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 Общество
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Все про:боеприпасы (1286) конопля (107) оружие (4121) Черкассы (651)

 У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

У жителя Черкасс изъято оружие и наркотические растения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время санкционированного обыска на территории предприятия, принадлежащего ранее судимому 44-летнему жителю Черкасс, правоохранители обнаружили три охотничьих карабина, две винтовки времен Второй мировой войны, ручной гранатомет, гранату Ф-1, семь банок пороха, четыре сабли, шесть штык-ножей, армейский нож, мачете, более 100 патронов к автомату, 32 патрона к пистолету и военную амуницию. Кроме того, на территории предприятия полицейские нашли посев конопли и 50 свежесорванных кустов, которые сушились в одной из хозяйственных построек.

Открыты уголовные производства по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 01У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 02У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 03У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 04У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 05У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 06У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 07У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 08У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 09У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 10У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 11У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю 12


(Фото и видео полиции Черкасской области)
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В дж-наборі має бути бідон з самогонкою. Слідчі погано шукали.
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Обдолбанный торчок с оружием это жесть!
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фейк. откуда в славном городе конопля? и рублёные избы? )))
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шляпко- полиция сегодня опять людей дубинами колотила ...а этот суперарсенал это капля в море сколько оружия на руках есть у людей из АТО ??? следующий майдан будет без брущаток и мусора это понимают
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Мне более первая картинка тревожит - до чего села довели в Украине за 27 лет правления самой честной власти. Некоторые села только на картах остались.......А тут еще какая-то деревянная хата стоит времен Кармелюка
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУ жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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