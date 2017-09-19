 Ехавший в Россию гражданин Украины задержан на границе с 1,2 кг марихуаны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Гоптовка" на полосу движения "зеленый коридор" прибыл автомобиль Renault украинской регистрации под управлением гражданина Украины, который ехал в РФ.
Служебная собака Тайк среагировала на транспортное средство. После частичного демонтажа мягкого покрытия пола в салоне, у пассажирского сиденья, в 3 свертках, обмотанных клейкой лентой, пограничники обнаружили 1,2 килограмма вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета. По словам владельца, обнаруженное вещество - марихуана.
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Разве ж без дури можно выжить в россосийской реальности?
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это так сказать, для употребления!!!
а не для продажи...
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