 Обстрел российским вертолетом Ка-52 зрителей учений "Запад-2017": выпущены 3 ракеты, повреждены 2 военных грузовика, ранены 3 человека, - InformNapаlm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapаlm.
"16 сентября 2017 года, в два часа дня, пара ударных вертолётов Ка-52 в составе экипажей подполковника Смахтина А. В. и ведомого старшего лейтенанта Волчкова А.С. вылетела с аэродрома Пушкин Ленинградской области в районе Лужского полигона для выполнения учебно-показательных стрельб. В 14:47, находясь на высоте около 50 метров, при скорости 200 км/час, командиры экипажей получили разрешение от руководства учений "Запад-2017" зайти на боевой курс и подготовиться к стрельбам. В этот момент произошёл самопроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8 с машины ведомого группы, старшего лейтенанта Волчкова. Выпущенные ракеты разорвались в непосредственной близости от зрителей - военных атташе, специалистов военно-промышленного комплекса и журналистов. Вследствие взрыва и осколков ранения получили три человека. Также повреждены два военных грузовика", - выяснили активисты.
"При детальном анализе имеющихся видеоматериалов, волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapаlm установили, что в процессе захода один из вертолетов выпустил три ракеты, а не одну, как указывается во многих СМИ. Среди поврежденных грузовиков идентифицирована машина управления БЛА комплекса РБ-341В "Леер-3" (аэродинамически забрасываемый передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM). Также в кадры попала следующая техника: транспортные контейнеры для БПЛА "Орлан-10", командно-штабная машина П-230Т, комплекс управления и связи П-260Т "Редут-2УС", - отметили активисты.
1359 28
РФ в ходе учений "Запад-2017" может применить ядерное оружие, - Мацеревич(2)
Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится, - глава Сил обороны Эстонии(22)
Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов(97)
Наблюдать за "Rapid Trident-2017" по приглашению Украины прибыли 8 представителей соседних государств, - Генштаб ВСУ(12)
Independent: Танки американской армии прибыли в Польшу в то время, как Россия начала военные учения на границе страны(0)
На "Rapid Trident-2017" продемонстрировали совместимую с натовскими аналогами украинскую систему управления войсками "Дельта", - Минобороны. ВИДЕО(19)
Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж(17)
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4hij15tl2_c
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Интересно, атташе каких стран там были?
Ответить
Ответить
Ответить
но, даже не понимаем, что на наших глазах рождается "золотая орда 2"
в истории обычно, так и бывает: все ржут, а потом плачут
эти кацапские уроды УЖЕ дали потомство, воспитали новых мутантов, АГРЕССИВНЫХ людей с больной психикой, мы их видим и слышим... что тут смеяться?
Ответить
Ответить
Ответить
В США запущен проект «Комитет по расследованиям россии»
Как сообщает CNN, его целью является «широкое распространение информации о причастности россии к выборам в США в 2016 году и ее угрозе для американских государственных институтов. В промо-ролике проекта снялся актер Морган Фриман. Он говорит, что Путин выбрал «заклятого врага», которыми стали США, обвиняет президента россии в использовании кибероружия для борьбы с демократами в Штатах.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oOcCHhNOmBY
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=psCnGMEL4d0
Ответить