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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5363) увольнение (1442) Полторак (954) реабилитация (177)

 Полторак уволил главного психиатра Минобороны Друзя, заявившего, что ветераны АТО являются угрозой для общества. ВИДЕО

Начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Олег Друзь отстранен от должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Министерства обороны Степан Полторак.

"Только принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО

Отметим, выступление полковника Олега Друзя на круглом столе Комитета ВР по вопросам охраны здоровья, где главной темой были психологическая реабилитация участников АТО и уменьшение количества случаев суицида среди демобилизованных, вызвало много критики среди военнослужащих.

Вот что сказал Друзь:

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них (участников боевых действий. - Ред. ) нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни".

Загрузка видео...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны

Во время его выступления также были продемонстрированы слайды.Полторак уволил главного психиатра Минобороны Друзя, заявившего, что ветераны АТО являются угрозой для общества 01Слова Друзя сильно возмутили военнослужащих, ветеранов АТО. Свои мнения по поводу его слов они высказывают в Facebook под хэштегом #1_из_93%.




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В раше 94% общества на такой волне, и ничего, живут...
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А что это можно назвать жизнью? тогда зачем уходить от парашки?
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мыслители дрочуны, идите защищайте родину, а не пустой базар разводите
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Жуков, у тебя такая фамилия , шел бы ,действительно,защищать Родину или ты только после меня пойдешь как ху-ло, за женщинами и детьми?
Таки ты мыслитель - дрочун на Цензоре, но не воин.
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Таїса Гайда added 3 new photos.
3 hrs · Kyiv ·

І так збираю до купки інформацію
друзь олег васильович
головнйи психіатр, яки сказав що 93 % АТОвців можуть бути загрозою для суспільства
в Декларції - дружина і донька громадяни росії
https://declarations.com.ua/…/nacp_7d888392-ee7f-41fe-bd12-…
у 2015 році придбав кілька земельних ділянок і садовий будинок в обухівському районі в 300 кв.м
Зарплата -трішки більше 200 тисяч на рік
У травні 2017 його затримали за вимагання хабаря
http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/17/7144133/
а ще чувак не вказав в декларації, що він є керівником садового товариства в с. Українка Обухівського району, де нагріб собі земельки та придбав садовий будиночок
та засновником ТОВ "ВІта нова" , яка займається медичною практикою
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15505943
Жінка не в бізнесі і не підприємець. ЇЇ зарплата взагалі 14 тисяч на рік
Тобто чувак , затриманий на хабарі і бреше в декларації , має давати оцінку адекватності наших військових?
І це же я не почала копати
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когда бочку гонишь на человека, дай доказательства, а не как шалава последняя орешь, что тебе клиент не заплатил
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то первый среди психов надел халат-тот и ПСИХИАТР!!!
житейская мудрость врачей всех поколений)))
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ребята и девчата ві там все о..ху.ее..ли или москали греба.ные. Эти рекомендации засуньте в дупло ибо соотношение преступлений меньше, чем с мирными жующими сопли гражданами. Пи..да стране наступает тупо по прямой
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Иди повоюй,мыслитель - дрочун ,авось попустит ,
чего ты это женщине высказываешь?
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· Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. (с) М. Твен
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уважение проявляй к людям .. тварь московская
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О кацапа тебя рвет, только ненатурально пытаешься украинца изобразить , в спам.
Сейчас отправлю твой пост админу,он тебя успокоит, тк психиатра на цензоре нет.
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а с чего меня должно рвать? от шалавы, что должно порвать?
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Я бы не спорил с психиатром, а просто учёл его рекомендации.
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Начальник клиники главного военного госпиталя в Киеве погорел на взятке в 52000 гривен
18:44, 15 мая 2017

Правоохранители задержали на взятке в 52 000 гривен начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Он получил деньги за нужный вывод о непригодности к военной службе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой источник в Минобороны.
"Задержали на получении взятки в размере 52 тыс. грн по статье 368 УК", - сообщил журналистам источник.
Как сообщается, деньги руководителю клиники были переданы за официальный вывод военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе.
"Имя задержанного - Друзь О.В.", - добавил он.
По данным журналистов, задержание военного врача проводили сотрудники СБУ Киева и Киевской области.
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Нічого дивного в цих висловлюваннях "любого друзя" немає. Він просто хотів у свою клініку побільше клієнтів, які б носили йому хабарі.

