 На "Rapid Trident-2017" продемонстрировали совместимую с натовскими аналогами украинскую систему управления войсками "Дельта", - Минобороны. ВИДЕО

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"На "Rapid Trident-2017" продолжается активная фаза учений. Маневры в режиме реального времени отображаются на мониторах операторов центра имитационного моделирования. Иностранных гостей своими достижениями поражали не только опытные украинские воины, но и наши военные программисты. Украинская компьютерная система управления войсками "Дельта" не только полностью совместима с натовскими аналогами, но и по параметрам защищенности и легкости управления на шаг впереди многих из них", - рассказали в ведомстве.