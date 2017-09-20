EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  5041  68
Все про:война (3288) выборы (21846) Россия (72341) США (13440)

 "На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО

Американский актер Морган Фриман записал ролик, в котором заявил, что США находятся в состоянии войны из-за "вмешательства России" в президентские выборы.

Запись опубликовал "Комитет по расследованию России" в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Адвокат Трампа отрицает его сговор с Кремлем

Загрузка видео...
Видео Медуза

"На нас напали. Мы ведем войну". Представьте себе такой сценарий: бывший шпион КГБ, разгневанный развалом своей Родины, решает отомстить. Воспользовавшись хаосом, он быстро делает карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, а затем прицеливается на своего заклятого врага - США. И как настоящий шпион КГБ, он тайно использует кибероружие, чтобы атаковать демократичные государства по всему миру. Используя медиа, чтобы распространять пропаганду и лживые сведения, он убеждает жителей демократичных стран усомниться в их СМИ, их политических процессах и даже в их соседях. И он побеждает", - заявил Фриман.

"Этот агент - Владимир Путин. И это не сценарий для фильма", - подчеркнул он.

Актер призывает президента США Дональда Трампа признать вмешательство в выборы и защитить демократию. Морган Фриман добавил, что свободные страны рассчитывают на американское лидерство. По его словам, с момента принятия американской декларации независимости в 1776 году демократия США "была блестящим примером того, к чему нужно стремиться всему миру". Актер отметил, что американцы обязаны тем людям, которые погибли, чтобы защитить свою нацию и сохранить демократию. "И мы должны продолжать борьбу ради будущих поколений", - заключил Фриман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору, - Wall Street Journal

Подпись к ролику, размещенному в Twitter организации, гласит: "Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий дестабилизации США".

Напомним, власти США в 2016 году официально обвинили Россию в попытке вмешаться в ход президентских выборов с помощью атак хакеров, после чего ввели санкции в отношении сотрудников ГРУ и ряда российских IT-компаний. Россия свою причастность к кибератакам опровергла.

Вчера в Соединенных Штатах объявили о запуске некоммерческой организации "Комитет по расследованию России" (Committee to Investigate Russia). Она планирует информировать американцев об угрозе национальной безопасности со стороны России, сообщается в пресс-релизе. В экспертный совет комитета вошел бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также политологи и члены обеих американских партий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2016 году российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате США, - Департамент нацбезопасности

Среди членов его совета - бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также актер и режиссер Роб Райнер. Своей целью члены организации называют информирование граждан США о серьезном и продолжающемся вмешательстве России в дела США и собрать "сотни источников", чтобы "соединить точки" в расследовании.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну старый, ты еще куда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, куда ему, Джареу Лето и Джорджу Клуни (поддержавшим Украину), Орландо Блуму (приезжавшему на украинский Донбасс) до скрепанутых Михалкова с Бондарчуком и того мужика, что дальнобойщика играл))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хороший актер. Всегда играл положительных героев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не всегда. Есть и негативные роли, но с огромной симпатией ставишься к злодеям, которых он играл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он, кстати, на дискавери ведёт цикл передач - познавательно и умело!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем, враг для всех. В том числе и для себя самой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что тут еще добавить.
Молодец Морган.
Хуйлу пистец будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Талантливый актер. И мудрый человек. Смотрел передачи по истории и религии, где он был ведущим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он пока и есть ведущим - цикл передач не закрывали )
смотрю с удовольствием!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто уже месяц-полтора не смотрел - некогда... Но старался не пропускать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Классный актер,теперь знаю, что он хороший чел......))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмертный памятник государству

20 сентября 2017, 10:32



Всё больше людей говорит о России как о failed state, т.е. разлагающемся государстве. В таком государстве перестают действовать законы и творится правовой беспредел. Раньше я не верил этому, но теперь готов согласиться. Судите сами. Власти запрещают установку таблички в память о Б.Немцове на мосту, потому что сначала должно пройти 10 лет и только тогда по закону можно рассмотреть вопрос установки. Тогда жильцы дома сами собрали деньги и установили табличку на доме, где жил Борис. Чиновники опять распорядились снять табличку - не прошли положенные 10 лет, закон есть закон.

И вот сегодня эти чиновничьи падлы открывают памятник Калашникову, который умер чуть больше трёх лет назад. И где закон, на который они ссылались несколько дней назад? Российским властям по хрен российские законы. Им вообще всё по хрен, потому что они считают, у кого в руках оружие, тот и прав. В данном случае автомат калашникова (с маленькой буквы). В таком ключе это замечательный и как нельзя своевременный памятник сегодняшнему государству во всей его красе. Жалко только, что практически посмертный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодец Фриман. И актер хороший и человек адекватный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умный мужик , сидел в Шоушенко . Знает жизнь , ненавидит вату даже сильнее , чем я .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да просто уже немножко устали писать и смеяться над глупышками-нарассеянами. Надо и о хороших людях писать и читать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Унтерменш недоделаный, прежде чем заходить на Цензор вынь бутылку из жопы и чеченский хер изо рта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как ему прикажете жить без этих маленьких радостей жизни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто интересно: а что он берет в рот и называет это борборисом? Уж не расеянин ли он?
 показать весь комментарий
Ответить
 
За Україну і проти політики Х@йла виступили Джордж Клуні, Джаред Лето, Шварценеггер Scorpions, Пітер Гебріел, тепер от проти Х@йла ще й Морган Фрімен. Ну і Макаревич, Шевчук, Ахеджакова, БГ. Інтелектуали, непопса...

