 Главком ВДВ России Сердюков попал в ДТП. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, передает РИА "Новости".
По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области.
"Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом", - говорится в сообщении.
В результате ДТП Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.
Они были доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.
Состояние здоровья Сердюкова характеризуется медиками как удовлетворительное.
Издание Lenta.ru опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ДТП в Мурманской области, в результате которого командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы. Запись аварии во вторник, 19 сентября, агентству предоставил источник, знакомый с ситуацией.
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И кара Небес.
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Водитель легковушки начудил прилично!
Раз уж пошел как Гастело, то нужно было насмерть сбивать...
Эх... Не сложилось...
Может в следующий раз...
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Холопы с обоих сторон должны остановиться на обочине и кланяться проезжающиму барину!
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- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник
Солдаты НАТО попрежнему в казармах
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Значит есть справедливость в мире.
И кара Небес.
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По поводу вованатпуйла ещё справедливости нет
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-2 самолёта
-1 звено минеров
-1 хенерал
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остановите ваших российских и бурятоправославных кацапов а не то.....
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