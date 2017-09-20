 "Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в эфире "Эспрессо.TV".
"Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат, пенсий. Правительство четко заявило, что мы не собираемся подогревать инфляционную экономику способом удовлетворения потребностей наших граждан, потому что это негативно повлияет на всех украинцев", - отметил Марченко.
Он пояснил, что правительство своей политикой также может влиять на инфляцию, в частности, за счет создания стимулов для использования избыточной денежной массы в экономике.
1570 39
Розенко о зарплате медиков: Проблема возникновения задолженности в конце года не нова(119)
На сделки с совестью ради принятия Госбюджета-2018 не пойду никогда, а технические вопросы давайте дискутировать, - Гройсман(46)
На Государственное бюро расследований в 2018 году из бюджета хотят выделить 651,5 млн грн(13)
Задолженность медикам по зарплатам в размере 81,7 млн. грн будет погашена до конца года, - Минздрав(49)
Бюджет-2018: витрати на діяльність Ради хочуть збільшити на півмільярда гривень(0)
Проект госбюджета на 2018 год опубликован на сайте Рады, - Парубий(14)
Расходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены на 14,8% - Гройсман(43)
Ответить
А украинцам - 1700 грн/мес прожиточный минимум, на который они должны одеться, обуться, купить еду, таблетки в аптеке, заплатить их тарифы? Совесть уже совсем потеряна?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
им нада жрать много - а то кому ещё про эту хрень рассказывать)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не,ну всё верно, всю жизнь работала - получала зарплату, а теперь не работает и паразитирует на нищей стране своей шикарной пенсией, да ещё и ест много...
Ответить
Ответить
Ответить
повторюсь: ситуация, когда 40 млн. в "центре Европы" загнаны в глухой угол бедности несколькими выводками ненасытных барыг ...
Ответить
Ответить
Рядовой военнослужащий без 20-ти летней выслуги, уволившийся по желанию получает половину своего оклада (от 1 до 3 тысяч долларов). Максимальная пенсия генерала (с выслугой от 40 лет) составляет около 20000 долларов в месяц. К тому, же во многих странах военным пенсионерам полагается целый ряд льгот: бесплатное проживание в государственной квартире, скидка в магазинах и на заправках, бесплатное лечение.
Ответить
Хватит вам слюной брызгать на правительство. 25 лет голосовали за коммуняк и популистов русскомирных, теперь не надо скулить, что денег в бюджете нет.
Только не надо про оффшоры напоминать! Достали уже...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А пастор не коммуняка?
А рэва не коммуняка?
А хген пгокугог не комуняцкий выкормыш?
Ну,ну!!!
Афтар пиши есче!Жги!
Ответить
"Мы не предусмотрели в бюджете выплаты зарплат и пенсий."
Ответить
Все беды от того,что Украинцы много едят!
Перестанут есть и проблемы исчезнут.
Ответить
Может нам правительство Польши пригласить???
Ответить
У нас самые лучшие рэхформаторы!
По 5 тому каналу сказали.А они врать не будут.
Ответить
Никаго популизьму!
50 грн за 1$ это нормуль.
И желательно к Новому Году! Нечего затягивать.
Пральной дорогой идете товаризчи,к житы по новому!
Ответить