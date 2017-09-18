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"Я мечтаю проехать по Транссибу в России", - Меркель. ВИДЕО
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с немецкими школьниками заговорила по-русски и рассказала о желании путешествовать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Меркель сказала, что мечтает совершить две поездки - в Скалистые горы в США и проехать по Транссибирской магистрали в России.
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Где мчится поезд
«Воркута - Ленинград». (с)
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может тогда развеется ее немецкие фантазии о руцком духе.
глядишь, будет потом более настойчиво отстаивать интересы Украины в конфликте с рашкой.
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https://www.youtube.com/watch?v=TJQxOLkky5E
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А кацапы назовут это великой победой, и ахуенной многоходовочкой ихнего вождя, которую никто не смог разгадать.
Где то в тверской области найдутся дальние родственники Ангелы, школа. Воопчем все встиле трам-пам-пам
А через неделю Меркель скажет - Санкции с России снимать нельзя.
Начнется новая попойка,истерия, наживспину дедываивале, низабудимнипростим и т.д.
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Старая дас ист фантастиш лярва.
С мечтой о Хуйле...
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