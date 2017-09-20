 "Эй, ты, красавец! Иди сюда и давай поговорим по-другому", - нардепы Мураев и Гончаренко ведут политические дебаты в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, политическая дискуссия депутатов превратилась во взаимные оскорбления. Сначала темой спора депутатов стали автомобили, на которых приехали депутаты. Заявление Мураева о том, что он заслужено ездит на "Мерседесе" последней модели, вылилось в обмен репликами с непарламентской лексикой. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко
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Один как бы "хороший" (гонч), а второй подчеркнуто плохой (мура).
Но оба из регионалов.
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Другий - .... слів не знаходжу цензурних.
Висновок - ця молодь наше майбутнє??? Мені страшно за своїх онуків!!!
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Но дело в том что джавелин в лоб танка не стреляет, он валит сверху, там где танк наиболее меньше защищен.
Мураев этого не знает, зато киздит на всю страну.
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разбирается во всём абсолютно. пиздит на 100500%
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Оказывается, его не ставили рулить готовыми структурами по законам проткционизма.
Он ничго никогда не строил, и даже не знает каких марок бывает цемент.
А стартовый капитал он должен был бы зарабатывать еще с садика.
Тырил игрушки, мыл с мылом и продавал в другой садик - тете-директору.
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всё гнул линию, что надо договариваться, только не уточнил с хуйлом или сепарами.
крыса короче.
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Это все, что надо про него знать.
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Тем не менее ходят слухи и о том, что "За життя" - это тоже проект Банковой. Косвенным подтверждением этого можно считать недавнее назначение генеральным продюсером NewsOne экс-советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика Дмитрия Носикова, которого многие СМИ связывают с соратником Порошенко Игорем Кононенко.
По мнению старшего аналитика Центра перспективных исследований Анатолия Октисюка, так называемая оппозиционность партии выгодна прежде всего администрации президента.
"Это контролируемая оппозиция, поскольку Порошенко заинтересован размывать оппозиционное поле между разными игроками. А критика партии "За жизнь" как раз и размывает оппозиционное поле. И здесь видится сегодняшняя специфика работы Порошенко с олигархическими группами, то есть если раньше, чтобы принять какое-то важное решение, нужно было говорить с Ахметовым или Фирташем, то теперь напрямую говорят с представителями бизнеса второго и третьего порядка, которые формируют эти группы. Таким образом, тенденция на размывание электората приносит свои результаты. Во власти заинтересованы, чтобы было как можно больше так называемых оппозиционных проектов, в том числе и "Наш край", и "Аграрная партия", которые вроде бы и оппозиционные, но, с другой стороны, они могут отыгрывать роль системной оппозиции, что будет выгодно Порошенко"СМИ
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А про конфликт ты прав. Но это утопия, так как власть это ресурсы. Кто у власти тот имеет и распоряжается ресурсами. Поэтому тут надо просто смотреть кто начинает аж занадто киздить того надо убирать. А тот кто управляет и берет по чуть чуть,не зарвавшись - я не против.
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Если нет цели, кроме "набить желудок" это беда.
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Тупо все забрали, оставили.
Нахрена нужны енти рабочие места, если нет зарплаты в них?
В норвегии, если не может предприниматель платить 4000 $ наемному рабочему, то
запрещают открывать бизнис.
И енто еще без учета тупого возврата ндс за 1000 тонн вывезенного на экспорт железа-пшеницы, которых реально вывезено 10 тонн.
И еще много чего...
Но главный механизм - недоалата зарплаты рабочим на ентих рабочих местах.
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Или ты думаешь, что те ублюдки, которых мы выбрали, напишут и будут соблюдать законы для людей? Им нужна власть только для того, чтобы сохранить за собой, как ты пишешь наворованное. И не более.
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Потому что это общественный, а не частный канал.
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Это ложное впечатление. Плохиш Мураев хочет чтобы Украина сдохла. И делает для этого все возможное. Плохиш Гончаренко хочет чтобы Украина была. Вот и вся разница.
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Дострокові презедиентські на цю осінь
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Читайте библейскую генетику.
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