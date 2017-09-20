 Киберполиция поймала харьковского хакера, следившего через веб-камеры за личной жизнью людей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении

Департамента киберполиции

Национальной полиции Украины.

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Как отмечается, злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора и таким образом мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей для слежения за их личной жизнью.

Во время обыска квартиры злоумышленника в Харькове полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное программное обеспечение. Именно этот вирус хакер использовал для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей, инфицировав около сотни компьютеров. Сейчас полицейские устанавливают мотивы подозреваемого.

"Анализируя данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди жертв хакера есть члены украинских политических партий", - отметил руководитель отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Денис Колесник.