Зате політику Х@йла підтримали групи паЛюбе, Бутирка, Халєрія, Кобздон і Міхалков. А членом партії єдіная рассєя є Боря Моісєєв :D

І хто тут ще маразматики?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Красава. То самое чувство, когда негр преклонных годов адекватнее, чем вся украинская полит. тусовка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
02:08:2017 президент US поставил свою подпись под законом по ликвидаций недоимперии под названием РФ. Той день войдёт в историю , как победа добра на злом ! Аминь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только тот не шпион, а заведующий клубом в ГСВГ. Напомню, что в ГДР "в разведку" ссылали самых бесперспективных - реальной работы там не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
должен знать каждый американский гражданин - туПин куйло № 1!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да все в мире твердят - как один,
Что путин - это х-ло №1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и только в расеи запуганный гражданин не верит что туПин куйло № 1
 показать весь комментарий
Ответить
 
Срочно запретить в рашке фильмы с этим актером. А чем ответят Лоза и Панин?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зная немного теперешних нарассеян смею предположить, что Панин - Лозу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Серьезно? Побежала оформлять заявку на идею. ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А о том что они сами лезут по всему миру, в том числе и вмешиваясь в выборы он конечно не в курсе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фриман напоминает легендарного американского генерала Джеймса Форрестола, который с криком "Русские идут!" выпрыгнул из окна офиса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, плешивому кремлевскому "мачо" уже прыгать некуда. Будут "мочить в сортире".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знову козлота кацапська з комплексом неповноцінності перед американцями лізе зі своїми фантазіями. "Хрюццкіе ідут". . Ахаххахаха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один из моих любимых актеров!)Как приятно осознавать что он не просто великолепный актер,а и в жизни очень мудрый человек с большой буквы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США сами помогли России подняться поддерживая её. Да тот же Будапештский меморандум они вместе подписывали. С колбасой проблем нет, развелось немало зажиточных россиян и они поддерживают такую власть и её военщину а Америка заметно сдала - всё же в сравнении . Пока еще в Америке сильнее экономика но вот что будет завтра , а по военной части уже и стрёмно выходит , разоружения в России не ведут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребят, вы простые как двери. Морган сказал, что "Рашка - пид*рашка" и тут же стал "очень мудрый человек с большой буквы", "человек адекватный", "умный мужик", "хороший чел", "мудрый человек" и "молодец" (всё из комментов выше). Без слёз на это славословие не взглянешь. Завтра какой-нибудь Песков скажет то же самое - вы и его облизывать будете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он,шо нам это сказал?!Он это сказал Трампу,та американскому народу.Это его позиция,совпадает с нашей украинской.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ми маємо право бути такими, якими хочемо
а твоє право - смоктати в путєна
користуйся їм!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, как получается, что у "99-процентных идиотов" выходит вот такая красота:

http://testdrive.com.ua/debyutant-jeep-grand-cherokee-trackhawk-amerikanskaya-moshh-707847/



А не Лады)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное, что они умнее тех, у кого 146% и лишняя хромосома...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Азохенвей... белые настолько сошли с ума, что теперь ниггам приходится учить их демократии, свободе и защите собственного достоинства...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
На больных грех обижаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отож не треба було смикати сплячого велетня за вуса, москалики, бо він таки прокинувся! Краще вам не бачити, що буде далі...
Вішайтесь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только что прилетел из Турции, Кемер. Из жизни. Сидят два рыжих альбиноса из РФии с животами и чешут про своего Уйло, как он всех заговорит все таки, мол жить то надо и скоро все пАлАхое кончится... А вы мол как считАете, спрашивают меня.
Я им, есть анекдот на эту тему, хотите? Даааа.
- Правда, что если Трамп станет президентом РФии, то РФия обгонит США?
- Нет. Вот если Путин (Уйло) станет президентом США, то РФия точно обгонит Америку.
Ржут, явно не понимая смысла...
Я молча достаю смарт. Вбиваю им а гугле: Структура и динамика доходов в федеральный бюджет РФ.
А там реальные доходы ниже плановых в 7 раз! И это данные еще за 2015 год! А дальше уже просто боятся обновлять на сайте Минфина РФии.
Они так испуганно, а вы откуда?
Да, рыбъята, оттуда я. Из Хунты! Пошли поплаваем, что ли?! Почему то не пошли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один из моих любимых актеров, потрясающий человек. Спасибо, мистер Фриман!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кричать что мы воюем не с Украиной а на территории Украины с США, и биться в истерике когда США хочет дать Украину противотанковые комплексы.
Поганить условный Запад при этом, имея там недвижимость, любовниц, вывозя все деньги туда, уезжая лечить туда свою задницу.
Оплевывать западную культуру, и при этом смотреть их фильмы слушать их музыку, играть в их игры.
Рассказывать что Украина никому не нужна а без России никто не может жить, при этом получать практически каждый день пинки под зад от всего мира.

Взаимоисключающие параграфы в мышлении это признак шизофрении.
Вывод, все кацапы шизофреники. А с шизофренией в современном мире долго не проживешь, сожрут и не подавятся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти