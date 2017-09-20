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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гончаренко (234) Мураев (16)

 "Эй, ты, красавец! Иди сюда и давай поговорим по-другому", - нардепы Мураев и Гончаренко ведут политические дебаты в прямом эфире. ВИДЕО

Народные депутаты Евгений Мураев и Алексей Гончаренко устроили словесную перепалку во время встречи в прямом эфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, политическая дискуссия депутатов превратилась во взаимные оскорбления. Сначала темой спора депутатов стали автомобили, на которых приехали депутаты. Заявление Мураева о том, что он заслужено ездит на "Мерседесе" последней модели, вылилось в обмен репликами с непарламентской лексикой.

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а кто и когда поговорит с позорищем украины ани лорак?которая в то время как убивают ураинцев выступает у врага на концерте в честь Военно-морского флота России.КОГДА ТВАРЮКУ ЛИШАТ ГРАЖДАНСТВА?
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Два шшыда изображают вражду.
Один как бы "хороший" (гонч), а второй подчеркнуто плохой (мура).
Но оба из регионалов.
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Один - політична проститутка. Хто більше дав - той і хазяїн.
Другий - .... слів не знаходжу цензурних.
Висновок - ця молодь наше майбутнє??? Мені страшно за своїх онуків!!!
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НАДО МУРАЕВА ЗАМУРОВАТЬ ВМЕСТЕ С МЕРСЕДЕСОМ И КАМЕРУ ПОСТАВИТЬ ЧТОБ ВИДЕЛИ КАК ОН С ГОЛОДУ ПУХНЕТ !!!
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Мураев вчера возомнил себя експертом военным и втирал что мы лохи что просим у америкосов джавелины, так как это оружие разработки 70х годов и лобовую броню танка оно не пробивает.

Но дело в том что джавелин в лоб танка не стреляет, он валит сверху, там где танк наиболее меньше защищен.
Мураев этого не знает, зато киздит на всю страну.
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бесят такие гандоны как мураев.
разбирается во всём абсолютно. пиздит на 100500%
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а гончаренко не бесит? по-моему оба с партии рыгов - ГАВНО...
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Не бесит. Льоха коассный парень, Практически единственный из рыгальни который стал на путь исправления. Если ты длищорукий то это твое несчастье..
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Мураев также вышел с оппоблока и регионами теперь его связывает не больше чем самого Порошенко.
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Ти больной? Послушай Порошенка и Гончаренка а потом Мураєва. Я комсомольцем был, и шо теперь ?
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Чорновил раньше ушел от них., А Льоха практически единственный из рыгов такого калибра который публично с ними порвал после Революции, Но зрадобыдло почему то "мочит" его. Ну им не привыкать "мочить" своих...
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Я в комментах под тем эфиром предложил ему взять лопату и пойти на ноль, раз джавелины это хлам старый для него...и там это повторить))))
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ВООБЩЕ ПОРА ПРОСТО БИТЬ РЫГОВ, А ЛУЧШЕ УБИВАТЬ !!!
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если бы пришлось выбирать, то мураева первым вздернуть..., а так оба два...
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Мураев заслуживает уважение а эта мразь Гончаренко только презрения.
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Мураев... Гончаренко...-- Две политические шлюхи...
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Оказывается, Мараев 15 лет создает "рабочие места"...
Оказывается, его не ставили рулить готовыми структурами по законам проткционизма.
Он ничго никогда не строил, и даже не знает каких марок бывает цемент.
А стартовый капитал он должен был бы зарабатывать еще с садика.
Тырил игрушки, мыл с мылом и продавал в другой садик - тете-директору.
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по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен. По поводу тысяч рабочих мест
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Два жида решили по-бодаться, раздайте биты - веселее будет!
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смотрел вчера. мураев еще тот ватный сепар и гнида.
всё гнул линию, что надо договариваться, только не уточнил с хуйлом или сепарами.
крыса короче.
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Мараев последовательно помогает путину строить новый ссср - тоталитарную диктатуру.
Это все, что надо про него знать.
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Поколебать позиции Оппоблока может и партия "За життя" - переименованный политпроект "Центр" выходцев из Оппоблока нардепов Евгения Мураева и Вадима Рабиновича. Последний, впрочем, формально еще остается членом фракции ОБ, о чем свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Свой первый партийный съезд политсила провела еще в июле 2016 года, после этого активизировавшись в общественном и медийном пространствах. "За життя" устраивала недельные пикеты под Нацбанком с требованием уволить Валерию Гонтареву. Кроме того, партия активна в медиапространстве, особенно на канале NewsOne, который Мураев выкупил у Рабиновича еще во время Майдана. На вопрос о финансировании сам Мураев отвечает, что это - его собственные финансы, так как он долгое время занимался бизнесом. Однако злые языки рассказывают, что деньги идут из России. И не исключено, что от бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которому якобы и обязан стремительной карьерой Мураев.
Тем не менее ходят слухи и о том, что "За життя" - это тоже проект Банковой. Косвенным подтверждением этого можно считать недавнее назначение генеральным продюсером NewsOne экс-советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика Дмитрия Носикова, которого многие СМИ связывают с соратником Порошенко Игорем Кононенко.
По мнению старшего аналитика Центра перспективных исследований Анатолия Октисюка, так называемая оппозиционность партии выгодна прежде всего администрации президента.
"Это контролируемая оппозиция, поскольку Порошенко заинтересован размывать оппозиционное поле между разными игроками. А критика партии "За жизнь" как раз и размывает оппозиционное поле. И здесь видится сегодняшняя специфика работы Порошенко с олигархическими группами, то есть если раньше, чтобы принять какое-то важное решение, нужно было говорить с Ахметовым или Фирташем, то теперь напрямую говорят с представителями бизнеса второго и третьего порядка, которые формируют эти группы. Таким образом, тенденция на размывание электората приносит свои результаты. Во власти заинтересованы, чтобы было как можно больше так называемых оппозиционных проектов, в том числе и "Наш край", и "Аграрная партия", которые вроде бы и оппозиционные, но, с другой стороны, они могут отыгрывать роль системной оппозиции, что будет выгодно Порошенко"СМИ
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"Центра перспективных исследований" - звучит, однако.
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мураев - это тот чей канал освещает в онлайне все шо связано с саакашвили - делайте выводы сами
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Плюсую, абсолютно вся агитация с попытками свалить власть и вызвать политический кризис в Украине, делается через NewsOne, 112 и местные городские каналы, которые в основном скупил ахметов
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Пробежался по комментам и возник один вопрос, откуда такая показная ненависть к богатым? Сука, выбрали в Верховную Раду в большинстве своем долларовых миллионеров, Президента миллиардера, а мне навязывают мысль о том, что все должны быть бедными. Откуда эта жидовская логика?
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О комментаторах. Завидовать и жить по принципу "сосед еще не сидел, давай посадим" глупо. Богатых (не бедных) должно быть много. В идеале все. Но для этого их не должно быть во властных структурах, так как у них возникает прямой и непосредственный конфликт интересов. Во власти должны быть профессионалы, которых раньше называли номенклатура.
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НУ я как бы не завидую.
А про конфликт ты прав. Но это утопия, так как власть это ресурсы. Кто у власти тот имеет и распоряжается ресурсами. Поэтому тут надо просто смотреть кто начинает аж занадто киздить того надо убирать. А тот кто управляет и берет по чуть чуть,не зарвавшись - я не против.
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Вот как раз потому, что мы с легкостью допускаем то, что ресурсы должны деребаниться властью, у нас нихр@на в ближайшей перспективе не предвидится. Вот поэтому не работает Закон, поэтому такое разочарование и сплошное чувство потери. А это может быть по-хуже войны. Нет смысла что-то строить создавать, если мы заранее знаем, что оно будет разворовано.
Если нет цели, кроме "набить желудок" это беда.
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Они, енти багатые, получили свое багатство за счет бедности их рабочих с зарплатой в 20 раз меньше, чем еврозарплата.

Тупо все забрали, оставили.

Нахрена нужны енти рабочие места, если нет зарплаты в них?

В норвегии, если не может предприниматель платить 4000 $ наемному рабочему, то
запрещают открывать бизнис.

