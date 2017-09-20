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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (6228) наркотики (1606) Умань (190) хасиды (114)

 Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. ВИДЕО

Хасидов-наркокурьеров задержали полицейские в Умани совместно со своими израильскими коллегами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети заместитель начальника Нацполиции в Черкасской области Виктор Иванко.

"Первые результаты работы полиции Украины и Израиля - задержание наркокурьеров, которые приехали не почтить своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на продаже наркотиков. Кстати, за подобные преступления в Израиле предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы", - написал Иванко в комментарии к опубликованному видео.

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у них пейсы дурью пропитаны чтоб удобнее нюхать было))
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- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Отобрать - и все.(с)
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Кстати, за подобные преступления в Израиле предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы",написал Иванко . Кстати! в Израиле развивают рынок медицинской марихуаны,нет уголовного наказания за употребление.
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Який духовний наркокур'єр виявився, а чомусь вважається, що усі, хто пов'язаний з торгівлею наркотиками бездушні людини.
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Та віддати їм цього цадика, чи те, що від нього залишилось. І всім буде спокійніше. А для Умані вигода, навіть фінансова від паломництва досить сумнівна. Хіба що для декого.
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Я вже писав разів зо два -НЕМАЄ МОГИЛИ ЦАДИКА, НЕМАЄ!!! На місці могили - заводський ставок, в який усілякий бруд стікає під час дощу. А вони там купаються, "святості" набираються... Про це мені особисто розповідав єврей уманський... (Вони самі з цих ідіотів сміються. Як він сказав, "Якби не гроші, що вони у нас тратять, повиганяли б к чорту...").
Те, що там представлене, як "могила з надгробком" - не що інше, як "кенотаф", тобто, "символічне поховання". Воно практикувалося в античній Греції, коли людину не можна було поховати вдома, бо було відсутнє тіло - втопився в морі, умер чи вбили на чужині, на війні, наприклад, чи щось інше... Туди ходили поклонятись родичі, бо були впевнені, що там перебуває душа померлого, чи приходить туди у поминальний день...
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Ну ничего себе, что то новенькое в нашем цирке.
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они дурь везут вагонами !!!! ни для кого в Умани это не новость вообще!!! лет 5 назад замели сынка самого обезанного.. и порешали мгновенно все...в основном приезжают оттянуться а не стенку лбом прошибать!!!
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О, теперь ясно с какой радости в Умань прибыл отряд израильской полиции.
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Лучший пиар для евреев за всю историю их существования ))
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те кто попал под раздачу не согласились бы с этим высказыванием
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А зойчем им ещё и наркотики - они и так обдолбанные?
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Шломо и Изя хотели покурить, но не тут то было
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Не сочтите за спам. Летел на соседнем сиденье в самолете с хасидом, ну, скажу : "удовольствие еще то".
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Надо им отдать святые мощи . Они к нам едут , зная , что тут шара . Умань , пора в пять раз поднять тариф .
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Не волнуйтесь. В прошлом году такси по 200-300 $ в Умани было в это же время
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- Может вы антисемит? Евреев не любите?
- Я интернационалист! Я никого не люблю!

😀
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Не успел написать. Опередили. Кстати, а здесь кого он собрался резать? Вроде не Чечня и не Приднестровье...
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со своей наркотой в Умань нельзя ...местные narkos обидятся
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Не, ну посмотрите на этих шлеперов, им таки все мало, шо они евреи?
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-Мойша, ойц, в гибели ТИТАНИКА Мы тоже виноваты!!!!
-Изя, о чем вы гавагите???!!!
-Судите сами, там был ЛоцМАН, БоцМАН, ШтурМАН и, наконец, АЙСБЕРГ!!!!

