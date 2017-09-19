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 Политика Украины
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 Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили требует от администрации президента и других государственных органов предоставить ему весь перечень документов, на основании которых был издан указ президента о лишении его гражданства Украины для обжалования этого указа в украинском суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.


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"Для того, чтобы подать иск о незаконности этого решения, мне необходимо приложить к заявлению документы, на основании которых я был лишен гражданства. Эти документы мне до сих пор не выдают, и я даже начал сомневаться, что такие документы существуют. Я требую от администрации президента и всех служб, ответственных перед ним, предоставить мне и моим адвокатам подготовленную копию утвержденного Государственной миграционной службой Украины представления об утрате мной гражданства Украины, копию протокола заседания суда по вопросам гражданства, на котором рассматривался вопрос лишения меня гражданства, все сопроводительные письма", - заявил Саакашвили журналистам возле здания АП.

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Он подчеркнул, что именно из-за того, что ему и его адвокатам не предоставляют указанные документы, он не может обратиться в суд об обжаловании указа президента.

"Порошенко удивляется, почему Саакашвили не идет в суд обжаловать его указ... Как я пойду в суд, если у меня нет ни одного документа для того, чтобы идти в суд и что-то обжаловать?" - добавил Саакашвили.

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Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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Все правильно Миша говорит. Лишили втихушку и типа так и должно быть.
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удивляет терпимость народа.уезжают за бугор на заработки.бегут из своих семей вместо того чтобы свору в 300 человек во главе с порошенко повесить и жить на своей земле припеваючи
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большевики всех своих классовых врагов перевешали и перестреляли, живут теперь припеваючи
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Всего то 300 человек, как все просто. Так уже одних 300 переселили в Рашу, и что? У простаков всегда все просто.
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дело не в том даже что втихаря лишили а свинья мстительная и кто про него правду говорит то лишает граает придурочного картавого прокурора в раду запугивать неугодных
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Мстительность плохая черта у Пети,доведёт его до Греха.
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это точно.получается все кроме швали вроде геращенко парубиев луценок у него враги.но разве всерьез можно рассчитывать на полицию.эти в любой момент сдадут порошенко с поторохами
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было б там 20 человек типа саакашвили а так вся страна видит как всех не прячась в открытую имеют
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С озабоченным видом, требуй вознаграждения!
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Таки так. А ще краще б Міхуїл поїхав в Грузію, там перед адміністрацією виступив би з вимогою . АВ ще краще став перед судом грузинського народу.Нехай там доведе свою невинність. А тут зрадойобам раді тільки такі самі зрадойоби. Слава Україні.
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Ну с(р)аакакакаботы - вперёд!!!
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Вручную не тявкай!
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Шапито огнями яркими в ночи горит,
Только мне совсем не весело сейчас,
Я стою, в руках сжимая рыжий свой парик,
На манеж мне выходить в последний раз.
Играют трубы в унисон
И слышу я со всех сторон.

Рыжий, рыжий, рыжий, а ну-ка, а ну-ка рассмеши,
Рыжий, рыжий, рыжий, хохочут, хохочут малыши.
Но парик сниму я, качая, качая головой,
Раньше был я рыжий, а теперь седой,
Раньше был я рыжий, а теперь седой.

