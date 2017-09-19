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Все про:граница (3273) конопля (109) Харьковщина (1318) марихуана (106)

 Ехавший в Россию гражданин Украины задержан на границе с 1,2 кг марихуаны. ВИДЕО

В Харьковской области, на границе с Россией, задержана партия марихуаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Гоптовка" на полосу движения "зеленый коридор" прибыл автомобиль Renault украинской регистрации под управлением гражданина Украины, который ехал в РФ.

Служебная собака Тайк среагировала на транспортное средство. После частичного демонтажа мягкого покрытия пола в салоне, у пассажирского сиденья, в 3 свертках, обмотанных клейкой лентой, пограничники обнаружили 1,2 килограмма вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета. По словам владельца, обнаруженное вещество - марихуана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж


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зачем задерживали , пусть бы вез себе ...... могли бы и добавить еще шоб наверняка )))
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Ох и зверствует хунта!

Разве ж без дури можно выжить в россосийской реальности?
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согласен :D
это так сказать, для употребления!!!
а не для продажи...
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Товар шёл прямо в кремль.Подбросить и посадить засидевшихся в кремле ублюдков.
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Вот если бы ехал с цианидом - не задержали бы. Не хрен удовольствие получать от травки.
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Саакашвили тоже под половичком прятался и пересёк границу Украины, а поляки его не скурили.
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Рассея это святое!! Ничего вредного торговым партнерам!!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЕхавший в Россию гражданин Украины задержан на границе с 1,2 кг марихуаны. ВИДЕО
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