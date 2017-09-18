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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (447) Порошенко (13820) Совбез ООН (576) Луценко Ирина (260)

 На Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО

На Совете безопасности Организации Объединенных Наций Президент Украины Петр Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала заместитель председателя БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко на согласительном совете 18 сентября.

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"В среду президент выступит на Совете безопасности и ООН, а также будет выступление в Генассамблее ООН. Президент, выступая на Совете безопасности, будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит "голубым шлемам" применять оружие в случае необходимости и не только для самообороны", - сказала Луценко.

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По ее словам, основные требования, которые будут представлены - это размещение такой миротворческой миссии по всей территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, обязательное размещение на украинско-российской границе, на 420 километрах неконтролируемой границы.

"Это не только охрана миссии ОБСЕ, но обязательное принуждение к разминированию, разоружению, обязательное требование - это вывод иностранных войск, подразумевается, российских войск, инструкторов с территории Украины", - объяснила Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Россия, которая принадлежит Путину и его олигархам карманным ?
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Мне не нравится Порошенко, ни как президент, ни как человек, но то, что ты пишешь - ложь.
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Он что, реальной войны хочет или урегулирования?? Вот правильно тут писали, что ему не выгоден мир, иначе не оправдать всё это казнокрадство и беспредел...
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Пусть настаивает на закрытии границы лучше ...и контроля над ней ..полного контроля ..чтобы мышь не проскочила ...
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А если Юльчик и Саакашвили прийдут к власти , то Ирину Луценко посадят
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какая все -таки отвратительная рожа у этой бабы с рынка
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изикил, может покажешь свое личико или то, что от гоцмана осталось
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Ага, кто же захочет умирать в чужой стране не за свои собственные интересы? Они же едут только бабло стричь, а не воевать!
ОСВОБОДИТЬ УКРАИНУ ДОЛЖНЫ САМИ УКРАИНЦЫ (и никто ДРУГОЙ не будет ничего делать, кроме выражений различных степеней "ОЗАБОЧЕННОСТИ" и "ОСУЖДЕНИЙ", а также бестолковых и глупых "ПРИЗЫВОВ")!
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Если саки прийдет к власти ...посадят всех)))
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Так это ясно.Труха не Садовой!Того за мусор чуть врагом народа не сделали.А этот ворюга откаты с Одессы шлёт с Кидаловым и всё в шоколаде!
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Конгресс США своим решением о санкциях лишил президента возможности корректировать их, поэтому они останутся в силе, пока Крым будет оккупирован Россией. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, передает Европейская правда."Представляете ли вы себе, чтобы Конгресс США поддержал снятие санкций с России, пока Крым останется оккупированным? Я вам гарантирую, этого не произойдет. Шансы - нулевые! А это значит, что много-много лет эти санкции будут оставаться в силе", - сказал Гейтс.---- я уже писал , что 2 августа надо объявить днём кончины России , в тот день был подписан закон о санкциях.
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А навіщо тоді та місія? Писаки-статисти з ОБСЄ вже там є. Хіба що віниками махати. І то лише у відповідь на ворожі дії донецьких двірників.
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Миротворцы в антитеррористической операции никогда не принимали участия.
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что за труна на заднем плане? При таком муже можно заявлять все что угодно. Дети есть, небось в МГИМО?
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Спецслужбы Латвии обучают чиновников противостоять русским шпионам

Полиция безопасности Латвии опубликовала инструкцию по борьбе с вербовкой и шпионами. Документ предназначен для муниципальных и государственных чиновников. В нем объясняется, какая информация может заинтересовать русского врага, как распознать признаки вербовки и понять, что человек работает на российские спецслужбы.
"Государственные и местные чиновники - это один из самых ценных источников информации", говорится в инструкции. Шпионов могут интересовать не только государственные тайны, но и рутинная информация о работе госорганов. Поэтому под угрозой вербовки находятся все служащие, независимо от занимаемой должности.
Русские шпионы могут пытаться выведать:
- Информацию, предназначенную для служебного пользования;
- Сведения о работе с другими госорганами, иностранными организациями, подрядчиками и некоммерческими структурами;
- Черновики законов, проектов, планов реформ, документами внутреннего планирования и т.д.;
- Личные сведения, профессиональная подготовка, техническое оснащение;
- Меры безопасности в организации;
- Всевозможная компрометирующая информация - внутренние конфликты, негативные черты характера, недовольство работой.
По мнению латвийской полиции безопасности, русские шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей, журналистов и т.д.
Шпионы устанавливают контакты, используя международные мероприятия, например, конференции или семинары, через неформальные встречи, через родственников, друзей и знакомых в других странах.
Отдельным пунктом идет предупреждение, что в чужой стране вербуемого могут обвинить в каком-либо нарушении законов (например, неправильно заполненные документы или вход на закрытую территорию). Такие ситуации могут быть провокацией, говорится в документе.
Не каждый разговор обязательно ведет к вербовке, говорится в инструкции. Шпион может просто выведать важную информацию.
Полиция безопасности перечисляет признаки вербовки:
- фамильярное общение, стремление перейти к неформальному разговору;
- добавление в друзья в социальных сетях;
- попытки вызвать реакцию в разговорах на политические темы, о ценностях, профессиональных навыках и о других личных вопросах;
- разговоры на темы рабочих обязанностях и месте службы.
Агенты российских спецслужб могут предлагать встречи в неформальной обстановке и обещать помощь в обмен на выполнение их просьб, говорится в методичке.
В случае, если гражданин стал объектом вербовки, спецслужбы Латвии рекомендует уклоняться от дальнейших контактов и обратиться в полицию.
В методичке оговаривается, что завербованный может согласиться на сотрудничество с иностранной разведкой в критической ситуации - например, под угрозой ареста или при давлении на членов семьи, но делать это можно только под контролем полиции безопасности Латвии.
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По ее словам, основные требования, которые будут представлены - это размещение такой миротворческой миссии по всей территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, обязательное размещение на украинско-российской границе, на 420 километрах неконтролируемой границы. вот все понимают: если границу отдадут то им пи....ц. так зачем выставлять заранее не выполнимые требования? а чтобы не заканчивалось это никогда.
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Вот единственный пример миротворцев ООН в межгосударственном конфликте: на Кипре конфликт между Турцией и Грецией. Миротворцев ввели туды в 1964 году, конфликт заморожен и не решён до сих пор прошло уже 53 года. А туркам заблокировали вход в ЕС греки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО
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