 На Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ
, об этом сказала заместитель председателя БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко на согласительном совете 18 сентября.
"В среду президент выступит на Совете безопасности и ООН, а также будет выступление в Генассамблее ООН. Президент, выступая на Совете безопасности, будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит "голубым шлемам" применять оружие в случае необходимости и не только для самообороны", - сказала Луценко. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно не размывать сути предложения РФ", - Песков о миротворцах на Донбассе
По ее словам, основные требования, которые будут представлены - это размещение такой миротворческой миссии по всей территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, обязательное размещение на украинско-российской границе, на 420 километрах неконтролируемой границы.
"Это не только охрана миссии ОБСЕ, но обязательное принуждение к разминированию, разоружению, обязательное требование - это вывод иностранных войск, подразумевается, российских войск, инструкторов с территории Украины", - объяснила Луценко. Смотрите на "Цензор.НЕТ: Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Полиция безопасности Латвии опубликовала инструкцию по борьбе с вербовкой и шпионами. Документ предназначен для муниципальных и государственных чиновников. В нем объясняется, какая информация может заинтересовать русского врага, как распознать признаки вербовки и понять, что человек работает на российские спецслужбы.
"Государственные и местные чиновники - это один из самых ценных источников информации", говорится в инструкции. Шпионов могут интересовать не только государственные тайны, но и рутинная информация о работе госорганов. Поэтому под угрозой вербовки находятся все служащие, независимо от занимаемой должности.
Русские шпионы могут пытаться выведать:
- Информацию, предназначенную для служебного пользования;
- Сведения о работе с другими госорганами, иностранными организациями, подрядчиками и некоммерческими структурами;
- Черновики законов, проектов, планов реформ, документами внутреннего планирования и т.д.;
- Личные сведения, профессиональная подготовка, техническое оснащение;
- Меры безопасности в организации;
- Всевозможная компрометирующая информация - внутренние конфликты, негативные черты характера, недовольство работой.
По мнению латвийской полиции безопасности, русские шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей, журналистов и т.д.
Шпионы устанавливают контакты, используя международные мероприятия, например, конференции или семинары, через неформальные встречи, через родственников, друзей и знакомых в других странах.
Отдельным пунктом идет предупреждение, что в чужой стране вербуемого могут обвинить в каком-либо нарушении законов (например, неправильно заполненные документы или вход на закрытую территорию). Такие ситуации могут быть провокацией, говорится в документе.
Не каждый разговор обязательно ведет к вербовке, говорится в инструкции. Шпион может просто выведать важную информацию.
Полиция безопасности перечисляет признаки вербовки:
- фамильярное общение, стремление перейти к неформальному разговору;
- добавление в друзья в социальных сетях;
- попытки вызвать реакцию в разговорах на политические темы, о ценностях, профессиональных навыках и о других личных вопросах;
- разговоры на темы рабочих обязанностях и месте службы.
Агенты российских спецслужб могут предлагать встречи в неформальной обстановке и обещать помощь в обмен на выполнение их просьб, говорится в методичке.
В случае, если гражданин стал объектом вербовки, спецслужбы Латвии рекомендует уклоняться от дальнейших контактов и обратиться в полицию.
В методичке оговаривается, что завербованный может согласиться на сотрудничество с иностранной разведкой в критической ситуации - например, под угрозой ареста или при давлении на членов семьи, но делать это можно только под контролем полиции безопасности Латвии.
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