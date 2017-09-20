 Киберполиция поймала харьковского хакера, следившего через веб-камеры за личной жизнью людей. ВИДЕО

Как отмечается, злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора и таким образом мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей для слежения за их личной жизнью.
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Во время обыска квартиры злоумышленника в Харькове полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное программное обеспечение. Именно этот вирус хакер использовал для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей, инфицировав около сотни компьютеров. Сейчас полицейские устанавливают мотивы подозреваемого.
"Анализируя данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди жертв хакера есть члены украинских политических партий", - отметил руководитель отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Денис Колесник.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1-2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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А, оно вон оно че поскольку среди жертв хакера есть члены украинских политических партий", -Источник: https://censor.net.ua/v456055
Понятно тогда...
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ГУГЛ - всемирное зло !
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размечтался. Сейчас УСЛОВНО в тренде....
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