 Вандалы разбили мемориальную доску добровольцу АТО Коновалову на Житомирщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, вандалы не поленились залезть наверх, чтобы разбить гранитную доску. Об инциденте сообщили в полицию.
Юрий Коновалов был кандидатом экономических наук. После Майдана он ушел добровольцем на фронт. Погиб от тяжелого ранения во время выхода из Иловайского котла. Тело Юрия покоится на Краснопольском кладбище в Днепре среди неопознанных бойцов АТО. Его родители до сих пор не верят, что их сын погиб, поэтому пока не перезахоронили его.
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https://www.youtube.com/watch?v=B1vhmVZ-BPY
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Все будет восстановлено.
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Подходит ватник с молотком и хрясь по памятнику, а в ответку взрыв с поражением 5-10м!
Памятник новый сделаем, зато минус один сепар!
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они при власти....
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