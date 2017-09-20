 Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в соцсети заместитель начальника Нацполиции в Черкасской области Виктор Иванко

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"Первые результаты работы полиции Украины и Израиля - задержание наркокурьеров, которые приехали не почтить своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на продаже наркотиков. Кстати, за подобные преступления в Израиле предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы", - написал Иванко в комментарии к опубликованному видео.