Дивує лише чому Полторак не звільнив його ще у травні.
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Опыт последних 27 лет показывает, что Украинская власть является самой большой угрозой для общества. Хотя если это общество себе такую власть выбирает, то все справедливо...
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Другой власти нет и не будет. На следующих выборах к власти вполне могут прийти большие подонки - народ проголосует.
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Никогда не говори никогда. У Бога свои планы, или думаешь человек живет, что бы много жрать и долго спать?
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Человек живёт много для чего. Как биологический вид он живёт, чтобы дать потомство. Неплохо ещё бы и грамматику подучить, чтобы слово "чтобы" писать слитно.
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выборы- иллюзия...спектакль в "демократических" обществах.
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упаси Господь !!! Но демократии нет нигде...утопия...(в "развитых Демократиях" работает механизм демократии Кошелька, у нас-демократия сауны. на расии -демократия телефонного звонка.)
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Скажу тебе больше, Земля относится к категории демонических планет. До встречи в следующей жизни...
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Вот и я говорю: спасіння у дідичній, спадковій українській монархії. Абсолютній (тимчасово), на кшталт Гетьманату ЙЯВ пана Гетьмана П. П. Скоропадського, із майбутнім переходом до конституційної монархії.
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можливо... а взагалі. дивлячись на останні десятиліття...песимізм якийсь войовничий...
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Как обычно -заткнули рот и завязали глаза на очевидное.
Нужен комплекс реабилитации- но это деньги, уволить неудобного намного дешевле.
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там не то что врач говорил о психологичных проблемах у веретенах АТО, которые пагубно влияют на окружающий, тут все радикально было.
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Я не знаю кто это "веретены АТО".
Мыслитель, у меня двое в семье --ветераны АТО, и врач говорит правильно, первые дни войны шли воевать люди совершенно не знающие военного дела, это многих сломило, сепарни разгул в городах вызывает у бывших Атошников реакцию стрелять, люди прошли ад войны, их нужно восстанавливать, а не с врачами воевать.
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Т. Е. Сепарня в городах у вас вызывает реакцию с ними дружить? Так зачем вообще люди воевать тогда шли? Может это у вас все-таки что-то с психикой?
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А кто говорит о дружбе? Нет это у вас что то с психикой, сначала додумываете чего нет , потом возмущаетесь, вам бы конечно хотелось , чтобы у Атошника крышу сорвало и он начал пулять во все стороны и заработал срок за убийство, солдат ВСУ по безоружным не стреляет.
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Після таких заяв Друзь з лікаря може перетворитися у пацієнта.
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Скорее общество несет угрозу. Человек приезжает с привычкой что вроде как тыл и все свои в округе , а тут то маршрутчик отказывается везти, типа :"я тебя туда не посылал ", то еще что. Кругом враги оказываются.
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Вместо того, чтобы лечить, уволить психиатра. И бабло съекономил, и следующий покладистей будет. Красиво.
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Кто тебе сказал что это психиатр? Это жаба перекормленная...
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Правильное решение проблем, в стиле Порошенко. Неправильное мнение нужно искоренять.
