 НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Левочкина, - Бурбак. ВИДЕО

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"В конце концов вчера благодаря гласности НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Сергея Лёвочкина", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.
Как сообщало ранее, 13 сентября, депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности. В обращении, поддержанном 20 народными депутатами, отмечается, что расследование производства о конституционном перевороте, который привел к узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, будет неполным без привлечения к ответственности бывших сотрудников Администрации президента, в частности ее экс-главы Сергея Левочкина.
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Или вот было в 2014 году СМИ: проект «Ляшко» мог достаться Левочкину в наследство от его отца
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Але ж посібника узурпації влади у першу чергу треба судити за узурпацію, а потім за корупцію.
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