И енто еще без учета тупого возврата ндс за 1000 тонн вывезенного на экспорт железа-пшеницы, которых реально вывезено 10 тонн.

И еще много чего...
Но главный механизм - недоалата зарплаты рабочим на ентих рабочих местах.
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Забрать и поделить? ))) Неужели ты не понимаешь, что это не выход? Да в Норвегии такие зарплаты. А почему? А потому, что там демократия - верховенство ЗАКОНА!
Или ты думаешь, что те ублюдки, которых мы выбрали, напишут и будут соблюдать законы для людей? Им нужна власть только для того, чтобы сохранить за собой, как ты пишешь наворованное. И не более.
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Здесь на цензоре пристанище всех бывших комуняк. С чего это им их любить. У сегодняшних идейных к комуняк интерес только один - поделить между собой богатство бывших комсомольцев
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Конечно козлы оба, но что интересно, как только Гончаренко предложил разобраться Мураев сразу перешел на вы. Видно Женька все же ссыт что Леха его в туалете рады подловит.
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Нельзя недооценивать своего врага. Мураев - враг Украины, но идёт с открытым забралом, умный и последовательный. Такого врага стоит уважать, но победить. Гончаренко - просто кончита, сявка и ничтожество.
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Он не умный, а наглый, потому что перед каждым эфиром его накачивают фактажом и энергетикой. И скорее всего, он знает вопросы оппонента. Это же маланцы - сплошной цирк и разводняк.
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как ни включишь 112 а там одни вилкуло-мураевско-рабиновичевские сепаратистские рожи! и это гавно там постоянно сидит...не канал а говно просепаратиское!
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На ВВС не сидят.
Потому что это общественный, а не частный канал.
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Это да, я даже когда увидел этот эпичный батл аж засомневался неужели это 112 такое устроил))) Обычно там шуфрич, рабинович глаголят. А тут...аж Мураев вчера жаловался, мол типа - шо вы мне подобрали опонентов, корчинский,береза,гончаренко. )))))
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Шуфрич теж вчора був.Бидкався,що угорцям тепер прийдеться вчиться украинською
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Лейтомотив комментов - оба хуже!
Это ложное впечатление. Плохиш Мураев хочет чтобы Украина сдохла. И делает для этого все возможное. Плохиш Гончаренко хочет чтобы Украина была. Вот и вся разница.
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А всего лишь надо было 23 февраля 2014 года вздернуть на фонарях с десяток рыгов ...
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Мураєву місце на цвинтарі під товстенним шаром землі! Відсмоктувач Путінський. Та й його тупому Елєкторату (йобнутим бабкам і тьоткам) поруч. Гончаров-млявий Підорок. Це конструктивно.!
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Два мерзотника зробили постановочну сварку, мовби вони обоє не працюють на паРашу. В смітник обох.
Дострокові презедиентські на цю осінь
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Есть предложение: прикрыть телевизионные дебаты как таковые. Не время кидаться какашками; этим можно и после войны заняться.
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Рвется к власти чмошник,наверно хочет на майбахе ездить,или сделать так чтобы весь народ ездил на мэрсах последней марки!Так за нас переживает пидор,когда рыги были у власти его никто и не знал.
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Мимикрия процветает у рептилоидов-КПСС-ПР-БПП.(Единоросы,ЛДПР,Яблоко,Навальный)
Читайте библейскую генетику.
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Зкидать обоих лайном не получится.. Мураєв , зрадогівнюки, это ваше апазіціонное быдло и друг бомжа-психопата Михуила. Льоха Гончаренко это патриот Украины, умный хлопец, ЕДИНСТВЕННЫЙ из заметной рыгальни, который стал на путь исправления и постоянно транслирует проукраинские, антирашистские мессиджи , в отличии от свинособаки Мураева. Так шо одну кучу с вашим ньюванским рабиновичим и мудаевым Гончаренка свалить не получится...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Эй, ты, красавец! Иди сюда и давай поговорим по-другому", - нардепы Мураев и Гончаренко ведут политические дебаты в прямом эфире. ВИДЕО
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