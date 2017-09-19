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Все про:авиация (1852) вертолет (591) медицина (1629) хирург (31) Тодуров Борис (9)

 "На крышу Института Сердца впервые за 10 лет сел вертолет санавиации с тяжелой пациенткой", - Тодуров. ВИДЕО

Хирург сообщил, что борт привез в институт девочку из Мариуполя, которая находилась в коме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу кардиохирурга, директора института сердца Бориса Тодурова, в Украине появились шансы на возрождение санавиации.

"Сегодня впервые за всю историю Украинской медицины санитарный вертолет с пациентом сел на крышу Института Сердца. В спасении 8-летней девочки участвует множество людей и организаций. Так и должно быть, государство должно обеспечить медицинскую помощь любому пациенту не смотря на расходы. Экономия средств, о которой в последнее время так много говорят, никогда не позволит развивать современную высокотехнологичную медицину. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем перелете", - заявил Тодуров.

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Боря, будем надеяться что схемы с закупками лекарств по завышенной цене - в прошлом.
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по завышенной, это когда заказываешь сегодня на завтра...
а вообще на хорошие лекарства нужно стоять в очереди и заказывать за ГОД !!
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И кто же она?
Её, часом, не Марина Анатольевна зовут?
Очень за мужа переживает?
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"...сел вертолет санавиации с тяжелой пациенткой..." (и сколько весила 8-ми летняя пациентка?) может не стоит скупится на слова и писать правильно : "с пациенткой в тяжелом состоянии"?
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редактору никто не мешает озаглавить не цитатой, а повествованием.
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для рустика ...а еще часто говорят "тяжелый случай"... это, как раз про тебя...надеюсь, ты правильно понял...
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тоже не верно, это называется "клиническим случаем"!
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Про "клинический случай" - это точно про "Рустика"... Только это - из области психиатрии... Надо везде свои "пять копеек вставить"...
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Не цепляйтесь к словам - автор статьи привёл устойчивое словосочетание из профессионального "сленга" врачей... Раньше(а в среде лингвистов и сейчас), эта вещь "профессиональным "арго", именовалась...
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да, я цепляюсь к словам, иногда меня просто коробит от "200-х" и "300-х" сленга вояк, ибо для них люди - не люди, а пушечное мясо, иногда слово убивает!
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"вначале было слово" (я как программист это очень хорошо понимаю), и в нейролингвистическом программировании (в психологии) тоже разбираюсь!
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а многие "врачи" смотрят на пациентов как на подопытных кроликов или как ходящих маникенов.
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боже как это противно. Унылая показуха. Больного конечно жаль, но его используют в политических целях. Я даю гарантию 99% что этот полет сделали в первый и в последний раз. Что только не сделаешь что-бы сидеть на потоке, можно и вертик разок с Мариуполя отправить и даже за свой счет. Фу противно, мне даже не было за него так стыдно, когда он лекарства по завышенным ценам закупал.
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Благородные и бескорыстные дела делаются молча.
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Тодурову не надо мешать божий дар с яичницей. Если у него талант лечить, то не надо быть директором и закупать лекарства. Это разные функции.
Ну и главное- это спасти ребенка.
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"Благородные и бескорыстные дела делаются молча"...и пообещал пачую кожнава...
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Ціла купа дармоїдів по райздравам,облздравам,мінздравам,а організовувати лікування вимушені самі...спеціалісти-хірурги.Він і спєц,він і жнєц,він і "сказочник-певец"...
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когда я жил в Новой Зеландии,где 4 млн населения-то вертолеты там есть в каждом селе буквально,о крупных городах и говорить нечего,а в Украине это событие-если реально смотреть на вещи,то Украина развитый мир никогда уже не догонит-кто бы не был у власти
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Простая девочка простых родителей?
Просто не верю... (((
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а вообще я удивлен-что во время посадки геликоптера только врач снимал на телефон и не было порошенко с делигацией,шариков и лозунгов-бля блевать хочется от этой страны
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Страна-то тут причём? Десяток-другой образцово-показательно наказанных моральных уродов - и страна заживёт не хуже других.
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разве страна их не выбрала и о каких наказаниях речь-они плюют на тебя,ты не видишь?
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"разве страна их не выбрала" - нет. Их выбрали технологии обмана и фальсификаций. И это в дальнейшем служит фундаментом того, что потом выстраивается сверху. Именно с нормального фундамента (выборов) должно начинаться построение всего сооружения.
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люди пошли и проголосовали-это называется выборы,недовольные после подсчета голосов были?Ну вот те и демократия,страна выбрала себе власть
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Молодцы, что сказать... дай Бог жизни и процветания девочке. Очень здорово, если все больные получат такую оперативную помощь, отдельное спасибо команде Тодурова и ДСНС!!! Быть миру.
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Хорошая новость.
Желательно, в будущем, достроить коридор до самой верт. площадки, в случае мороза или дождя.
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Цензор.НЕТВидеоЗдоровье"На крышу Института Сердца впервые за 10 лет сел вертолет санавиации с тяжелой пациенткой", - Тодуров. ВИДЕО
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