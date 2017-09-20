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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (6842) вертолет (593) Россия (72336) стрельба (2576) учения (2092)

 Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений "Запад-2017": выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По близости взрыва ракеты, выпущенной с российского вертолета ка-52 в ходе учений "Запад-2017" в направлении зрителей, находились военные атташе, специалисты военно-промышленного комплекса и журналистов. Вследствие взрыва и осколков ранения получили три человека. Также повреждены два военных грузовика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapаlm.

"16 сентября 2017 года, в два часа дня, пара ударных вертолётов Ка-52 в составе экипажей подполковника Смахтина А. В. и ведомого старшего лейтенанта Волчкова А.С. вылетела с аэродрома Пушкин Ленинградской области в районе Лужского полигона для выполнения учебно-показательных стрельб. В 14:47, находясь на высоте около 50 метров, при скорости 200 км/час, командиры экипажей получили разрешение от руководства учений "Запад-2017" зайти на боевой курс и подготовиться к стрельбам. В этот момент произошёл самопроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8 с машины ведомого группы, старшего лейтенанта Волчкова. Выпущенные ракеты разорвались в непосредственной близости от зрителей - военных атташе, специалистов военно-промышленного комплекса и журналистов. Вследствие взрыва и осколков ранения получили три человека. Также повреждены два военных грузовика", - выяснили активисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017", - российские СМИ. ВИДЕО








"При детальном анализе имеющихся видеоматериалов, волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapаlm установили, что в процессе захода один из вертолетов выпустил три ракеты, а не одну, как указывается во многих СМИ. Среди поврежденных грузовиков идентифицирована машина управления БЛА комплекса РБ-341В "Леер-3" (аэродинамически забрасываемый передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM). Также в кадры попала следующая техника: транспортные контейнеры для БПЛА "Орлан-10", командно-штабная машина П-230Т, комплекс управления и связи П-260Т "Редут-2УС", - отметили активисты.

Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 01Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 02Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 03Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 04Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 05Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений Запад-2017: выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm 06
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В Москве во время открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову задержали активиста с плакатом "Конструктор оружия - конструктор смерти".
https://www.youtube.com/watch?v=4hij15tl2_c
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Стыряли Шмайсер и придумали что Калашников конструктор, как много чего после войны украли.....
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Так бы да теми бомбами что Сирию бомбили, да несколько заходов, да по Кремлю и их дачам правительственным.
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Еще работать и работать над точностью попаданий. Даже жертв нет среди мирных и военных, так, легкие ранения. Объявить выговор и 5 нарядов вне очереди. И провести повторный обстрел.
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а вот и шпиены соцсетей! главные добытчики фактов агрессии
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Я один там визитку Яроша видел или еще кто? Зелёненькая такая на этот раз...
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Хотя все ракеты "воздух-земля" 100% попали в цель - землю.
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Старая проблема. Неконтактного взрывателя нет или не работает как следует.
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Такі спєци...Їм би навчання над якимось російським містом провести.
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Боюсь даже предположить, что это за город будет.
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Жаль, 3 ракеты - и впустую. х.йло где-то ныкался, мудило.
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"По близости взрыва ракеты, выпущенной с российского вертолета ка-52 в ходе учений "Запад-2017" в направлении зрителей, находились военные атташе."

Интересно, атташе каких стран там были?


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не, ну а чо... мож они думали, что накроют важного кого ихнего, но промахнулись...
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...вот мы тут, смеёмся над дурляндией... (не возможно не смеяться)

но, даже не понимаем, что на наших глазах рождается "золотая орда 2"

в истории обычно, так и бывает: все ржут, а потом плачут

эти кацапские уроды УЖЕ дали потомство, воспитали новых мутантов, АГРЕССИВНЫХ людей с больной психикой, мы их видим и слышим... что тут смеяться?
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офф топ

В США запущен проект «Комитет по расследованиям россии»

Как сообщает CNN, его целью является «широкое распространение информации о причастности россии к выборам в США в 2016 году и ее угрозе для американских государственных институтов. В промо-ролике проекта снялся актер Морган Фриман. Он говорит, что Путин выбрал «заклятого врага», которыми стали США, обвиняет президента россии в использовании кибероружия для борьбы с демократами в Штатах.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oOcCHhNOmBY





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напомнило, в начале правосеки постреляли срочников, а потом.... расстрел украинскими вертолетами своих украинских частей в Волноваха (Благодатное) 22 мая 2014! почему патриоты не проведут "расследование", хотя бы по видео?

https://www.youtube.com/watch?v=psCnGMEL4d0
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОбстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений "Запад-2017": выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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