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В черниговской области пример. В военном госпитале спец. отделения нет, люди направляются в псих диспансер стационара у которого нет, таблеток назначат и дуй домой. В совсем тяжелых случаях людей везут в психбольницу в с. Халявин. Усе, спасибо ребяты, Родина вас не забудет, никагдааа...
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А как крыша не поедет? Пока они воюют, Порошенко платит налогу агрессору. Такое только в Украине возможно.
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Кацапы, задрали вы уже с этой фабрикой, придумайте что то новое...
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а что он не прав? Если человек не выполняет свои обязательства и обещания, то на это надо указать, а не обзывать тех кто это замечает "враг народа". Такую методику уже советский союз переживал. Я тоже не вижу улучшений, защемили яйца по жизни везде и всюду, еле заработаешь.
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Ты про кацапа воющего о липецкой фабрике? А если про этого толстоморда, то нормальный врач такого не может сказать. Да, и чисто про угрозы, я уже выше сказал. Наша клептократическая, олигархическая власть угроза для страны, но не ветераны АТО.
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он прав, но об этом в слух не говорят, а проводят (молча) гос. программу по реабилитации (и не на словах)
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а так действительно, отстранить от должности профессионала (разговорчивого) и заменить на ... за одно и деньги сэкономить. Психиатр молчит, значит нет проблем!
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Зато главный вор Павловский процветает и на месте.
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Стране нужны сладкие шоколадные сказки, а этот дурень людям го*но в рот пихает.
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афганский синдром еще никто не опровергал и не отменял.
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Афганский синдром - это когда воюешь на территории, где местные жители тебя считают оккупантом, а дома ты никому не нужен, поскольку непонятно зачем воевал.
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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, «вьетнамский синдром», «афганский синдром» и т. п.) - тяжёлое психическое состояние, которое возникает в результате единичной или повторяющихся психотравмирующих ситуаций, как, например, участие в военных действиях,
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То какой-то баран скажет :"чувак, зачем тебе нужна была эта война?" То еще что-то. Естественно люди будут офигивать от такого. Берите лучше лечите тех кто закосил и не пошел по мобилизации, вот это реально на голову больные упыри.
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Вы только что обозвали всех патриотов Цензора упырями, которых нужно лечить.
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Полторасрак бы ещё своим приказом посттравматический синдром отменил, полуйопок.
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В 40-50-е годы было распространено такое ругательство "контуженный", т.е. неадекватный человек. Как правило это был участник войны. Контузия, как следствие сотрясение мозга, приводит к различным розладам в т.ч. нервно-психическим и т.д..Например летчик-истребитель после катапультирования, как правило, уходит в транспортную авиацию, или вообще списывается. А контузию в бою получают, увы, многие, в том числе и артиллеристы, и минометчики...
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Полковник прав на все 100500. Ну и мудак же этот Полторак!
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Не в образу ветеранам, шана їм і хвала, але насправді, людина, яка була в бою, бачила смерть в очі, пережила страхіття, отримує посттравматичний синдром. В союзі його називали афганським, тепер атовський. Тому така людина дійсно має підвищену збудливість, часто з значно пониженим порогом невмотивовано агресивна.

