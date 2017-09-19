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Все про:Гаврилюк (46) Гелетей (266) журналистика (2550) СМИ (3362) УГО (104)

 "Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов. ВИДЕО

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей сообщил журналисту Михаилу Ткачу о результатах служебной проверки по инциденту возле одного из ресторанов в Конча-Заспе между представителями СМИ и сотрудниками УГО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.

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"У меня и у оператора "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Троценко только что состоялась встреча с начальником УГО Валерием Гелетеем. Уже перед дверью Гелетея нам сообщил пресс-секретарь УГО Олег Остапец, что на встречу пригласили других журналистов. Другие журналисты - это УНН, Главком и телеканал Прямой. Сразу вопрос к пресс-службе УГО: - Были ли приглашены на эту встречу представители других, в частности, независимых СМИ? - Почему позвали только представителей именно этих СМИ?" - написал он.

"Согласно результатов служебной проверки Валерий Гелетей сообщил, что сотрудник УГО зацепился за склон и падая схватился за оператора. В действиях сотрудников служебная проверка нарушений не нашла", - сообщил журналист.

"Удивлен ли я? Нет. Меня уже ничего не удивляет", - резюмировал Ткач.

Позже Радио Свобода опубликовало сюжет программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" в котором сообщаются подробности встречи с Гелетеем, а также опубликовали видео инцидента с сотрудниками УГО.

"Военнослужащий упал. Там какой горб! В темноте, песок. Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - отметил Гелетей, комментируя нападение на съемочную группу программы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж

Кроме того, он отметил, что сотрудники УГО имели право попросить журналистов перейти в другое место. "Вас ограничили снимать в том месте, где была признана режимная зона. Режимная зона - это не обязательно турникеты. Это может просто человек стоять и сказать "извините, проводятся охранные мероприятия". Вас никто не обыскивал, вам никто не запрещал снимать. Вас попросили перейти в другое место и дайте возможность работать", - отметил он.

В то же время сам журналист Михаил Ткач отметил, что сотрудники УГО не сообщали о том, что здесь режимный объект.




"Если начальник УГО говорит, что журналисты нарушили пределы режимной территории, то, во-первых, для того, чтобы журналист знал и не нарушал эти границы, они должны быть четко определены на местности. Этого не было сделано сотрудниками УГО, и это мы видим на видео. А поскольку этого не было сделано, более того, по моему мнению, для установки такой охранной зоны не было оснований, то никаких нарушений со стороны журналистов не было. Журналисты находились в публичном месте. Даже если бы журналисты нарушили границы охранной зоны, то это не дает оснований наносить несоизмеримый вред журналистам. По моему мнению, деятельность журналистов была законной", - отметила медиа-юрист Вера Крат.

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"Для нас, как для юристов, последствия служебной проверки УГО не имеют безусловного значения. Озвученные Валерием Гелетеем результаты этой внутренней проверки не соответствуют тому, что мы видим на видео, опубликованном журналистами программы "Схемы". Более того, видео полностью опровергает заявление начальника УГО. Поэтому мы будем пытаться выяснять обстоятельства и доказывать вину сотрудников УГО в уголовном производстве о препятствовании журналистской деятельности", - добавила она.

Валерий Гелетей также отметил, что пока не подписал заключение внутреннего расследования.

Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Михаил Ткач 15 сентября заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны на него и оператора возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где, по его словам, находились Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков

Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора, - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов 01


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"Споткнулся, упал и зацепился" - и так шесть раз :D

и ваще, никогда такого не было и вот опять
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Від такої людини як Гелетей хтось очікував почути якісь одкровення? Наївні! Звичайне, нахраписте брехло, до того ж не виділяється розумовими здібностями...
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Ну парад в Севастополе он уже провёл,теперь может всё,что угодно заявлять ...
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гелетей дегенерат-он бы еще в москве пообещал парад,а потом делал глупое лицо-кто управляет страной мы видели на Краковце 10 сентября-сборище дебилов
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странно что его вообще не пристрелили. Какая-то оптика отблёскивает в кустах, что можно подумать?
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стрелять в журналистов это ваша рюсская забава, да тролль шеколадный?
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так когда-то думал Кеннеди, видит оптика на солнце отсвечивает, думает "Это ж папарацци! Надо улыбнуться!". Есть определённые правила безопасности для таких случаев и этот "журналист" их нарушил.

P.S. когда же на рососии перестанут притеснять русскоговорящих и выучат вас? "Шоколад" - пишется через "О". Я понимаю, что вы шоколад видите не часто, в основном по мусоркам помидорки/апельсинки собираете, но выучить пару слов в неделю хоть можно?
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Мордовцам во время траура запретили царапать лицо и рвать у окружающих волосы -газета "Мордовская Боярка"
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гелетей настолько туп и ублюдочен что даже соврать правдоподобно не умеет.


