко и перевыборов в Одессе.

В то же время от полиции поступила информация о том, что мэр Одессы вернется в горсовет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии

Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


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"есть у революции начало, нет у революции конца"
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Восставший Избан.
Зато конец есть у х...йловской бабушки.
И она стала дедушкой.
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Труханов має бути арештований, вже стільки злочинних фактів стало відомо, що потрібно приймати рішення центральній владі і відстороняти від управління мільйонним містом банду корупціонерів та злочинців! Якщо влада в Києві не здатна навести порядок навіть в Одесі, тоді потрібно міняти не тільки мера Одеси, але й Президента, парламент та уряд! Нікчеми на посадах нам не потрібні! Бездіяльність під час війни це смерть!
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Кто ж его арестует, если Петр Алексеевич обозвал его "примером мэра-хозяйственника"?
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он памятник - арестовывать беспдезно - а повесить мона)))
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ага а ПоТроха приглашают в Одессу типа царь хороший а слуги поганные..
дебилы..
самый главный Дон Карлиото... он же Дон Пэдро..
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Как то все далековато зашло.Кто интересно рулит активистами?
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а разве гражданам запрещено присутствовать при работе своих избранников??? ПОЧЕМУ "слуг народа" защищают кордоны полицаев от этого самого народа???? ПОЧЕМУ "избранники" ПОЗОРНО СДРЫСНУЛИ, когда к ним все же смогли прорваться люди????????
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От і я про це думаю. Як би дехто не скористався настроями людей. Таке вже було.
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нашлись таки уроды которые на детских смертях свои политические интересы проталкивают....
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Стрелок - уроды те кто к этим смертям привел..., и те кто промолчал и не вышел на протест тоже уроды..
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Какая нахрен политика?! Посмотри в глаза родителям деток, которых Труханов убил своими полученными откатами...
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Молодцы!!!
Только такими методами сегодня можно заставить власть работать для народа, а не против!
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К сожалению. Чистку власти так и не провели. Никого не посадили, на кого были уголовные дела , повыпускали что бы они сбежали за границу. Это дало повод остальным корупционерами безнаказанно продолжать воровать
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Власть сама себя никогда чистить не будет, потому и случаются Майданы! Следующий не за горами и будет очень жестким.
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Я не понимаю, одесская вата выбрала ватника Труханова, чем они теперь недовольны?
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если бы от избирателей что-то зависело, то их бы не пускали на выборы (с)
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Ну они же смогли через " заслон" о котором говорят эти активисты, пробиться в администрацию. Были не довольны трухановым, надо было точно так же пробиваться
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Если сбежали, значит "рыло в пуху", они думали отмажутся одной посадкой директора санатория?
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Меньше всего директор в этом виноват, там были те кто строил этот санаторий , кто одобрял проекты, кто делал приемку здания, и кто каждый год утверждал что это здание пригодно для детского лагеря.начинаются ноги с администрации. А директор это мог быть сезонный наемный , который организовывает работу лагеря, как то к нормам строительства его привлекать не получится.
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так и я о чем, он последнее звено в этой вине, виноватые выше.
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Молодцы! ..но нужно немного побольше радикализму - власть олигархов боится только этого ..
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Странно как-то! Совет - городской, а горожан охрана не пускает...
Админ здания у нас только для чиновников?
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сегодня тоже самое произошло в Харькове, Кернес при помощи полиции не пустил депутатов горсовета от Самопомощи, которые хотели провести на заседание горсовета общественность...
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...а вдруг они увидят как деньги воруются
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чичас скажут, шо они как агенты кремля в Донецке обл совет захватили...
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им звонить нада из гаубицы - тогда услышат
чаушеску не услышал
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А где была инспекция пожарной охраны? Если они выписали в июне
предписание о устранении недостатков, и эти недостатки не устранены в
указанный срок, то почему, не закрыли этот лагерь из-за угрозы жизни?
Надо было повторно послать инспектора с широким языком, что бы он им лизнул
обратную сторону липкой бумажной ленты с печатью и автографом начальника
пожарной охраны и наклеил её на электро рубильник. А сейчас вместо соблюдения закона, снова ищут стрелочника, сверху и снизу. Арестовали 23х
летнюю девочку, воспитателя, которую назначили ответственной за пожарную
безопасность. Или винят губернатора.
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Проверки были под запретом. Чтобы избежать коррупции.
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а трухану пора подарить пулю - не о чем говорить с бандитами
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скоро у нас будут одни пулявлобы-миллиардеры...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1
Командующий ВДВ рф Андрей Сердюков, который руководил захватом Крыма в 2014г, и который попал в ДТП, стал двухсотым
http://www.sobytiya.info/news/odin-iz-zahvatchikov-kryma-travmirovavshiysya-v-dtp-umer-v-bol-nice-istochnik-video …
Официально информация не подтверждена. Источник информации не указан

Трагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета - Цензор.НЕТ 4337
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Ну директора лагеря понятно, он за все отвечает, но сегодня услышал по радио, что оказывается взяли на 2 месяца под стражу еще и воспитательницу, оказывается она виновата в неисправности розеток и в необработанных противопожарным средством домиках, а также рванных гидрантов и прочей противопожарной лабуде....
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Пожар начался в комнате воспитательницы (предварительные выводы). Кроме того, она отвечала
за безопасность ( в т.ч. пожарную) в данном корпусе (если вы бываете в разных учреждениях, там должны быть таблички: ответственный за пожарную безопасность - такой то.. Так вот в этом корпусе висели таблички с ее фамилией).
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Ну хоть в Одессе начали власть воспитывать! уже так сказать прогресс!!
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я думал там обычная серая нищая бытовуха а там оказывается куча ворья явно в шоколаде

https://www.obozrevatel.com/crime/sovpadenie-syin-direktora-viktorii-obzavelsya-shikarnyim-kompleksom.htm
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Активисты ворвались, активисты подрались, активисты требуют ..... Страна уверенно погружается в анархию. А зачем нужен горсовет, депутаты, суды, полиция, и т. д., если всё можно решать собрав толпу активистов и принимать "государственные" решения под крики типа - любо и не любо. Но ведь толпа сама пот себе никогда не собирается, ею всегда кто ни будь манипулирует. А манипуляторы, как правило, проходимцы и негодяи.
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Вы такой большой и не знаете зачем нужны горсоветы депутаты - они нужны чтобы пилить БЮДЖЕТ! а суды и мусора - нужны чтобы защищать горсоветы и депутатов от народа!!
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Тссс. Щас оскорбляться некоторые которые думают что так должно быть. Я уже пробовал объснить это, но очень много украинцев не понимает.
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А где одесские петюшки? Почему не защищают своего патрона? Без них сегодня не обойдётся.
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они с ним дриснули - уже до румынской границы добежали)))
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Он их сейчас мобилизует и стимулирует. Вечер не будет томным.
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Порошенко годуєтся з руки ФСБшника Труханова.Так ,які перевибори в Одесі можуть бути
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Хм. Потом заставят мера написать заяву по собственному желанию?
Гдето я уже это видел...
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Во избежание беспорядков мэр мог бы подать в отставку , как это делают приличные люди в других странах.
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Да лагерь 100% подожгли чтоб были жертвы, но рассчитывали что жертв будет намного больше и тогда резонанс был бы больше и уже смелиб трухана и поставили своего, но видать что то у ублюдков не сложилось и погибло 3 ни в чем не повинных ребенка, но быдлота пытается и из этого извлечь выгоду.
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Активисты... они нигде не работают раз болтаются в рабочее время?
Кто им деньги платит? Путин?
Что это за страна, где любая кучка "активистов" может захватывать административные здания? Полиция у нас есть? Газом, дубинками и пр. этих дармоедов разгонять.
Если уж тут порядок не могут навести, то что про всю страну говорить....
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По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.
Це повна брехня
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там мелким шрифтом добавлено "..пострадали от диареи".
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так бы вы сепаров гоняли, твари мусорские. робокопов и вв-шников в 2 раза больше, чем митингующих и зевак. и все такие холёные, экипированные. сразу видно, куда уходит бюджет на армию.
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Да все нормально для Трухи обойдется. Его рупор в ВР Голубов перекинет рельсы на Саакашвили...
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Якщо не працює Закон в державі, а панує коррупція, воровство та кумовство - буде хаос, руїна, та біда! А саме цікаве те, що подібне з регулярністю трапляється на нашій землі і з нашим народом. Чи ми такі дибіли, що наступивши на граблі вже з десяток разів, ніяких висновків з цього не робимо?! Безнадійні, недальновидні люди.........
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Почніть з себе та знайомих. Не давайте хабарів. З пологового будинку до школи включно.
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Похоже майданный бардак никогда не закончится.
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Народ имеет право послушать о чём депутаты-избранники говорят, а некоторых и за кадык подержать чтобы лучше работали.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТрагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета. ВИДЕО
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