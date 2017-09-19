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 Происшествия, Общество
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Все про:аэропорт (1294) взятка (4533) задержание (6223) Вьетнам (33)

 В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданку Вьетнама, предложившую взятку 300 долларов за незаконный въезд в Украину. ВИДЕО

В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданку Вьетнама, предложившую взятку 300 долларов за незаконный въезд в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина прибыла в Украину рейсом "Дубай-Киев". Во время беседы на контроле второй линии она заявила, что приехала погостить к родственникам, а в дальнейшем хотела устроится на работу во Львове. Именно во время беседы с пограничником она и попыталась передать деньги.

В пересечении границы женщине отказано. О факте передачи денег сообщено в полицию.

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мало , треба було її ще на бальзам звьоздочку розкрутити
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300 долл. - позор!!! Когда в нашу страну захотят нелегально заехать за 3 тыс. долл. - тогда будем гордиться... А когда перестанем пускать дармоедов ,,- донбассянцев и крымчаков - будем гордиться вдвойне... Земля Донбасса и Крыма - наша,, а они - не наши.... Пусть киздуют взад в Тверь...
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спритні пограничники вирахували її по не типовому взутті _в'етнамках
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О как з коррупцию взялись! Оставьте хоть парочку коррупционеров для музея, нащадкам показывать уничтоженный вид..
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Вьетнамка не жмот-300$ предлагала.
А испанец и турок-100€.-жлобы.
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Ну, испанец думал, что тут вообще папуасы живут.
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о, ставки растут!
сарафанное радио работает - передает что на 100 (теперь уже 300) не ведутся!!
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нууууу, эту можно и закрыть.... ))
у нее, подвязок нету....
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испанец предложил 100 Евро, вьетнамка 300 баксов, игра называется угадай сумму взятки (кто даст больше?). К сожалению, кто стал "победителем" мы так и не узнаем (ибо об этом не напишут)!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданку Вьетнама, предложившую взятку 300 долларов за незаконный въезд в Украину. ВИДЕО
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