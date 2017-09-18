 Ветераны АТО перекрыли улицу в Запорожье из-за водителей маршруток, отказывающих в бесплатном проезде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, движение по проспекту бойцы перекрыли на полчаса: легковые автомобили они пропускали, а маршруткам приходилось останавливаться.
Акцию ветераны устроили после конфликта между инвалидом, который получил тяжелые ранения под Иловайском, и водителем, который не захотел перевозить мужчину бесплатно. В результате драки АТОшнику пришлось зашивать губу, а водителя маршрутки госпитализировали с переломом носа.
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https://www.youtube.com/watch?v=2W3iKQ62a14
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Даже нашел в этом и положительное...
Но недавно спешил, пришлось сесть в маршрутку...
Кто-то подрезал (а может и нет, это я предположил), так это водителё, с полной маршруткой, решил его проучить... И началось... Газ... Тормоз... Резкий поворот...
В общем, хороших маршрутчиков где-то 1 к 30!!! Так что, правильно делают, что лупят их... Жаль, что хороших водителей очень мало....
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