Почему, ну почему меня не слышит зал,
Все кричат, чтоб снова я надел парик,
Я могу, да только жизнь не повернёшь назад,
Вам смешно, а я уже почти старик,
Но свет пока что не погас,
Так дайте туш в последний раз. © Веселые ребята
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согласно Европейским конвенциям о гражданстве петя не прав
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А можно привести конктретные статьи Европейских конвенций, почему не прав?
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Ну-ну. Давай далі про єврейські конвенції. А Міхуїл не знає, що таке запит? Чи знає,де знаходиться департамент міграційної служби? Свідєтєлі сєкти св. Міхуйла жгуть....
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хватит уже пиарить михо .чуйка получится тоже что и с гадей(ток не надо мне тут про шоколадного вливать)
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Внимание! На старт! Марш! Побежали ригошоколадненькие.
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Привлекай внимание, но пытайся сделать невозможное!
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нет зрадодятлы, раз начали скулеж - не отвлекайтесь и берите верхнее "ля" https://www.youtube.com/watch?v=j9hZ68Haj60
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Он может быть и правильно что-то бубонит , но что-то при участии Юли подсказывает : нах .
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Да покажут вам нужные документы, не проблема. Или думаете Петя может вот просто так взять и лишить. И на экстрадицию будут документы и все что нужно.
Зачем этого клоуна вообще пустили в страну? Связать и отправить в Грузию... у нас своих болтунов навалом.
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А порошенко не нужно связать и отправить обратно в Приднестровье? Какие у него преимущества над Саакашвили?
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Порошенко - президент страны, и президент лучший из всех которые были.
А Миша - болтун и популист. Просто трепло без всяких перспектив.
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После "президент страны", вопросов, в принципе, быть не может. Интеллектуальный уровень электората порошенко, как, в принципе, и их преступника-предводителя, - очевиден.
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в любом случае порошенко погонит сборную играть в москве.без сомнений
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Сборная ещё не попала на ЧМ 2018. Пока четвёртое место в отборочной группе, э алё, гараж.
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Речь идет не о ЧМ 2018 по футболу, а о зимней Олимпиаде в Корее, где уже идут антидемпинговые дела.
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Шо ты сюда гебешный ролик суешь,давай лучше своего земляка киву на каца тв покажи
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чего я сую тебе не понятно? поясню для деревянных - сейчас ситуативно цапы вовсю поддерживают сааку и тимоху как таран для развала Украины. и привел тебе доказательства. заметь - это видео а ты какие то скрины все постишь. никак на новый уровень не выйдешь. не дано?
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Ну мне же не рассылают как тебе,что попалось в твиттере то и есть,тут такой же как ты есть коновал александр,лубянский парень,вот он такие же ролики гебешные все вбрасывает,видать куратор у вас один,только палево постоянно,то комменты забудут убрать,то автор ролика с костромским акцентом,но я вижу с каждым днем растут,на твоем с голосом все в порядке
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ты и вправду идиот? какая рассылка? я это виде взял с ютуба. "что попалось в твитере" - вот врать то не надо. ты еще скажи что ты сам скриншоты делаешь и размещаешь картинки на файлообменниках

"твои" скриншоты светятся на таких ресурсах как
https://ria.ru
https://sputnik-ossetia.ru
https://news.rambler.ru
https://www.gazeta.ru

