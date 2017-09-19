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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (6837) обстрел (6905) учения (2081)

 Вертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017". ВИДЕО

Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", инцидент произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом. Точная дата происшествия не сообщается.

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Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа РФ учения с использованием вертолетов были запланированы на 17 сентября, - "в рамках совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

По данным росСМИ происшествием уже занимаются военные следователи. По предварительным данным, дело может быть возбуждено о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.

Вертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса воздух-земля зрителей российско-белорусских военных учений Запад-2017 01
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До речі, а він ж якраз оце на навчання поїхав? Ракетами стрельнули на його очах? Жаль, що промазали...
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Если бы рюзький вертолет не стал стрелять по зрителям - это бы сделал вертолет НАТО
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Куда не прилетела российская ракета - туда точно прилетит натовская!
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только хохлы могут радоваться такому происшествию
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сказал русский из Белоруссии на 3-м году русско-украинской войны...
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Вывсеврети!!!! Это фотошоп!!!!!
А знаете как я это определил? Под париком рога должны быть видны, а их нет, во как!
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А все остальные жертвы рашистской агрессии уже выразили свое соболезнование?! ))))))))))))))))))))))))))
Ну тупые!!! (с) Наверное ракеты были "тяжелее воздуха" - почти (с) от того же автора!!!
Утрись и обтекай МОЛЧА.

Другого отношения российско фашистские винторогие свинособаки, оккупанты и садисты ждать ни от кого и не могут. Права не имеют!!!!
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А кто радуется, ватоголовое?

Мы наоборот переживаем, что слабенько влупил.
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Все просто ,бульбаш : кожен дохлий кацап быльше не приїде вбивати українців !!!
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Да, бл..ть, мы радуемся, я, например, сильно огорчена, что не вижу сообщения о количестве убитых и покалеченных, надеюсь, их будет немало.
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Сирийский синдром или привычка у вертолетчика сработала, стрелять по гражданским
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это называется бей своих, чтобы чужие боялись
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Там вроде два вертолета летело, явно Зорян и Шкиряк пожаловали.
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Хоть и с опозданием ,но новость приятная.Не мешает рюмку к обеду.... Так держать,путинские соколы!
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ну да,говорят это репетиция к приезду пуйла была
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интересно где он теперича прятаться санет?
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ну и ка по-вашему надо на это реагировать?
почему нет точных данных?
может... то уже летательное оружие нам дали, а мы не в курсе????
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Обстрелял ракетами? Ничего, пущай привыкают!
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Ховайся в жито! Сруцкий мир во всей красе - стреляй куда-попало :D !
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Вот только на Украине таких вертушек нет и не будет в ближайшие годы, максимум способны на модернизацию старого советского хлама.
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Нахрена Украине вертушки, которые по своим стреляют? Пользуйтесь кацапы сами.
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Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
Вот три штуки - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.


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Про наши пулеметы - это ты к винторогим свинособакам в ОРДЛО сходи! Они такие же счастливые, как и те деганы, что бегали в кадре этого видео ))))
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Та нічого,і савєцьким хламом кацапам звіздюлей випишемо...
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каких таких? стрелять по безоружным можно более дешево и точно
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Українці так боялися цих кацапських навчань "Запад-2017"...

А тепер хочеться, щоб вони тривали якомога довше...


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Скажут, что это не российский вертолет, такой можно в любом военторге купить.
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Рузкие вертолетчики - лучшие вертолетчики в мире! Всем по значку "Ворошиловский стрелок"! А возле Кремля учений не предвидится?
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Ничего вы не понимаете! То были проПиндоские агенты!
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А вообще, что вы все ХА-ХА?

Летит, значит, ваталётчик на учениях и тут!!! засекает на земле несколько штабов ИГИЛ!

Что ему оставалось делать? Только шмальнуть!
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Очень интересный канал на тытубе.
украинец по рождению, житель Молдовы по факту общается в чат-рулетке с русскими. тролит их очень профессионально.

ruzik ash buruz - Армия России самая могучая армия в мире, всем трепещать
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А пуйла там случайно не было? Ему бы ракеткой по лысой башке...
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.

Жаль, что ху..ло с тунгусом шойгу там не было в тот момент.
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А в это время в ВР принимают важные коррупционные законы.
Типа, если у позывача на меня, есть видео компромат на меня, типа я взятку требовал и получил , и мой судья отменил, из за незаконного получения этого видео, которое снято тем кто давал мне взятку. Если его адвокат, будет пытаться приобщать к делу это видео, то ему, адвокату 160 тысячь штрафа! Вертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 120
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Ужас какой, но как говорится, за что боролись...
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Ништяк, пыль стряхнуть, кетчуп обтереть, и будет касабчег опять как новенький! Только мертвенький.
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Причём стоит отметить, что пылью они были посыпаны уже мертвые агенами НАТЫ, чтобы выдать их специально за жертв учений)))
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Был непроизвольный пуск. Что-то там коротнуло.
В результате было уничтожено несколько автомобилей, а так же два человека с тяжёлыми ранениями отправлены в госпиталь.
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я щось на відео людей не побачив. На якій секунді видно людей?
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внимательность нужно.. смотри еще раз....
есть там человек, точнее, БЫЛ ТАМ ЧЕЛОВЕК..))) и Была МАШИНА..)))
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По словам осведомленного источника, два человека получили серьезные ранения, их госпитализировали. Предположительно, пострадавшие - журналисты.
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то це і є "рюзьге армія", та шо "нєпабєдімая" ???
Якісь бовдури, чи просто "шахтьори"???
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не ну правильно, а покамуже этим гавноедом стрелять , как не помирным ... скрепы, хули
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да ну на, "русские витязи" не могли по своим мирным кацапам стрелять!
Это все украинская ДРГ!
Или ПС!
Или пиндосы!
Но точно не сами!
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Потеряли два самолёта , два тяжелораненых гражданских , автор сгорело тоже два , а ведь учения ещё не закончились.
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Надо было и зрителям в ответ обстрелять вертолет и можно было бы сказать, что учения "Запад 2017" успешно завершились.
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вероятно, вояки эти только что с донбасса. там привычка пулять по гражданским хорошо отработана.
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Мужику, который проходил возле машины, по идее, крышка ?
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US Valeriy Bondar 77eb3d4b
Погибших нет - строгий выговор летуну и разжаловать до ефрейтора
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017". ВИДЕО
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