 В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданку Вьетнама, предложившую взятку 300 долларов за незаконный въезд в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, женщина прибыла в Украину рейсом "Дубай-Киев". Во время беседы на контроле второй линии она заявила, что приехала погостить к родственникам, а в дальнейшем хотела устроится на работу во Львове. Именно во время беседы с пограничником она и попыталась передать деньги.
В пересечении границы женщине отказано. О факте передачи денег сообщено в полицию. Смотрите также: Нацполиция задержала 20 вьетнамцев-нелегалов на Львовщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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А испанец и турок-100€.-жлобы.
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сарафанное радио работает - передает что на 100 (теперь уже 300) не ведутся!!
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у нее, подвязок нету....
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