этот тот ублюдок гелетей что принимал парад когда происходило вторжение паРаши.
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поменяли шило на мыло бандюкочи в квадрате
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Так у него же морда клоуна после вписки из дурдома.
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Почему этот Гелетей Илловайский еще не на нарах?
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днище. этот кусок дерьма всё ещё не в тюрьме
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вся власть Украины-тупые колхознтки-дегенираты
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дешевка. ненавижу командиров которые сдают своих подчиненных
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Гелетей Иловайский. Всплыло. Порошеновское ничтожество.
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А гелетейка в севастополь то собирается? парадом командовать или сала ел мало?
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Зацепился за песок, упал, потерял все фарфоровые зубы, печаль
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Шокососы даже не пытаются оправдывать хозяив
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а что проблеют шыкаладные прихвостни по поводу безпредела галантерейных вертухаев?
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"А нинада ходить, где нинада! Охраняемый режимный объект"
Они так скоро дожонглируются словами, что их по-взрослому будут охранять при строгом режиме.
Мысль и слово - материальны!
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Так в прошлый раз уже высказались. Вкратце: журналисты совсем охренели ходить в общественные места, где находится государственное Тело.
Где Тело находится там режимный объект автоматически.
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Еще б один разок зацепился за горб и упал и выбил Гелетею новые фарфоровые зубы, которые стоят дофига. А оно когда-нибудь так и будет. Нельзя судьбу постоянно испытывать хуцпой. Бумеранг, он такой, летит не всегда быстро. Но дорогу знает.
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А теперь горбатый! Я сказал-Г О Р Б А Т Ы Й!! (С)

😀😀
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Сподіваюсь, що в операторів і журналістів буде шанс по своєму потримати за вим"я і ціх двох мудаків і самого гелетея. І вони цей шанс не пропустять. Так, щоб завили!
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Кортеджив не буде? Им на всех на срать, собрались, побухали... Тачки за 100 тис каждая, пипец просто
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Знаменитый Одесский бандит начала 90-х годов Лёня Длинный,живующий ныне в США,о Гелетее говорил с искренней любовью : Его тогда в Украине боялись все областные ОПГ Украины...
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Человек без чувства собственного достоинства . Просто сельский холоп вырвался в хенералы
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Прям как при Януковоще мусора срывали с себя погоны... но ето не главное Самое смешное с какого раза рехвормированная Аваковская палиция взяла трубку. Называется ожидайте на линии и слушайте рингтоны.... Если вас убивают нажмите #1...
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Прям как в анекдоте!

Товаришь судья это было не убийство а несчастный случай. Покойный споткнулся и сам упал на нож. Но позвольте там же 10 ножевых ранений. Вот он и падал 10 раз.
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тільки дебіли стають мусорами, дебіл та мусор це слова синоніми.
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....,а на гипсе уже лампасы генеральские"
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Прям как из камеди шоу - "стоим мы с 6 ребятами из команды по боям без правил в подворотне, обсуждаем оперу Мадам Баттерфляй, и тут выходит скрипач очкарик. И сразу к нам цеплятся. Скрипку о свою голову разбил, очки раздавил, и ну себя бить по лицу.
А мы его пытались остановить."
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вмикнуло дурника, як весь час робить його сузерен
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- Підсудний, за що Ви кинули у продавчиню каменем?
- Це був не камінь, а її "свіжа" булочка
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Хочется что бы у журналистов хватило смелости и терпения продолжить это дело дальше. Потому как все эти результаты "служебной проверки" сплошная наглая ложь! Но самое страшное во всем этом, что нас это уже действительно не удивляет.
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Этот журналист теперь просто обязан попробавать такие же кадры снять с Путином или Лукашенко😊😊😊 Финал будет другим. Жду от его дальнейшего репортажа с РФ и РБ.
ПС. Повезло ему что в Украине.
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А ты хотел, что бы после Небесной сотни и 10 тысяч убитых в войне в Украине было как-то иначе? Или ты приписываешь это в "заслуги" своему шоколадному царьку?
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Хозяева жизни хотят от журналистов, чтобы те просто боялись даже посмотреть в их сторону без разрешения. Гелетей очень нагло поиздевался над журналистами. И уверен, что это ему сойдет с рук. А как же он прикрывает самого Офшоренка. Высочайшая крыша.
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Эх, вот бы точкой У жахнуть в эту малину а потом сказать что их пришельцы с планеты Глюк забрали как особо ценных реформаторов.
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сzут в очи народу и не краснеют мерзавцы....
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https://www.youtube.com/watch?v=u9zV-vuS8xk

Рекомендую серию передач Севы Каплана и Лени Длинного на youtube, если хотите узнать что из себя представляет Галантерей Иловайский. Мразь та еще. Вот кто уж должен сесть, так это он.
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Гелетей, уточни дату парада ВСУ в Севастополе.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов. ВИДЕО
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