 Полторак уволил главного психиатра Минобороны Друзя, заявившего, что ветераны АТО являются угрозой для общества. ВИДЕО

"Только принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - написал он.
Отметим, выступление полковника Олега Друзя на круглом столе Комитета ВР по вопросам охраны здоровья, где главной темой были психологическая реабилитация участников АТО и уменьшение количества случаев суицида среди демобилизованных, вызвало много критики среди военнослужащих.
Вот что сказал Друзь:
"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них (участников боевых действий. - Ред. ) нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни".
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Во время его выступления также были продемонстрированы слайды.Слова Друзя сильно возмутили военнослужащих, ветеранов АТО. Свои мнения по поводу его слов они высказывают в Facebook под хэштегом #1_из_93%.
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Таки ты мыслитель - дрочун на Цензоре, но не воин.
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3 hrs · Kyiv ·
І так збираю до купки інформацію
друзь олег васильович
головнйи психіатр, яки сказав що 93 % АТОвців можуть бути загрозою для суспільства
в Декларції - дружина і донька громадяни росії
https://declarations.com.ua/…/nacp_7d888392-ee7f-41fe-bd12-…
у 2015 році придбав кілька земельних ділянок і садовий будинок в обухівському районі в 300 кв.м
Зарплата -трішки більше 200 тисяч на рік
У травні 2017 його затримали за вимагання хабаря
http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/17/7144133/
а ще чувак не вказав в декларації, що він є керівником садового товариства в с. Українка Обухівського району, де нагріб собі земельки та придбав садовий будиночок
та засновником ТОВ "ВІта нова" , яка займається медичною практикою
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15505943
Жінка не в бізнесі і не підприємець. ЇЇ зарплата взагалі 14 тисяч на рік
Тобто чувак , затриманий на хабарі і бреше в декларації , має давати оцінку адекватності наших військових?
І це же я не почала копати
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житейская мудрость врачей всех поколений)))
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чего ты это женщине высказываешь?
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Сейчас отправлю твой пост админу,он тебя успокоит, тк психиатра на цензоре нет.
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СударьПаскударь, вы хам!
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18:44, 15 мая 2017
Правоохранители задержали на взятке в 52 000 гривен начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Он получил деньги за нужный вывод о непригодности к военной службе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой источник в Минобороны.
"Задержали на получении взятки в размере 52 тыс. грн по статье 368 УК", - сообщил журналистам источник.
Как сообщается, деньги руководителю клиники были переданы за официальный вывод военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе.
"Имя задержанного - Друзь О.В.", - добавил он.
По данным журналистов, задержание военного врача проводили сотрудники СБУ Киева и Киевской области.
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Дивує лише чому Полторак не звільнив його ще у травні.
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Нужен комплекс реабилитации- но это деньги, уволить неудобного намного дешевле.
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Мыслитель, у меня двое в семье --ветераны АТО, и врач говорит правильно, первые дни войны шли воевать люди совершенно не знающие военного дела, это многих сломило, сепарни разгул в городах вызывает у бывших Атошников реакцию стрелять, люди прошли ад войны, их нужно восстанавливать, а не с врачами воевать.
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Так що тут поробиш, то є факт. А тому ветеранів потрібно лікувати, допомагати в адаптації до мирного суспільного життя.
На жаль, правий той психіатр. А от Півторак просто придурок, якщо цього не розуміє, або сволота, яка просто уникає відповідальності за долю ветеранів.
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Ну, а ты у нас на кой? С острой саблею такой? За три года что сделал полковник Гудзь, чтобы исправить ситуацию?
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всі вояки (і навіть строковики після десни ) потребують уваги оточуючих
і якщо треба, то допомоги і підтримки
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