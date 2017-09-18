 "Мы должны предоставить Украине защитные системы", - экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс. ВИДЕО

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.
Он также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4- AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 18 вересня 2017 р.
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https://www.youtube.com/watch?v=aNotOTvy4w0
https://www.youtube.com/watch?v=h1GgMX1J9YA
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В настоящий момент, по словам очевидцев, горит установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД). Пожарные ликвидируют возгорание. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.
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https://www.youtube.com/watch?v=PpJic6-RwQY
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Ни тебе красной отпугивающей врага ряхи, ни защитных подбородков, не говорю уже о том, что в его живот враг ну никак не поместится.
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http://podrobnosti.ua/1010198-na-donbasse-pogibli-55-tysjach-rossijan-elena-vasileva.html
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