Так що тут поробиш, то є факт. А тому ветеранів потрібно лікувати, допомагати в адаптації до мирного суспільного життя.
На жаль, правий той психіатр. А от Півторак просто придурок, якщо цього не розуміє, або сволота, яка просто уникає відповідальності за долю ветеранів.
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А мне вот кажется что вполне нормальные и более того как раз намного менее агрессивные чем люди войну не видавшие.
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ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ НАГРАД И ПЕНСИЙ - пусть едет на йух к путину....
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он заявил что ветераны АТО являются угрозой для правящей верхушки шакаладных барыг,карманные СМИ слегка подкорректировали...
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И в чем неправ психиатр? В Америке типа таких проблем не было? С их программами реабилитации. А у нас при их отсутствии? Уволить! Чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона!
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гнати з Украіни Френка П'юселика тоді. Бо він каже ТЕЖ САМЕ семінарах по всій країни.
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Примером может быть Савченко, отказалась от реабилитации и наговорила да и наделала много странного. Нужны средства на реабилитацию солдат и нужны хорошие спецы в этом вопросе.
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Гудзь: "По статистике, 98% из них (участников боевых действий. - Ред. ) нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов".

Ну, а ты у нас на кой? С острой саблею такой? За три года что сделал полковник Гудзь, чтобы исправить ситуацию?
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Ограничить спиртное и усилить дисциплину в войсках и контроль за оружием из зоны АТО, Нужны деньги для реабилитации, а не под пенсии и зарплаты для судей! каждую неделю только в Киеве стрельба, взрывы гранат, случаи самоубийства и убийства других и участники в большинстве случаев - дембеля из АТО
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Если ты видел на видео умирающих людей, их страдания и муки... Если ты видел фотографии убитых солдат, разорванные тела в неестественных позах, сожжённые, раздавленные, со снесённым скальпом, вывалившиеся кишки, мозг и прочее - в твоей психике что-то меняется. Но если ты не видел видео или фото, а был реальным свидетелем и участником происходящего - ты "сумасшедший", если ты не маньяк. Такого никакая психика выдержать не способна. ИМХО.
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Так нужно было не ходить, да? Ну ок, по следующей пойдете вы, а я вас больными называть буду так же безосновательно )))
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Я лишь сказал, что в психике людей, прошедших войну, происходят необратимые изменения. Вы согласны с этим утверждением?
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Если ты придешь домой, а у тебя пустая квартира, бо ее обокрали, то с тобой тоже произойдут необратимые психологические изменения. У вас какая-то глупая фобия перед воевавшими людьми.
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який кримінал в цих словах ?
всі вояки (і навіть строковики після десни ) потребують уваги оточуючих
і якщо треба, то допомоги і підтримки
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Ніхто про це не спорить. Але в якій цинічній формі це було сказано...
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от увольнения психиатра проблема не разрешится. вместо того, чтобы закрывать на нее глаза, необходимо создавать мощную систему психологической реабилитации ветеранов
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Так этот мудила ничего ведь не сделал. В каждом военном госпитале нужно было давно сделать специальные реабилитационные отделения, специалисты есть, помещения есть, деньги есть, но никто ничего не сделал, палец о палец не ударил, это нормально?
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думаю, проблема не в одном только этом мудиле, а в намного более высокопоставленных мудилах
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Совковій падалі 1.5-ку легше звільнити неугодного спеціаліста, ніж вирішувати проблему.
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И эту падлу в худшем случае отправят на пенсию и этА пАдла еще лет 30 будет сосать у государства деньги на свое содержание.
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Що сказати, страшно від того що багато в наших владних структурах таких "психіатрів" (аж цікаво де він здобув освіту, напевно за кордоном там де розвинута наука психіатрії? Чи мабуть ні - в сраці під назвою СРСР). Так люди, які бачили смерть в обличчя та хоронили своїх друзів і справді не такі як інші, вони гостро відчувають несправедливість, брехню, зраду та інші вчинки і реалії, які всі "нормальні" терплять на протязі 70 років перебування в союзі та 25 років незалежності, і так де-які не можуть справитись зі своїми емоціями (врешті як і всі інші люди). Чи потрібна їм допомога -мабуть так, а можливо потрібна допомога всім тим хто сидить дома замість того щоб допомогти своїй армії чи державі, ввечері ходить по генделиках та набухується до безтями, потім обригує всі ближні закутки, краде, вбиває, нарешті тим кому ВСЕ ПО БАРАБАНУ!!!!!!!!!!!!
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Ветераны АТО являются угрозой для мафиозного режима.
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Напрасно уволил.Это действительно проблема. В моем регионе за три месяца три случая стрельбы с ружья. Три трупа ,одна девочка из них,два подранка.Так что полторак в корне не прав. Увольнением и затыканием рта проблему не решишь.
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Чергове необдумане ляпання язиком держслужбовця яке підхопить ворожа пропаганда . Слова - це зброя в інформаційно-психологічній війні і користуватися ними треба дуже обережно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолторак уволил главного психиатра Минобороны Друзя, заявившего, что ветераны АТО являются угрозой для общества. ВИДЕО
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