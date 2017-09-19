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 Вандалы разбили мемориальную доску добровольцу АТО Коновалову на Житомирщине. ВИДЕО

В Житомирской области неизвестные разбили мемориальную доску погибшему добровольцу батальона "Донбасс" Юрию Коновалову. В Денишевских скалах ее установили альпинисты - друзья героя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, вандалы не поленились залезть наверх, чтобы разбить гранитную доску. Об инциденте сообщили в полицию.

Юрий Коновалов был кандидатом экономических наук. После Майдана он ушел добровольцем на фронт. Погиб от тяжелого ранения во время выхода из Иловайского котла. Тело Юрия покоится на Краснопольском кладбище в Днепре среди неопознанных бойцов АТО. Его родители до сих пор не верят, что их сын погиб, поэтому пока не перезахоронили его.

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Чтоб у этих сатанистов головы разбились точно так же как эта мемориальная доска.Думаю так оно и будет.
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А вы между прочим недалеко от истины ушли,назвав их так. Сатанисты они и есть. Все человеческое ,это не для них.
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Не вандалы, а воинствующие совкодрочеры или же "понаехавшие" сторонники рускаго мира
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Тема суда по 2 мая затмила куда более важные события в Одессе. Долучайтесь...
https://www.youtube.com/watch?v=B1vhmVZ-BPY
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Очередное непосильное, очень сложное, дело для нашей полиции, печалька...
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Вандалы могут разрушить памятник,но не память.
Все будет восстановлено.
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Пожелаем вандалам крепкого "здоровья" и главное "удачи"
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Может под такие плиты закладывать тротил?
Подходит ватник с молотком и хрясь по памятнику, а в ответку взрыв с поражением 5-10м!
Памятник новый сделаем, зато минус один сепар!
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малыш, ты гений! срочно расскажи это кому-нибудь в твой горсовете, только лучше не сам сходи а сначала папе расскажи про твою идею а то тебя могут просто не восприять
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Для таких узколобых вроде тебя достаточно будет написать - заминирован!
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На цензоре удаляют Фото Саши Белого. Совпадени? нет..просто приказ такой...ведь ему сегодня должно было быть 55...
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В Україні лишилося ще повно пам'ятників тоталітарного режима, треба їх якнайшвидше зачистити. В Києві біля Ярма - т.з арки "Дружби народів" чомусь стоїть скульптурна група з радянським орденом в руках, в Маріїнському парку стоїть якийсь ідол - "большевик з прапором", Щорс на безногому коні. На удар треба відповідати двома ударами.
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а почему именно этого бойца памятник? и какой смысл это делать, с памятниками воевать нелепо, это просто выражение своего отношения , а скорее всего просто акция пропаганды, только не пойму цели её
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Это не вандалы .ЭТО ВРАГИ.И у нас не ато а война это я для вас пидоры барыжные пишу
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Власть барыг, чего еще ожидать. Я ежедневно обрываю по сотне объявлений, зазывающих в оккупированный Крым, а они утром появляются снова и я никак не поймаю этого расклейщика, чтобы накормить его этими бумажками. Там указаны российские и украинские телефоны перевозчиков террористов через дырявые границы, но СБУ это не интересует, оно ловит и следит за Саакашвили, останавливая поезда и минируя границы. Порошенко на сегодня главный враг Украины, т.к. занимается только обкрадыванием страны и сдачей ее интересов врагу.
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Час припиняти оці евфемізми - "вандали розбили"... Це не "вандали", це конкретні лугандони-зрадники. Їм і інкримінувати треба не хуліганку, а зраду. а суддів, що уникають обов'язку - на нари......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВандалы разбили мемориальную доску добровольцу АТО Коновалову на Житомирщине. ВИДЕО
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