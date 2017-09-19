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Все про:армия РФ (6839) ДТП (6102)

 Главком ВДВ России Сердюков попал в ДТП. ВИДЕО

армия рф

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию под Мурманском.

Как передает Цензор.НЕТ, передает РИА "Новости".

По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области.

"Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.

Они были доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

Состояние здоровья Сердюкова характеризуется медиками как удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов

Издание Lenta.ru опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ДТП в Мурманской области, в результате которого командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы. Запись аварии во вторник, 19 сентября, агентству предоставил источник, знакомый с ситуацией.

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Та да. Если завтра, в последний день учений, россосия не нанесёт сокрушительное поражение, то похоже, что война Вейшнории с узко-белорусским агрессором однозначно и полностью выиграна Вейшнорией.
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шото я не врубаюсь в эти ваши шутки про "Вейшнорию"
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Вейшнория - вымышленная страна - условный противник Великой Казламордии на учениях "Запад-2017"
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Территориально напоминающая часть прозападной Беларуси
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ССО Вейшнории заняли правильную тактическую позицию-уничтожать и выводыть из строя как технику так и ключевых особей в глубоком тылу противника.
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А финансировал Абама... Не, Абама по сравнению с Трампом дружбан...
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Значит есть справедливость в мире.
И кара Небес.
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если бы ему голову в аварии оторвала-то можно было предположить-что есть справедливость
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Есть видео, с телефона не могу дать ссылку
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коцап не сбрехал - не коцап. а я вижу как бус выехал на встречку
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Та это их понты такие, вначале ГАИ придавило встречных к обочине, а потом и эскорт ехал, как опричники в Мацкве при ИГрозном!
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сердюков тварь руководил захватом Крыма. Кстати в аварии сломал себе хребет и ключицу, а вишенка на торт врезался бус в ланос))
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теперь сможет на коляске в метро покататься
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Із зламаним хребтом цю тварину , сподіваюсь, нарешті наздожене карма, буде всцикатись під себе, підтвердить своє прізвисько - СМердюков.
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Чем-то напомнило по истории, как опричники Грозного скакали по Мацкве и рубали всех, кто дорогу не давал!
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Неудивительно ибо все ужравшимися были в дупель.
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Да уж!!!
Водитель легковушки начудил прилично!
Раз уж пошел как Гастело, то нужно было насмерть сбивать...
Эх... Не сложилось...
Может в следующий раз...
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Там мокрая дорога с уклоном вниз для легковушки, первые 2 затормозили с АБСом, а у ланоса АБСа нет, он заскользил и решил, чтобы не влупить в зад уйти влево! А там барин ехал по всей полосе, хотя места у него было и на своей полосе!
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ты ж савецкий. ты же чистый как кристалл, начал делать, так уж делай чтоб не встал!
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Вот пример нарушителей. Вроде разметка не позволяет обгон. Но тупости всегда трудно это понять .
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Он не делал обгон, он уходил от удара взад, его несло по мокрой дороге, но не видел всей картины, что там барин едет!
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Так обгон делал бус . То есть пересек сплошную осевую - а дорога двухполосная. Встречные машины шли по своей полосе
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У буса был не обгон, а баринский кортеж из нескольких карет!
Холопы с обоих сторон должны остановиться на обочине и кланяться проезжающиму барину!
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Да и торможение первых машин было изза пересечения полосы и обгона ментами и бусами по встречке. Все остальное( и уход от удара взад) результат обгона по встречке
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Эх,мозги не пострадали ввиду их отсутствия,жопа цела..,годен к строевой...ать-два
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Учения «Запад-2017»:
- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник
Солдаты НАТО попрежнему в казармах
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GB imwsgood
Значит есть справедливость в мире.
И кара Небес.
=======
По поводу вованатпуйла ещё справедливости нет
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Ще час не прийшов, ще чаша не наповнилася.
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Итак итоги на сегодняшний день конфликта РФ с Вейшнорией:
-2 самолёта
-1 звено минеров
-1 хенерал
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от же, Черные Лебеди намекают намекают.. и пока только мягко!!
остановите ваших российских и бурятоправославных кацапов а не то.....
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Прикольно, что кортеж умотал вперед и не вернулся. На помощь пострадавшим тоже никто не кинулся. Кто смог, вылазил сам. Русские своих не бросают...
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зачем нам отрицательные новости- что он жив .намнужны положительные новости- что он здох
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Сломанный позвоночник - это больше положительная новость чем если б он спокойно здох
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Если что. Это ДТП произошло в Мурманской области.
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Если бы Вейшнория по-настоящему начала воевать с Россией, то через три дня ее танки стояли бы на Красной площади.
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эти уроды обгоняли машину из которой снималось видео. счастье что люди не пострадали
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомГлавком ВДВ России Сердюков попал в ДТП. ВИДЕО
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