 Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО

"Для того, чтобы подать иск о незаконности этого решения, мне необходимо приложить к заявлению документы, на основании которых я был лишен гражданства. Эти документы мне до сих пор не выдают, и я даже начал сомневаться, что такие документы существуют. Я требую от администрации президента и всех служб, ответственных перед ним, предоставить мне и моим адвокатам подготовленную копию утвержденного Государственной миграционной службой Украины представления об утрате мной гражданства Украины, копию протокола заседания суда по вопросам гражданства, на котором рассматривался вопрос лишения меня гражданства, все сопроводительные письма", - заявил Саакашвили журналистам возле здания АП.
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Он подчеркнул, что именно из-за того, что ему и его адвокатам не предоставляют указанные документы, он не может обратиться в суд об обжаловании указа президента.
"Порошенко удивляется, почему Саакашвили не идет в суд обжаловать его указ... Как я пойду в суд, если у меня нет ни одного документа для того, чтобы идти в суд и что-то обжаловать?" - добавил Саакашвили.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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Только мне совсем не весело сейчас,
Я стою, в руках сжимая рыжий свой парик,
На манеж мне выходить в последний раз.
Играют трубы в унисон
И слышу я со всех сторон.
Рыжий, рыжий, рыжий, а ну-ка, а ну-ка рассмеши,
Рыжий, рыжий, рыжий, хохочут, хохочут малыши.
Но парик сниму я, качая, качая головой,
Раньше был я рыжий, а теперь седой,
Раньше был я рыжий, а теперь седой.
Почему, ну почему меня не слышит зал,
Все кричат, чтоб снова я надел парик,
Я могу, да только жизнь не повернёшь назад,
Вам смешно, а я уже почти старик,
Но свет пока что не погас,
Так дайте туш в последний раз. © Веселые ребята
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Зачем этого клоуна вообще пустили в страну? Связать и отправить в Грузию... у нас своих болтунов навалом.
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А Миша - болтун и популист. Просто трепло без всяких перспектив.
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"твои" скриншоты светятся на таких ресурсах как
https://ria.ru
https://sputnik-ossetia.ru
https://news.rambler.ru
https://www.gazeta.ru
и кто из нас гебнявые картинки (видео) выкладывает?
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@tw_nd_1984
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у гугла есть функция "поиск ссылок по картинке" в результате появляется список ссылок на ресурсы на которых есть выбранная картинка. я тебе его привел.
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при этом в том числе и откровенные фейки. скушно. типа ледокоина гетьмана. ниочем
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- Куме, от Порошенко та Саакашвілі - хто з них ангел, а хто ні?
- Нууу..... Это смотря чей телеканал включить...
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1. Миша а ты просил у них его официально? Или так ,лишь бы поорать?
2. Если нет, подавай иск в суд, одновременно проси суд вытребувать эти документы.
Но нет, надо камеры, народ,слова слова слова
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Мне его рожа сразу не понравилась!
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