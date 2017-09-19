 "На крышу Института Сердца впервые за 10 лет сел вертолет санавиации с тяжелой пациенткой", - Тодуров. ВИДЕО

"Сегодня впервые за всю историю Украинской медицины санитарный вертолет с пациентом сел на крышу Института Сердца. В спасении 8-летней девочки участвует множество людей и организаций. Так и должно быть, государство должно обеспечить медицинскую помощь любому пациенту не смотря на расходы. Экономия средств, о которой в последнее время так много говорят, никогда не позволит развивать современную высокотехнологичную медицину. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем перелете", - заявил Тодуров.
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а вообще на хорошие лекарства нужно стоять в очереди и заказывать за ГОД !!
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Её, часом, не Марина Анатольевна зовут?
Очень за мужа переживает?
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Ну и главное- это спасти ребенка.
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Просто не верю... (((
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Желательно, в будущем, достроить коридор до самой верт. площадки, в случае мороза или дождя.
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