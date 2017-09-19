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 Политика Украины, Общество
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Все про:граница (3271) Нацполиция (8770) Приднестровье (390)

 "70 человек уже в Измаиле. Будет развернут батальон Нацгвардии", - МВД усиливает присутствие на границе с непризнанным Приднестровьем. ВИДЕО

Руководство Национальной гвардии Украины приняло решение усилить оборону районов Одесской области, которые граничат с территорией непризнанного Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, уже сейчас началась передислокация подразделений МВД.

"70 человек уже в Измаиле. Будет развернут батальон Нацгвардии, который будет полностью обеспечивать правопорядок в Болградском и Измаильском районах", - сказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.


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Ізмаїл в інший бік від Одеси.Чи румуни теж лізуть?
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Приднестровье лезет. Вообще в городе 72 тысячи человек, из них половина, если не больше - сепарня, это около 42 тыс сепарни в тылу, включая мэра, 70 человек катастрофически мало, ничего.Тут полк надо иметь на границе с приднестровьем , и в добавок к нему нацгвардию.
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не забывай Гагаузию, там границы нет совсем. просто чудо что Бессарабия до сих пор наша.
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Придністров'я в іншому кінці Одеської області за 300км від Ізмаїлу, чи цьому йолопу не подарували мапу України?
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потому ,что с. Сарата , Кринички - измаильского района.граничат с приднестровьем. Может в Болградском тоже размещают, не знаю.
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там, где была бригада Спецназ ГРУ ГШ СССР
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Операция "Приднестровская оноконда" начинается.
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Беркут плодится невиданными темпами,Барыга рулит страной к Голодомору и ГУЛАГу.
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Органи внутрішніх справ України: кількість і склад Брешеш, особовий склад Органів внутрішніх справ (включаючи Нацгвардію) у порівнянні з 2013р зменшився майже на 85000 осіб
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хорошо хоть не в Херсоне разместили для блокады приднестровья
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І до чого тут МВС ?
Охорона кордону - справа ЗСУ і прикордонників !
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пока сам не увидишь то не поймешь. она там нужна, и не местные сепаратисты а ребята с западных и центральных областей прошедшие АТО.
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"Полиции пришлось увести консула, так как из-за него ситуация накалялась". Это просто победа Добра над Разумом.
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через 25 лет заметили что у нас есть граница с ПМР, это позитив однозначно
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А закарпатье и буковину, что усиливать не надо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"70 человек уже в Измаиле. Будет развернут батальон Нацгвардии", - МВД усиливает присутствие на границе с непризнанным Приднестровьем. ВИДЕО
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