😀
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Ненавижу в жизни две вещи: антисемитизм и евреев.
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Переженить с евреями. И наблюдать, что получится.
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И как вам удается таки жить с этими противоположностями?
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Это как ненавидеть две вещи: расизм и негров.
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Израиль надеется , что когда-нибудь они не вернутся домой .
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Такой точкой зрения Израиль делает из меня антисемита.
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Да я знаю... Есть же украинцы, а есть хохлы; есть русские, а есть кацапы, есть евреи, а есть жиды.
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В Украине хорошие зарплаты платят евреи . Это те люди , которые ценят ум и для них Украина - Родина . Далеко не все , к сожалению , кто разговаривает на родном , украинском -патриоты .
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давно відомо, що хасиди одні із основних наркокур'єрів
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Да не зовсім. Хасіди "тарабанять" через кордон взагалі прекурсори для синтетики. Да і самі нне знають , що везуть. Вся ця муйня (з легальних парепаратів), частково збирається в нас - Україна. Надалі - ....... додаток (теж не є наркотчним, прекурсором...), збірка і поїхали.
Юр Бутусов, не удаляй.
Никакого антисемитизма. Но лавочку к - е#//ням прикроем. Траффик закончится (по крайней мере синтетики). Пусть займутся экспресс тестами на синтетику(составляюшие).
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Може й так, то вже деталі, але відомо, що вони в схемі.
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не... везут все таки для себя...а для гоев тут все налажено и без них...
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***
Встречаются руцкий, американец и еврей:
Американец говорит:
- Давайте у меня соберемся, я закуски соберу (перечисляет всякие блюда изысканные)…
Руцкий говорит:
- Тогда я с ящиком водки приду!!!
Еврей:
- Ну а я - с братом!
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*Фестиваль* для них окончился.Да и в Израиле так же
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Замели, кайфоломщики!

Вітаю всіх з наступаючим 5778 роком від створення Світу! Найкращі побажання, доброго запису в Книзі життя для всіх добрих людей!

Рош-А-Шана (Новий рік)
Починається з вечора Середа, 20. вересня 2017
Закінчується вночі Пятница, 22. вересня 2017
У Рош-А-Шана проголошується царство Бога над усім світом. Щорічно в цей день Всевишній творить суд над людством, зумовлюючи, що має статися з людьми і народами в наступаючому році.

А через 10 діб:

Йом-Кіпур (Судний День)
Починається з вечора Пятница, 29. вересня 2017
Закінчується вночі Суббота, 30. вересня, 2017
Йом-Кіпур - День Спокути - завершує "десять днів каяття", що починаються в Рош-Ашана. В Йом-Кіпур затверджується вирок, винесений кожному на майбутній рік ...
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На своє свято привезли "веселої травички" курнути ! Це не наркокур'єри, а звичайні ізраїльські пацани. Не робіть дешевої сенсації , маріхуана в передових країнах вже давно легалізована.
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"Первые результаты работы полиции Украины и Израиля - задержание наркокурьеров, которые приехали не почтить своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на продаже наркотиков. Кстати, за подобные преступления в Израиле предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы", Источник: https://censor.net.ua/v456084
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Все они приезжают сюда не праздновать, а бухать и еб..ь местных проституток, давайте называть вещи своими именами.
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дефок раньше мусора доставляли с Одессы и Киева. чтоб напряги снимать гостям. расставляли вдоль дороги к парку через 5-7 метров каждая.. только флажки в руки не совали..теперь шось не видно...
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А как они его будут брать ? - Ведь он всегда может обвинить любого в антисиметизме.
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в аэропортах они требуют,чтоб их шмонали только таможенники -пограничники-ИУДЕИ!!
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Такой весёлый праздник хасидам испохабили, как же теперь без дури прыгать и веселиться!?
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Каким местом те чуваки на видео хасиды? Пейсов нету одеты как роботяги. Конечно у бресловских хасидов много бывших наркоманов, но они явно не так выглядят.
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когда приезжают туры хасидок.то вообще свято!!! таксисты свозят им по вызову местных мачо. (20 баксов на дороге ж не валяются) а я стар уже.....эх!!!
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Одну меня интересует тот момент, как их вообще на границе пропустили? Куда смотрели пограничники? Нам при въезде в Израиль перевернули весь рюкзак, а куда наши смотрят?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияХасидов-наркокурьеров задержали в Умани. ВИДЕО
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