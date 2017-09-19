 Вертолет Ка-52 обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017". ВИДЕО

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа РФ учения с использованием вертолетов были запланированы на 17 сентября, - "в рамках совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".
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По данным росСМИ происшествием уже занимаются военные следователи. По предварительным данным, дело может быть возбуждено о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.
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А знаете как я это определил? Под париком рога должны быть видны, а их нет, во как!
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Ну тупые!!! (с) Наверное ракеты были "тяжелее воздуха" - почти (с) от того же автора!!!
Утрись и обтекай МОЛЧА.
Другого отношения российско фашистские винторогие свинособаки, оккупанты и садисты ждать ни от кого и не могут. Права не имеют!!!!
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Мы наоборот переживаем, что слабенько влупил.
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почему нет точных данных?
может... то уже летательное оружие нам дали, а мы не в курсе????
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Вот три штуки - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
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А тепер хочеться, щоб вони тривали якомога довше...
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Летит, значит, ваталётчик на учениях и тут!!! засекает на земле несколько штабов ИГИЛ!
Что ему оставалось делать? Только шмальнуть!
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украинец по рождению, житель Молдовы по факту общается в чат-рулетке с русскими. тролит их очень профессионально.
ruzik ash buruz - Армия России самая могучая армия в мире, всем трепещать
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Жаль, что ху..ло с тунгусом шойгу там не было в тот момент.
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Типа, если у позывача на меня, есть видео компромат на меня, типа я взятку требовал и получил , и мой судья отменил, из за незаконного получения этого видео, которое снято тем кто давал мне взятку. Если его адвокат, будет пытаться приобщать к делу это видео, то ему, адвокату 160 тысячь штрафа!
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В результате было уничтожено несколько автомобилей, а так же два человека с тяжёлыми ранениями отправлены в госпиталь.
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есть там человек, точнее, БЫЛ ТАМ ЧЕЛОВЕК..))) и Была МАШИНА..)))
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Якісь бовдури, чи просто "шахтьори"???
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Полное видео
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Это все украинская ДРГ!
Или ПС!
Или пиндосы!
Но точно не сами!
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боялись!!!
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Погибших нет - строгий выговор летуну и разжаловать до ефрейтора
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