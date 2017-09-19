 "Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.
"У меня и у оператора "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Троценко только что состоялась встреча с начальником УГО Валерием Гелетеем. Уже перед дверью Гелетея нам сообщил пресс-секретарь УГО Олег Остапец, что на встречу пригласили других журналистов. Другие журналисты - это УНН, Главком и телеканал Прямой. Сразу вопрос к пресс-службе УГО: - Были ли приглашены на эту встречу представители других, в частности, независимых СМИ? - Почему позвали только представителей именно этих СМИ?" - написал он.
"Согласно результатов служебной проверки Валерий Гелетей сообщил, что сотрудник УГО зацепился за склон и падая схватился за оператора. В действиях сотрудников служебная проверка нарушений не нашла", - сообщил журналист.
"Удивлен ли я? Нет. Меня уже ничего не удивляет", - резюмировал Ткач.
Позже Радио Свобода опубликовало сюжет программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" в котором сообщаются подробности встречи с Гелетеем, а также опубликовали видео инцидента с сотрудниками УГО.
"Военнослужащий упал. Там какой горб! В темноте, песок. Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - отметил Гелетей, комментируя нападение на съемочную группу программы.
Кроме того, он отметил, что сотрудники УГО имели право попросить журналистов перейти в другое место. "Вас ограничили снимать в том месте, где была признана режимная зона. Режимная зона - это не обязательно турникеты. Это может просто человек стоять и сказать "извините, проводятся охранные мероприятия". Вас никто не обыскивал, вам никто не запрещал снимать. Вас попросили перейти в другое место и дайте возможность работать", - отметил он.
В то же время сам журналист Михаил Ткач отметил, что сотрудники УГО не сообщали о том, что здесь режимный объект.
"Если начальник УГО говорит, что журналисты нарушили пределы режимной территории, то, во-первых, для того, чтобы журналист знал и не нарушал эти границы, они должны быть четко определены на местности. Этого не было сделано сотрудниками УГО, и это мы видим на видео. А поскольку этого не было сделано, более того, по моему мнению, для установки такой охранной зоны не было оснований, то никаких нарушений со стороны журналистов не было. Журналисты находились в публичном месте. Даже если бы журналисты нарушили границы охранной зоны, то это не дает оснований наносить несоизмеримый вред журналистам. По моему мнению, деятельность журналистов была законной", - отметила медиа-юрист Вера Крат.
"Для нас, как для юристов, последствия служебной проверки УГО не имеют безусловного значения. Озвученные Валерием Гелетеем результаты этой внутренней проверки не соответствуют тому, что мы видим на видео, опубликованном журналистами программы "Схемы". Более того, видео полностью опровергает заявление начальника УГО. Поэтому мы будем пытаться выяснять обстоятельства и доказывать вину сотрудников УГО в уголовном производстве о препятствовании журналистской деятельности", - добавила она.
Валерий Гелетей также отметил, что пока не подписал заключение внутреннего расследования.
Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Михаил Ткач 15 сентября заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны на него и оператора возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где, по его словам, находились Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков
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и ваще, никогда такого не было и вот опять
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P.S. когда же на рососии перестанут притеснять русскоговорящих и выучат вас? "Шоколад" - пишется через "О". Я понимаю, что вы шоколад видите не часто, в основном по мусоркам помидорки/апельсинки собираете, но выучить пару слов в неделю хоть можно?
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этот тот ублюдок гелетей что принимал парад когда происходило вторжение паРаши.
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Они так скоро дожонглируются словами, что их по-взрослому будут охранять при строгом режиме.
Мысль и слово - материальны!
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Где Тело находится там режимный объект автоматически.
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😀😀
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Товаришь судья это было не убийство а несчастный случай. Покойный споткнулся и сам упал на нож. Но позвольте там же 10 ножевых ранений. Вот он и падал 10 раз.
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А мы его пытались остановить."
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- Це був не камінь, а її "свіжа" булочка
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ПС. Повезло ему что в Украине.
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Рекомендую серию передач Севы Каплана и Лени Длинного на youtube, если хотите узнать что из себя представляет Галантерей Иловайский. Мразь та еще. Вот кто уж должен сесть, так это он.
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