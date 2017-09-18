 "Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом рассказал боец ​​128-й горно-пехотной бригады Вадим Свириденко, который представляет украинскую команду на состязаниях в канадском Торонто.

"Мне не важны состязания, мне важна реабилитация через спорт. Главная цель, чтобы ребята присоединялись - вставали с коек и шли в спорт", - рассказал Свириденко в коротком видео, опубликованном на странице НАТО в соцсети.

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В боях Свириденко потерял все четыре конечности и долго находился на лечении. Свои тяжелые ранения военный получил в Дебальцево.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - учрежденные британским принцем Гарри международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.