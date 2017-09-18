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 Общество
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Все про:ветераны (398) Запорожье (1599) маршрутки (407) блокирование (226)

 Ветераны АТО перекрыли улицу в Запорожье из-за водителей маршруток, отказывающих в бесплатном проезде. ВИДЕО

В Запорожье ветераны АТО перекрыли движение по центральной улице из-за водителей маршруток, которые отказывают им в бесплатном проезде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, движение по проспекту бойцы перекрыли на полчаса: легковые автомобили они пропускали, а маршруткам приходилось останавливаться.

Акцию ветераны устроили после конфликта между инвалидом, который получил тяжелые ранения под Иловайском, и водителем, который не захотел перевозить мужчину бесплатно. В результате драки АТОшнику пришлось зашивать губу, а водителя маршрутки госпитализировали с переломом носа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель запорожской маршрутки избил пассажирку-льготницу, - горсовет

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Под видом реформ украинские власти создали новые схемы обогащение за счет госбюджета.

https://www.youtube.com/watch?v=2W3iKQ62a14
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Ставленник пуйла - рыг Порошенко рулит. Такой пиндец будет постоянным, до его ухода с поста.
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А давайте маршруточников накажем, а заодно и финансовой дисциплине научим. Просто каждый в маршрутке должен требовать от водителя билет. Можно и напомнить за что ему эта кара.
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у нас в городе сделали чуть проще когда были пару инцедентов в 2015 году. на уровне горсовета приняли решение о бесплатном проезде с определением наказания для таких водятлов и (что очень важно) перевозчиков. больше эта проблема не поднималась на моей памяти
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В Запорожье горсовет в большинстве рыго-соевый...Дельше "художественного свиста" на сессиях эта тема не движется...
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Мэра Запорожья на нары, от него все указания исходят.
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Ишь ты опять агенты кремля. Щас Сабаков на них спустит своих нацхвартию на броневиках и вертолетах для разгона, а Барыга лишит их гражданства.
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Простой вопрос- а КТО хозяева маршрутов? Этих поцов тоже давно пора линчануть. Вместе с кодлой из мерии, которая "в теме". Ну и, естественно, дальше вверх по цепочке...
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Финансовое положение в последние время, меня вынудило пересесть на траллик...
Даже нашел в этом и положительное...
Но недавно спешил, пришлось сесть в маршрутку...
Кто-то подрезал (а может и нет, это я предположил), так это водителё, с полной маршруткой, решил его проучить... И началось... Газ... Тормоз... Резкий поворот...
В общем, хороших маршрутчиков где-то 1 к 30!!! Так что, правильно делают, что лупят их... Жаль, что хороших водителей очень мало....
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВетераны АТО перекрыли улицу в Запорожье из-за водителей маршруток, отказывающих в бесплатном проезде. ВИДЕО
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