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 Общество, За рубежом
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Все про:Бандера (710) губернатор (487) Россия (72321) школа (1833)

 "Бандеровские прихвостни и иностранные агенты", - губернатор Владимирской области РФ Орлова о том, кто мешает строительству школы. ВИДЕО

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова назвала местные СМИ иностранными агентами, комментируя публикации о затянувшемся строительстве школы в одном из районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", Орлова заявила, что "иностранные агенты" и "бандеровские прихвостни" необъективно говорят о сроках завершения строительства.

Российский губернатор при этом упомянула местное издание "Зебра-ТВ".

"А у нас "Зебра" сплетница, а с ними еще бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано... Уже школьники пятнадцатилетние говорят, что столько сделано в области, а есть те, кто пишет плохо. А потому что они - иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут. Поэтому я считаю, что самое главное, мы начали строительство и ее завершим", - сказала Орлова.

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Вони вже за москвою
Нехай мокшанці начуваються.))
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орлов! у нас бандеровцев, длинные руки...хе-хе.
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Я таки дико извиняюсь, но где таки бандеровцы и где таки Владимирская область!

Сказочный дол..б этот губернатор.
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Підпухша морда, бандерофобія...

Класична ватниця..
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Бандеровские прихвостни и иностранные агенты", - губернатор Владимирской области РФ Орлова о том, кто мешает строительству школы. ВИДЕО
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