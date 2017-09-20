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Все про:хакер (682) Харьков (4413) шпионаж (698)

 Киберполиция поймала харьковского хакера, следившего через веб-камеры за личной жизнью людей. ВИДЕО

В Харькове разоблачили 23-летнего киберпреступника, который, используя вредоносное программное обеспечение, незаконно взламывал компьютеры украинских и иностранных интернет-пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

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Как отмечается, злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора и таким образом мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей для слежения за их личной жизнью.

Во время обыска квартиры злоумышленника в Харькове полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное программное обеспечение. Именно этот вирус хакер использовал для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей, инфицировав около сотни компьютеров. Сейчас полицейские устанавливают мотивы подозреваемого.

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"Анализируя данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди жертв хакера есть члены украинских политических партий", - отметил руководитель отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Денис Колесник.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1-2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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А я -то подумал, молодцы! Стараются!
А, оно вон оно че поскольку среди жертв хакера есть члены украинских политических партий", -Источник: https://censor.net.ua/v456055
Понятно тогда...
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Ну теперь гугл твоим ноутом управляет.
ГУГЛ - всемирное зло !
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за подглядывание 6 лет, а за убийство и сепаратизм всего 5.
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за сепаратизм- возглавляют Харьков и область
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просто закриваете камеру коли ви нею не користуетесь.
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и что он наблюдал? как члены политических партий, сидя за компом, ковыряются в носу?
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ну почему?? сейчас жара, может кто в "негляже" ходит...
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А ОН СЛУЧАЙНЕ НЕ ЗАСНЯЛ КАК ГЕПА И ДОПА КОХАЮТЬСЯ )))
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Вірус, за допомогою якого цей "хакер" проникав у чужі комп'ютери називається "совок головного мозку". АйТі-ламерство - як раз є типовим симптомом цієї епідемії в Україні.
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Коли працює камера у ноуті - світиться ліхтарик що коло камери. Не помітити це просто неможливо.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиберполиция поймала харьковского хакера, следившего через веб-камеры за личной жизнью людей. ВИДЕО
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