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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1967) коррупция (7458) Левочкин (562) Бурбак (264)

 НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Левочкина, - Бурбак. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по расследованию возможной коррупции в действиях бывшего главы администрации президента (времен Виктора Януковича), ныне - народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Лёвочкина

Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В конце концов вчера благодаря гласности НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Сергея Лёвочкина", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.

Как сообщало ранее, 13 сентября, депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности. В обращении, поддержанном 20 народными депутатами, отмечается, что расследование производства о конституционном перевороте, который привел к узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, будет неполным без привлечения к ответственности бывших сотрудников Администрации президента, в частности ее экс-главы Сергея Левочкина.


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Ляшко тихо сидит по этой причине?.Помнится в сети была запись телефонного разговора. как Олег Валерьевич *мазу* тянул за лёвочкина.
Или вот было в 2014 году СМИ: проект «Ляшко» мог достаться Левочкину в наследство от его отца
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Как только шляшко откроет свой поганый рот, чтобы что-то вякнуть против Педро, ему вспомнят всё! Поэтому это заднеприводное животное так гонит на Саакашвили и Юлю!
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Послали ясный сигнал Лёвочкину - вали поскорее, пока ещё депутат! Надо было делать всё последовательно и без громких заявлений, которые как правило заканчиваются ничем!
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А может надо открыть уголовное дело НАБУ сразу против всех депутатов, может так проще будет и не будет ошибки
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Звичайно, у цього мерзотника корупційних епізодів більше, ніж на Сіркові бліх.
Але ж посібника узурпації влади у першу чергу треба судити за узурпацію, а потім за корупцію.
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Проснувся на четвертий рік...певно щось не поділили ...Як там Поляков?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Левочкина, - Бурбак. ВИДЕО
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