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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4367) выплаты (208) зарплата (1762) Минфин (1184)

 "Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко. ВИДЕО

Правительство не намерено подогревать инфляционную экономику способом удовлетворения потребностей граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в эфире "Эспрессо.TV".

"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат, пенсий. Правительство четко заявило, что мы не собираемся подогревать инфляционную экономику способом удовлетворения потребностей наших граждан, потому что это негативно повлияет на всех украинцев", - отметил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн

Он пояснил, что правительство своей политикой также может влиять на инфляцию, в частности, за счет создания стимулов для использования избыточной денежной массы в экономике.

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Для администрации президента, практически миллиард в бюджете, в нищей стране?
А украинцам - 1700 грн/мес прожиточный минимум, на который они должны одеться, обуться, купить еду, таблетки в аптеке, заплатить их тарифы? Совесть уже совсем потеряна?

"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4983
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только популиское поднятие зарплат и выплат депутатам, ворюге президенту и другой срани, на народ как всегда не хватило
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то не популистское - то честно как бы заработанное
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Ну само собой у нас и так граждане слишком много жрут!!
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А судьям, прокурорам, ментам??? Это как? Вот же ублюди...Это заявление достойно замполита Ревы, что жрём много!!!
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а себе по ляму - для хари порошенок и прочих рев галимых
им нада жрать много - а то кому ещё про эту хрень рассказывать)))
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Перед выборами можно было и предусмотреть.Из какого нибудь секретного фонда.И повысит зарплату и пенсии раза в три.
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Предусмотрят повышение курса доллара до 31 грн
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Почти половина мордовцев-«рабочих» на самом деле ничего не делает, - газета "Мордовский Рабочий".
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Как они могут поднимать зарплаты,если порох в документе про реинтеграцию лугандона ,повесил востановление на вас,украинцы! Промолчите-ближайшие 10 лет будете выживать.
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Вальцмани-Гройсмани вирішили плодити жебраків, яких вб'є платна медична реформа. .
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за то будут знакомится-общаться в очереди за субсидиями
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Это как Попандопуло в известном фильме барахло делил...Это мене, это опять мене, это тебе это не мой фасончик, это опять мене, это ВСЁ мене.....
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По мнению Минфина украинцы занимаются крайне популистким занятием : они ЖИВУТ в Украине
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Такишо , підвищення пєнсіону з 01.10.17 ab'ibas??
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популисты - это когда пообещали пенсию на 300 грн и зарплату минимальную на 400 грн. поднять, а когда по-тихому себе зарплата в разы, а премии и доплаты на машинке надо считать (бо слюна пересыхает пальцы смачивать) - так это реформы (144) и борьба с коррупцией (вечная память борцам!)
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Я не слышал в БЮДЖЕТЕ на 2018 год повышения пенсий ВОЕННЫМ -- на сегодня пенсионер --командир полка имеет Пенсию с оклада по должности 1200 гривен и оклада по званию полковник --135 гривен . Дореформировались -- ЦЫГАНКА с базара с 1 октября 2017 года будет пенсию получать больше чем командир полка !!! Хоть у кого то у Ревы и Розенко умный есть в министерствах .
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М-да, надо позвонить маме, сообщить что её популистская пенсия в 1400 грн. накрылась медным тазом.
Не,ну всё верно, всю жизнь работала - получала зарплату, а теперь не работает и паразитирует на нищей стране своей шикарной пенсией, да ещё и ест много...
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Та да, ви не популісти. Ви - словоблуди та ворюги на нардній біді.
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никогда не обольщался на их счет, но это по крайней мере честно, хоть и цинично ... людей держат за быдло!

повторюсь: ситуация, когда 40 млн. в "центре Европы" загнаны в глухой угол бедности несколькими выводками ненасытных барыг ...
"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6260

"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3094
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Тоесть себе не популистическое повышение зарплат и расходов на 25-100% они предусмотрели а для народа ето популизм?
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А сколько пенсия у военного пенсионера из США?
Рядовой военнослужащий без 20-ти летней выслуги, уволившийся по желанию получает половину своего оклада (от 1 до 3 тысяч долларов). Максимальная пенсия генерала (с выслугой от 40 лет) составляет около 20000 долларов в месяц. К тому, же во многих странах военным пенсионерам полагается целый ряд льгот: бесплатное проживание в государственной квартире, скидка в магазинах и на заправках, бесплатное лечение.
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Ну и комментаторы!!!
Хватит вам слюной брызгать на правительство. 25 лет голосовали за коммуняк и популистов русскомирных, теперь не надо скулить, что денег в бюджете нет.
Только не надо про оффшоры напоминать! Достали уже...
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А ну лупани про безвиз, давненько небыло пэрэмогы "безвиз"
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Межу прочим, это и есть настоящая перемога. Потому, что "совков" не пускали без виз в нормальные страны 99 лет. Как диких, бешеных сумасшедших.
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А Пинхус не коммуняка?
А пастор не коммуняка?
А рэва не коммуняка?
А хген пгокугог не комуняцкий выкормыш?
Ну,ну!!!
Афтар пиши есче!Жги!
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Глава минфина -
"Мы не предусмотрели в бюджете выплаты зарплат и пенсий."
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Пральна!
Все беды от того,что Украинцы много едят!
Перестанут есть и проблемы исчезнут.
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В Польше в правительстве, видимо, сплошные популисты. Цены такие же как у нас, а зарплаты в 5 раз выше.
Может нам правительство Польши пригласить???
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Не раскачивай лодку,шатун!
У нас самые лучшие рэхформаторы!
По 5 тому каналу сказали.А они врать не будут.
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Пральна!
Никаго популизьму!
50 грн за 1$ это нормуль.
И желательно к Новому Году! Нечего затягивать.
Пральной дорогой идете товаризчи,к житы по новому!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко. ВИДЕО
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