 Детский лагерь "Виктория" должны были закрыть еще три месяца назад, - глава Одесской ОГА Степанов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
"В присутствии представителей полиции и прокуратуры, 16 сентября, я настоятельно рекомендовал мэру города Геннадию Труханову отстранить максимальное количество должностных лиц, которые по своим функциональным обязанностям имели отношение к лагерю "Виктория". А степень их ответственности определит уже следствие, которое проведут в кратчайшие сроки", - заявил Максим Степанов, отвечая на вопросы ведущих.
Как сообщалось ранее, работники ГСЧС по распоряжению губернатора проверяли лагерь "Виктория" 23 июня этого года. Тогда в учреждении было выявлено 26 нарушений, требующие немедленного устранения. Предписание пожарных никто не выполнил. Согласно законодательству, ответственное лицо оштрафовали всего на 51 гривну, полномочий закрывать заведения в таком случае ГСЧС не имеет.
"Я хочу напомнить, что результаты проверки по моему приказу 23 июня лагеря "Виктория" сразу были направлены в органы местного самоуправления, а именно - Киевскую районную администрацию. Они были обязаны устранить неисправности или закрыть заведение до тех пор, пока это не будет сделано", - подчеркнул глава облгосадминистрации.
Максим Степанов заявил, что держит ход расследования трагедии в лагере "Виктория" на личном контроле, а также инициирует пожарные учения во всех школах, интернатах, больницах, детских лагерях и т.д. Кроме того, о всех нарушениях, выявленных во время проверок в социальных учреждениях, отныне будет сообщаться на официальном портале ОГА.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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..поройся в рошен-методичке может чет по умнее найдешь дятел Стеця.. .
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идиотов к себе на работу берет
он просит у трухи отстранить
так его первого за зад надо брать
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его петя липецкий лично открывал
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Пиарились для электората с президентом . А 11 миллионов списали на сигнализацию ..мракобесы.
https://strana.ua/news/93084-laher-viktorija-v-odessa-v-nachale-leta-otkryval-poroshenko.html
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Да таких лагерей - навалом. И везде думаю те-же нарушения. И откаты те-же и тем-же.
Повязали воспитательницу и на этом все? По всем лагерям копнуть..... думаю в Одессе ощутимо меньше чиновников останется..
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Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...
😈😈
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Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Поки ми на праці на Фейсбуке «працюють» 1 500 поребрiкiв з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Не намагайтеся звертатися до їх совісті, або цитувати Божі заповіді. Немає у цього контингенту людей совісті. Вона у них спалена за гроши.
Середня зарплата на фабриці тролів - 45 тисяч рублів. Стільки платять за виконання норми в 135 коментарів. Робочий день у них триває 12 годин, потім денну зміну змінюють сови. Є також відділи українською та англійською мовами, але там зарплата від 65 тисяч і вище.
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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