и кто из нас гебнявые картинки (видео) выкладывает?
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Ха-ха-ха,вот это палево,а чего ты там шастаешь ,я даже и не слышал про такие ресурсы,а с твиттера вот отсюда,посмотри ленту, хамовитый кацапЧетверта республіка
@tw_nd_1984
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етить ты тормоз
у гугла есть функция "поиск ссылок по картинке" в результате появляется список ссылок на ресурсы на которых есть выбранная картинка. я тебе его привел.
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спасибо за ссылку почитал этого из житомира. вывод - обычный репостун. своих мыслей по пальцам руки посчитать. одни репосты. правда направленность соблюдена - все плохо
при этом в том числе и откровенные фейки. скушно. типа ледокоина гетьмана. ниочем
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Да ладно,ну а ты продолжай по кацапским шастать,благо ссылки все под рукой
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а они откуда берут? и кто они после этого? - вот ты острый)))
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А тебя кто нибудь вообще спрашивает неплаксун,ты мне еще не ответил,сколько лет в кацапии прожил и сколько мест жительства поменял через все не так
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не нравиться - не пиши - в чем проблема ? плагиатор))))
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таки да, скажи мне кто твой друг, и я скажу кто михо и люля. коцапы совсем не палятся
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Если бы Петя так решительно боролся с коррупцией, цены бы ему не было! А сейчас коррупционеры чувствуют себя в стране вольготно. В той же Одессе к примеру на должность судей попадают только свои люди, т.е. только те кто подконтролен коррупционному одесскому клану. Поэтому ничуть не удивляет вчерашний оправдательный приговор по делу "2 мая", ведь одесский коррупционный клан полностью пророссийский.
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а где народ на улицах - где поддержка - а нет - печалька та какая - а как тута писали ,как писали)))
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А разве нельзя подать иск и в нем указать, что документы не предоставляются, чтобы уже суд их истребовал?
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Конечно, можно только по факту лишения гражданства и точка.
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Ну так ведь есть указ о лишении гражданства. Какие документы еще нужно? Оспаривается ведь законность указа.
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Та саак лапшу вешает, думает все такие лохи, как то проплаченное стадо что его на горбу таскает. Документы вообще никакие не нужны истцу, он подает заявление на незаконность лишения гражданства, на основании заявления открывают производство и проводят досудебное разбирательство, и работники органов уже проверяют наличие документов и законность процедуры. Саак брехло.
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***
- Куме, от Порошенко та Саакашвілі - хто з них ангел, а хто ні?
- Нууу..... Это смотря чей телеканал включить...
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Да хватит слов эта власть чихала на все законы и нормы и кроме физ уничтожения она ничего не понимает она все больше толкает страну к актам не подчинения в вооруженной форме
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АП живет по понятиям, а не по документам. Неужели Саакашвили такой наивный?
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Вор Янукович был вне закона и Петя рулит вслед, по проторенной стЭжке.
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Немає ніяких документів, брехлива, кучерява свиня сім разів відміряє, перш ніж один раз відрізати. Брехливій злодій може тільки язиком чесати, а свої підписи під сумнівними указами ніколи не поставить.
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Называясь человеком, болея душой, неси радость!
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Если ты не полный долбоёб, то зайди на сайт Президента и почитай Указ. А можешь ещё в официальных государственных газетах порыться. Тоже найдешь публикацию. Придурок легковерный!
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Бачу, що мокшанськім матом ти добре володієш, ти гідний шанувальник брехливого порошенко.
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"Порошенко удивляется, почему Саакашвили не идет в суд обжаловать его указ... Как я пойду в суд, если у меня нет ни одного документа для того, чтобы идти в суд и что-то обжаловать?" - добавил СаакашвилиИсточник:https://censor.net.ua/v455939
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1. Миша а ты просил у них его официально? Или так ,лишь бы поорать?
2. Если нет, подавай иск в суд, одновременно проси суд вытребувать эти документы.
Но нет, надо камеры, народ,слова слова слова
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Так ему и просить не надо, а только подать заяву. В процессе досудебного расследования они сами обязаны проверить все документы. Саак популист и брехло ездит пиарится, а в суд и не собирается.
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Если Саака в Украине никто, человек без паспорта, то ему могут только фигу показать.
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Есть только одно обїяснение.Єти бумаги зараз у Пети,а он в Штатах.Мабуть лежат,в одном кармане, з новогодним посланием к нации
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Ага, в одном кармане с паспортом, который украли и сам саак кричал, что он у пороха в кабинете. БРЕХЛО
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Тодi,Михо,треба подати обяву в газету,о потере паспорта.Та подати заяву,на получение нового
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Так он вроде уже тряс то ли липовым, то ли "украденный" нашелся.🙂
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...Точно говорю - это таксист деньги украл!
Мне его рожа сразу не понравилась!
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Лапша для лохов от сааки. Сначала идут в суд с иском, и суду каждая сторона предоставляет свои имеющиеся документы и прочие аргументы. Но саак только сотрясает воздух, а в суд видимо и не собирается. Все ясно - трепло, брехло, говняшка.
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Теперь ясно почему Грушевского с утра перекрыли. Боятся Саакашвили, и для жтого организовали митинг медиков
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Как можно бояться клоуна? Миша - как назойливая муха.. летает... жужжит... всем плевать.
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Миша! На каких идиотов рассчитаны твои речи? Тебе не нужно никаких документов для подачи искового заявления. Берешь из интернета распечатываешь Указ Президента и в суд! Дальше дело суда разбираться! А ты тут пургу гонишь! Клоун дешевый! Это тебе не Грузия. Не все всё схавают!
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Вы слишком хорошо думаете о коррупционных судах.
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Я о суде вообще не думаю. Я говорю как в суд обратиться с заявлением.
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Cааака вали нахер!и юльку заберей!на парашку
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Грузын, в Украине нэт два гражданства, амэрыкэканских и прочих
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Подавайте иск и суд сам истребует все необходимые документы. Одни митинговые понты...
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Такое впечатление, что ольгинские обьединились с порошенковскими и с легковнушаемыми недоумками в нападках на Саакашвили и Тимошенко. Слились в бот-экстазе. Методы пропагандонства одни.
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Міхуїл, надёжа всего прагресиванга человечиства Украины, ведь Беня Коломойский твой друг и союзник? С ним ты будешь бороться с алигархами? А раз так, то можешь пересидеть до 218-го Третьего Майдана у его мамы.. Вали прямиком к Бениной маме..
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А чому не всі регалії Міхуїла перелічені? Чому не пишуть підозрюваний у корупціїї, перевищенні службових повноважень, крадіжці державних коштів, зрадниц батьківщини, що її зрікся -Міхуїл Сабакашвілі.
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Как дали,так и взяли, а чо? За какие заслуги перед Украиной тебя на второй день сделали губернатором ? Подумай ! Что сделал ты? Таможню напрягал через земляков? Назови свои заслуги перед украинским народом.
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Есть основание считать, что они и сами не в курсе, что это за "документы" и в каком количестве, сейчас спешно и лихорадочно "рисуют"!
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Миша такой же троянский конык, как и гадя. Впечетление такое,что на население воздействуют на психотронном уровне. За месяц создаются новые Кумиры,а затем годами их будут обгаживать. Включите мозги и выберите достойного кумира,вождя, назовите по вкусу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО
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