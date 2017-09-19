 "Бандеровские прихвостни и иностранные агенты", - губернатор Владимирской области РФ Орлова о том, кто мешает строительству школы. ВИДЕО

Российский губернатор при этом упомянула местное издание "Зебра-ТВ".
"А у нас "Зебра" сплетница, а с ними еще бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано... Уже школьники пятнадцатилетние говорят, что столько сделано в области, а есть те, кто пишет плохо. А потому что они - иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут. Поэтому я считаю, что самое главное, мы начали строительство и ее завершим", - сказала Орлова.
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Нехай мокшанці начуваються.))
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Сказочный дол..б этот губернатор.
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Класична ватниця..
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