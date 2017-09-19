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 На "Rapid Trident-2017" продемонстрировали совместимую с натовскими аналогами украинскую систему управления войсками "Дельта", - Минобороны. ВИДЕО

Военнослужащим других государств, прибывшим в Украину для участия в украинско-американских командно-штабных учениях "Рэпид Трайдент – 2017" (Rapid Trident – 2017) продемонстрировали украинскую компьютерную систему управления войсками "Дельта", сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины во вторник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"На "Rapid Trident-2017" продолжается активная фаза учений. Маневры в режиме реального времени отображаются на мониторах операторов центра имитационного моделирования. Иностранных гостей своими достижениями поражали не только опытные украинские воины, но и наши военные программисты. Украинская компьютерная система управления войсками "Дельта" не только полностью совместима с натовскими аналогами, но и по параметрам защищенности и легкости управления на шаг впереди многих из них", - рассказали в ведомстве.

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