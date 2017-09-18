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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5746) оружие (4121) Расмуссен (196)

 "Мы должны предоставить Украине защитные системы", - экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс. ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом А.Расмуссен в Твиттере.

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.

Он также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.

Также читайте: "Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж

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Цікаво, що вони мають на увазі під захисними системами? Невже тенісні ракетки, якими снаряди наші мали б відбивати? Ракетки ж - не летальна зброя? Правда?
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Развитие инфраструктуры береговой охраны, Радары, ПВО - это то что Украине СЕЙЧАС нужно. скоро будет.
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Воно мало б бути ВЖЕ! Україна не повинна прохати про озброєння і не лише захисне. Не виконується Будапештський меморандум - то хоч озброєння поставляйте! А не стурбованість. Наші хлопці не лише за свою країну гинуть. А могло того і не бути, якщо б ядерну зброю не віддали. Не нагліли б, як Ин, і жили б без агресивних наскоків сусідів.
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На-я попу гармонь?
https://www.youtube.com/watch?v=aNotOTvy4w0

https://www.youtube.com/watch?v=h1GgMX1J9YA
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Порошенко намекал что будет что-то покруче джавелинов,дай Бог!
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Защитное - это какое-то новое вооружение)?
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На своїй території ми лише захищаємось,отже будь-яка зброя буде для нас захисною.
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Все останется на уровне разговоров.Как на западе говорят,парашенский рынок больше.Все,что нужно знать про "помощь".
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Вроде как банк Ротшильдов инвестирует в Украину 3 млрд. баксов. Сейчас прессуха Пороха и представителей банка на канале Прямой
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Что где? На канале Прямой показывают. Включили просто посередине прессухи, нихера толком непонятно
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Що? Петя повертає гроші скомунизжені з офшорів через сліпий траст?
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Есть такое дело , сам видел по тв , подтверждаю . Только не инвестировали , а дали на 15 лет под минимальный процент . Но это очень хорошо , главное , что б не распилили . Типа как 6 миллионов $ на вакцинацию лис .
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В Луганске взорвали памятник десантникам.
В настоящий момент, по словам очевидцев, горит установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД). Пожарные ликвидируют возгорание. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.
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Ви давайте зброю, а там народ розбереться до Урала чи тільки до Волги оборонятися будемо!
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Поразило, насколько скромный человек бывший генсек НАТО. Встретил бы такого дядьку на улице и никогда не подумал, что он отвечал за безопасность почти всей Земли. Это не наши чинуши с ролексами от 100к зелени
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ПРОСТО ВЖЕ ЗЛО БЕРЕ ВІД ЦИХ ВСІХ СОПЛІВ. КОЛИ БУВ ГЕНСЕКОМ НАТО ЧОГО НЕ НАСТОЯВ НА НАДАННІ ТАКОЇ ЗБРОЇ, А ЗАРАЗ ВСІ ЕКС ТАК ПЕРЕЖИВАЮТЬ ТАК ЗАНЕПОКОЄНІ ЩО АЖ ТОШНО, ПОКИ УКРАЇНА СТІКАЛА ТА СТІКАЄ КРОВОЮ ПАТРІОТІВ.
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а что скажет Генштаб ВСУ когда они тоже посетят зону АТО?
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все что после слова экс -это херня,,, это как экс теща или экс хахаль,а в политеке это частное лицо и его личное мнение,
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Цікаво, а знає той Андерс, скільки років тюрьми дають за постріл в сторону ворога?
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волонтеры и командир 72 бригады уже сказали что это фейк
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Чокнутые европейцы, господи прости, ну как можно было доверить такой охрененно высокий пост, такому профессионально непригодному товарищу.
Ни тебе красной отпугивающей врага ряхи, ни защитных подбородков, не говорю уже о том, что в его живот враг ну никак не поместится.
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Должны ,...уже более трех лет как должны..а воз и ныне там..Гавноросские вжопочленцы и рашистские ихтамнеты, уже заждались ответки))
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зато российская правозащитница Васильева считает что на Донбассе погибло 5,5 тысяч российских солдат (и это только в 2015 году)
http://podrobnosti.ua/1010198-na-donbasse-pogibli-55-tysjach-rossijan-elena-vasileva.html
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы должны предоставить Украине защитные системы", - экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс. ВИДЕО
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