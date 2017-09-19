 "70 человек уже в Измаиле. Будет развернут батальон Нацгвардии", - МВД усиливает присутствие на границе с непризнанным Приднестровьем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, уже сейчас началась передислокация подразделений МВД.
"70 человек уже в Измаиле. Будет развернут батальон Нацгвардии, который будет полностью обеспечивать правопорядок в Болградском и Измаильском районах", - сказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
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https://bessarabiainform.com/2016/10/v-bolgrade-budet-dislotsirovatsya-novaya-desantno-shturmovoj-brigada-vdv/
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Охорона кордону - справа ЗСУ і прикордонників !
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