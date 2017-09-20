 Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. ВИДЕО

"Первые результаты работы полиции Украины и Израиля - задержание наркокурьеров, которые приехали не почтить своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на продаже наркотиков. Кстати, за подобные преступления в Израиле предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы", - написал Иванко в комментарии к опубликованному видео.
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Те, що там представлене, як "могила з надгробком" - не що інше, як "кенотаф", тобто, "символічне поховання". Воно практикувалося в античній Греції, коли людину не можна було поховати вдома, бо було відсутнє тіло - втопився в морі, умер чи вбили на чужині, на війні, наприклад, чи щось інше... Туди ходили поклонятись родичі, бо були впевнені, що там перебуває душа померлого, чи приходить туди у поминальний день...
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Встретим новый год!
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- Я интернационалист! Я никого не люблю!
😀
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-Изя, о чем вы гавагите???!!!
-Судите сами, там был ЛоцМАН, БоцМАН, ШтурМАН и, наконец, АЙСБЕРГ!!!!
😀
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Юр Бутусов, не удаляй.
Никакого антисемитизма. Но лавочку к - е#//ням прикроем. Траффик закончится (по крайней мере синтетики). Пусть займутся экспресс тестами на синтетику(составляюшие).
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Встречаются руцкий, американец и еврей:
Американец говорит:
- Давайте у меня соберемся, я закуски соберу (перечисляет всякие блюда изысканные)…
Руцкий говорит:
- Тогда я с ящиком водки приду!!!
Еврей:
- Ну а я - с братом!
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Вітаю всіх з наступаючим 5778 роком від створення Світу! Найкращі побажання, доброго запису в Книзі життя для всіх добрих людей!
Рош-А-Шана (Новий рік)
Починається з вечора Середа, 20. вересня 2017
Закінчується вночі Пятница, 22. вересня 2017
У Рош-А-Шана проголошується царство Бога над усім світом. Щорічно в цей день Всевишній творить суд над людством, зумовлюючи, що має статися з людьми і народами в наступаючому році.
А через 10 діб:
Йом-Кіпур (Судний День)
Починається з вечора Пятница, 29. вересня 2017
Закінчується вночі Суббота, 30. вересня, 2017
Йом-Кіпур - День Спокути - завершує "десять днів каяття", що починаються в Рош-Ашана. В Йом-Кіпур затверджується вирок, винесений кожному на майбутній рік ...
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