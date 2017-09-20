 "На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО

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"На нас напали. Мы ведем войну". Представьте себе такой сценарий: бывший шпион КГБ, разгневанный развалом своей Родины, решает отомстить. Воспользовавшись хаосом, он быстро делает карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, а затем прицеливается на своего заклятого врага - США. И как настоящий шпион КГБ, он тайно использует кибероружие, чтобы атаковать демократичные государства по всему миру. Используя медиа, чтобы распространять пропаганду и лживые сведения, он убеждает жителей демократичных стран усомниться в их СМИ, их политических процессах и даже в их соседях. И он побеждает", - заявил Фриман.
"Этот агент - Владимир Путин. И это не сценарий для фильма", - подчеркнул он.
Актер призывает президента США Дональда Трампа признать вмешательство в выборы и защитить демократию. Морган Фриман добавил, что свободные страны рассчитывают на американское лидерство. По его словам, с момента принятия американской декларации независимости в 1776 году демократия США "была блестящим примером того, к чему нужно стремиться всему миру". Актер отметил, что американцы обязаны тем людям, которые погибли, чтобы защитить свою нацию и сохранить демократию. "И мы должны продолжать борьбу ради будущих поколений", - заключил Фриман.
Подпись к ролику, размещенному в Twitter организации, гласит: "Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий дестабилизации США".
Напомним, власти США в 2016 году официально обвинили Россию в попытке вмешаться в ход президентских выборов с помощью атак хакеров, после чего ввели санкции в отношении сотрудников ГРУ и ряда российских IT-компаний. Россия свою причастность к кибератакам опровергла.
Вчера в Соединенных Штатах объявили о запуске некоммерческой организации "Комитет по расследованию России" (Committee to Investigate Russia). Она планирует информировать американцев об угрозе национальной безопасности со стороны России, сообщается в пресс-релизе. В экспертный совет комитета вошел бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также политологи и члены обеих американских партий.
Среди членов его совета - бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также актер и режиссер Роб Райнер. Своей целью члены организации называют информирование граждан США о серьезном и продолжающемся вмешательстве России в дела США и собрать "сотни источников", чтобы "соединить точки" в расследовании.
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Молодец Морган.
Хуйлу пистец будет.
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и не в бровь - а в глаз
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смотрю с удовольствием!
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20 сентября 2017, 10:32
Всё больше людей говорит о России как о failed state, т.е. разлагающемся государстве. В таком государстве перестают действовать законы и творится правовой беспредел. Раньше я не верил этому, но теперь готов согласиться. Судите сами. Власти запрещают установку таблички в память о Б.Немцове на мосту, потому что сначала должно пройти 10 лет и только тогда по закону можно рассмотреть вопрос установки. Тогда жильцы дома сами собрали деньги и установили табличку на доме, где жил Борис. Чиновники опять распорядились снять табличку - не прошли положенные 10 лет, закон есть закон.
И вот сегодня эти чиновничьи падлы открывают памятник Калашникову, который умер чуть больше трёх лет назад. И где закон, на который они ссылались несколько дней назад? Российским властям по хрен российские законы. Им вообще всё по хрен, потому что они считают, у кого в руках оружие, тот и прав. В данном случае автомат калашникова (с маленькой буквы). В таком ключе это замечательный и как нельзя своевременный памятник сегодняшнему государству во всей его красе. Жалко только, что практически посмертный.
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Зате політику Х@йла підтримали групи паЛюбе, Бутирка, Халєрія, Кобздон і Міхалков. А членом партії єдіная рассєя є Боря Моісєєв :D
І хто тут ще маразматики?)))
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Что путин - это х-ло №1
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а твоє право - смоктати в путєна
користуйся їм!
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http://testdrive.com.ua/debyutant-jeep-grand-cherokee-trackhawk-amerikanskaya-moshh-707847/
А не Лады)))
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Вішайтесь
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Я им, есть анекдот на эту тему, хотите? Даааа.
- Правда, что если Трамп станет президентом РФии, то РФия обгонит США?
- Нет. Вот если Путин (Уйло) станет президентом США, то РФия точно обгонит Америку.
Ржут, явно не понимая смысла...
Я молча достаю смарт. Вбиваю им а гугле: Структура и динамика доходов в федеральный бюджет РФ.
А там реальные доходы ниже плановых в 7 раз! И это данные еще за 2015 год! А дальше уже просто боятся обновлять на сайте Минфина РФии.
Они так испуганно, а вы откуда?
Да, рыбъята, оттуда я. Из Хунты! Пошли поплаваем, что ли?! Почему то не пошли.
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Поганить условный Запад при этом, имея там недвижимость, любовниц, вывозя все деньги туда, уезжая лечить туда свою задницу.
Оплевывать западную культуру, и при этом смотреть их фильмы слушать их музыку, играть в их игры.
Рассказывать что Украина никому не нужна а без России никто не может жить, при этом получать практически каждый день пинки под зад от всего мира.
Взаимоисключающие параграфы в мышлении это признак шизофрении.
Вывод, все кацапы шизофреники. А с шизофренией в современном мире долго не проживешь, сожрут и не подавятся.
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