 Трагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета. ВИДЕО

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Муниципальная охрана изо всех сил старалась не пустить активистов в горсовет, из-за чего между отдельными представителями сторон возникала драка.На место прибыл начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Позже активисты прошли в здание Одесского горсовета при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина, однако не нашли там депутатов городского собрания и мэра.
В связи с этим активисты заявили, что будут требовать визита в Одессу президента Украины Петра Порошенко и перевыборов в Одессе.
В то же время от полиции поступила информация о том, что мэр Одессы вернется в горсовет.
Как сообщалось ранее, сегодня под зданием мэрии, где проходит сессия горсовета Одессы, собрался митинг с требованием наказать виновных в пожаре в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла серия потасовок. По информации полиции, в результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Зато конец есть у х...йловской бабушки.
И она стала дедушкой.
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дебилы..
самый главный Дон Карлиото... он же Дон Пэдро..
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Только такими методами сегодня можно заставить власть работать для народа, а не против!
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Админ здания у нас только для чиновников?
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чаушеску не услышал
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предписание о устранении недостатков, и эти недостатки не устранены в
указанный срок, то почему, не закрыли этот лагерь из-за угрозы жизни?
Надо было повторно послать инспектора с широким языком, что бы он им лизнул
обратную сторону липкой бумажной ленты с печатью и автографом начальника
пожарной охраны и наклеил её на электро рубильник. А сейчас вместо соблюдения закона, снова ищут стрелочника, сверху и снизу. Арестовали 23х
летнюю девочку, воспитателя, которую назначили ответственной за пожарную
безопасность. Или винят губернатора.
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Командующий ВДВ рф Андрей Сердюков, который руководил захватом Крыма в 2014г, и который попал в ДТП, стал двухсотым
http://www.sobytiya.info/news/odin-iz-zahvatchikov-kryma-travmirovavshiysya-v-dtp-umer-v-bol-nice-istochnik-video …
Официально информация не подтверждена. Источник информации не указан
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за безопасность ( в т.ч. пожарную) в данном корпусе (если вы бываете в разных учреждениях, там должны быть таблички: ответственный за пожарную безопасность - такой то.. Так вот в этом корпусе висели таблички с ее фамилией).
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https://www.obozrevatel.com/crime/sovpadenie-syin-direktora-viktorii-obzavelsya-shikarnyim-kompleksom.htm
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Гдето я уже это видел...
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А где он харчеваться будет?
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Кто им деньги платит? Путин?
Что это за страна, где любая кучка "активистов" может захватывать административные здания? Полиция у нас есть? Газом, дубинками и пр. этих дармоедов разгонять.
Если уж тут порядок не могут навести, то что про всю страну говорить....
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Це повна брехня
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