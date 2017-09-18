 У жителя Черкасс изъяли гранатомет, винтовки, карабины, патроны и коноплю. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время санкционированного обыска на территории предприятия, принадлежащего ранее судимому 44-летнему жителю Черкасс, правоохранители обнаружили три охотничьих карабина, две винтовки времен Второй мировой войны, ручной гранатомет, гранату Ф-1, семь банок пороха, четыре сабли, шесть штык-ножей, армейский нож, мачете, более 100 патронов к автомату, 32 патрона к пистолету и военную амуницию. Кроме того, на территории предприятия полицейские нашли посев конопли и 50 свежесорванных кустов, которые сушились в одной из хозяйственных построек.
Открыты уголовные производства по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
(Фото и видео полиции Черкасской области)
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