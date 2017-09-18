 "Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО

"Мне не важны состязания, мне важна реабилитация через спорт. Главная цель, чтобы ребята присоединялись - вставали с коек и шли в спорт", - рассказал Свириденко в коротком видео, опубликованном на странице НАТО в соцсети.
В боях Свириденко потерял все четыре конечности и долго находился на лечении. Свои тяжелые ранения военный получил в Дебальцево.
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"Игры непокоренных" (Invictus Games) - учрежденные британским принцем Гарри международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.
Слово Invictus означает "несокрушимый" или "непокоренный" и олицетворяет стойкость мужчин и женщин, которые получили серьезные ранения, однако нашли в себе силы к новым свершениям.
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Вони мають відновити бажання жити і стати щасливими.
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