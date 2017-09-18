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 Политика Украины, Общество, Спорт
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Все про:война (3286) реабилитация (174) Игры Инвиктус (17)

 "Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО

Члены украинской команды "Invictus games" (Игры непокоренных) должны стать примером для других бойцов, которые получили увечия во время войны с оккупантами на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец ​​128-й горно-пехотной бригады Вадим Свириденко, который представляет украинскую команду на состязаниях в канадском Торонто.

"Мне не важны состязания, мне важна реабилитация через спорт. Главная цель, чтобы ребята присоединялись - вставали с коек и шли в спорт", - рассказал Свириденко в коротком видео, опубликованном на странице НАТО в соцсети.

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В боях Свириденко потерял все четыре конечности и долго находился на лечении. Свои тяжелые ранения военный получил в Дебальцево.

Смотрите также: "Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело", - Бутусов поздравил украинскую команду на "Invictus games". ВИДЕО

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - учрежденные британским принцем Гарри международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.

Слово Invictus означает "несокрушимый" или "непокоренный" и олицетворяет стойкость мужчин и женщин, которые получили серьезные ранения, однако нашли в себе силы к новым свершениям.

Смотрите также: "Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных". ВИДЕО
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Это трудно, но эти люди мужественнее многих и преодолевают неимоверную боль.
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Тут задіяний ще і психологічний аспект.
Вони мають відновити бажання жити і стати щасливими.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО
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