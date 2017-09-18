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 Общество, За рубежом
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Все про:Меркель (1480) Россия (72308) русский язык (430)

 "Я мечтаю проехать по Транссибу в России", - Меркель. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с немецкими школьниками заговорила по-русски и рассказала о желании путешествовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Меркель сказала, что мечтает совершить две поездки - в Скалистые горы в США и проехать по Транссибирской магистрали в России.

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Можно прямо до Иркутска. Там есть возможность попробовать исконно руский напиток "баярышник" или "стекломой".
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так это будет не немецкая зона ответственности - а китайская)))
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да скоро проблемы такой просто не будет - вместе со страной такой - будет единая Корея))
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Воно то так- тільки вирішення проблеми об'єднання я не бачу. Легше вбити.
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загравай і далі з пуйлом, він тобі влаштують екскурсію, поголеною, у товарному вагоні.
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в гулаг ти німчура поїдеш. а кацапи тобі голі сраки показувать бубуть... дикій народ і нрави дикі.
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По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд
«Воркута - Ленинград». (с)
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я не против, чтобы она прокатилась неделю в кацапском поезде плацкартом, с дембелями. :D
может тогда развеется ее немецкие фантазии о руцком духе.
глядишь, будет потом более настойчиво отстаивать интересы Украины в конфликте с рашкой.
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Вам не кажется, что если немецкий политик начнет отстаивать украинские интересы, у него могут возникнуть проблемы с немецким избирателем?
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Когда Анжелка соберется ехать то к тому времени она поедет в бронепоезде и вокруг будут по пути следования бегущие вокруг аборигены раисси кидающие в нее на ходу копьями и стреляющие из лука
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ну а что..может хочет деткам зверюшек всяких показать..местных нариков и алкашей...отбить так сказать охоту считать их людьми
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наших предків до сибіру силою вивозили, а в неї мрія, пані Меркель, галоші прикупити потрібно, гною там і в літку, і взимку по горлянку
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я подозреваю её знакомство с путиным еще с дискотеки в каком-нибудь Доме офицеров в ГСВГ.
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Фрау Риббентроп на пост в Газпроме дорогу вымащивает.
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так съезди, чтобы тебя там разорвали попутчики "за дидов"
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Анжела, ехай по транссибу вместе с сучкой Кони в одном СВ
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вот бля... в семье )(уйла я надеюсь хорошие события начнутся именно с этого момента
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Качинский уже слетал в Смоленск, не советую ей по Трассибу кататься. В Рашке никто ни за что не отвечает: убьют и концов не найдут.
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Счас Машка Захарова выдаст очередной "перл" по этому поводу.
А кацапы назовут это великой победой, и ахуенной многоходовочкой ихнего вождя, которую никто не смог разгадать.
Где то в тверской области найдутся дальние родственники Ангелы, школа. Воопчем все встиле трам-пам-пам

А через неделю Меркель скажет - Санкции с России снимать нельзя.
Начнется новая попойка,истерия, наживспину дедываивале, низабудимнипростим и т.д.
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Не, фрау Анжела, давай лучше на экскурсию в Заполярье , на мертвую дорогу. Места там очень колоритные

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Скалистые горы да, а транссиб унылое говно, чуток возле Байкала видов интересных, а так тоска.
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Люди иногда даже не подозревают о том, насколько их фантазии отличаются от реальности. Думаю, что если бы она доехала до пункта назначения то, этот вояж она запомнила бы на всю оставшуюся жизнь. Правда её мировозрение претерпело бы фундаментальные изменение.
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Старая извращенка. Политкоректно: старая дура. Ой, опять не то. Вот: оригиналка-маргиналка
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В Европе много кто мечтает проехать по Транссибу, она как раз не оригинальна. Каждый второй с горящими глазами или рассказывает как ездил, или как очень хочет, их очень привлекает этот маршрут.
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Фрау Рибентропп. Ну шо еще сказать.
Старая дас ист фантастиш лярва.
С мечтой о Хуйле...
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Бабку, по моему, достал маразм, если она мечтает увидеть, к примеру, Биробиджан или Улан Удэ.
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старый такой анекдот : рыдает Коль на плече Андропова (главный в кгб)- ну верните меня на родину , ну пожалуйста, мне так надоела эта Германия.Андропов его по голове гладит:- ну потерпи Коля ну что ты десять лет только в Германии. А Федька Кастрат на Кубе уже тридцать лет работает. перефразирую : Марфу Меркулову на родину потянуло.
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Давно пора отправить впавшую в маразм штази по Транссибу в один конец.
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Езжай фрау.Хоть,постреляешь с двухстволки с окна вагона,по диким лосям
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А она вообще там была, что об этом мечтает))) мечты и реалии могут не совпадать))
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Тоскует Анжела по комсомольской юности ,когда ноги не болели и мужикам нравилась.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я мечтаю проехать по Транссибу в России", - Меркель. ВИДЕО
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