 Закон "Об образовании" сегодня передадут на подпись Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

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"Закон подписан. И сегодня службы Верховной Рады передадут закон на подпись президенту Украины… Мы реформировали застаревшую закостеневшую систему образованию, созданную еще в советские времена. С тех пор мало что изменилось. Я хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе отмечается, что преподавание в украинских школах будет вестись а государственном языке, как во всем европейском пространстве. Как во всех цивилизованных странах. Предоставляется возможность для обучения на родном языке и членам национальных меньшинств, и коренным народам. Но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным. Этот закон не только для учителей, преподавателей, студентов и учеников. Этот закон касается каждого гражданина", - отметил Парубий.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3491-д "Об образовании". За принятие в целом соответствующего законопроекта №3491-д на заседании во вторник проголосовали 255 депутатов.
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В Киева возле здания Верховной Рады утром 19 сентября вышли на митинг работники медицинской сферы, заблокировав центр города.
Как видно из стрима Oboztv, участники появились с флагами с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения.
"Первое наше требование - мы требуем назначить министра здравоохранения, потому что считаем, что в условиях реформирования должен быть глава министерства, который предложит реформу, будет ее внедрять и будет нести ответственность за то, что он предложил. Второе наше требование - это погашение задолженности медработникам. Еще неделю назад она составляла более 100 млн гривен", - заявила ТСН председатель профсоюза Виктория Коваль.
Отметим, что Площадь Конституции перед зданием ВРУ усилена охраной. Сотрудники Национальной гвардии стоят по малому периметру, по большому периметру стоят заградительные решетки. Для входа на площадь со стороны Мариинского парка установлены рамки-металлоискатели.
По информации полиции Киева, в правительственном квартале привлечены к охране общественного порядка около 3,5 тысячи правоохранителей. https://www.obozrevatel.com/kiyany/politics/v-kieve-tyisyachi-medikov-vyishli-pod-stenyi-radyi-poyavilis-foto-i-video.htm
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Ожидаем страшный вой со всех сторон
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За поребрика канонаду и очереди к проктологу
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