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 Политика Украины
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 Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО

"Народный фронт" заявляет, что какие-либо решения относительно миротворцев на Донбассе не могут быть приняты без одобрения в Верховной Раде.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе "Народного фронта".

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"Народный фронт" заявляет, что ни одно решение ООН или кого-либо другого относительно миротворцев без одобрения в Верховной Раде не может и не будет принято. Таково требование Конституции Украины, такова жесткая позиция нашей фракции", - подчеркнул он.

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Максим Бурбак отметил, что российский проект резолюции является неприемлемым, и он является ловушкой для международного сообщества и Украины.

"Это нонсенс! Государство, совершившее вооруженную агрессию против Украины, государство, чьи войска оккупировали Крым и часть Донбасса, сейчас начинает играть в миротворца", - резюмировал Максим Бурбак.
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давайте догадаемся, кто проголосует против ?
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да хоть яйцами секта голосуйте , как скажет Доня так и будет....
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как без войны с агрессором жить то? да и штаты не одобрят ...
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Джинна выпустили из бутылки?

18 сентября 2017, 06:35



Православная страна должна быть именно такой, как Иран - тоталитарным религиозным государством.
Вот эта мысль больше всего впечатлила меня в интервью Александра Калинина, главы таинственной организации "Христианское государство - Святая Русь" (пока еще не запрещенной в России), которое он дал на днях "Медузе".
В нем, в частности, бородатый православный фундаменталист утверждает, в частности, что волна телефонных звонков с террористическими угрозами, повлекшая за собой массовые эвакуации граждан, прокатившаяся по всей России, связана с протестом против злополучной "Матильды".

Возможно, все это - плод воображения Калинина. Возможно, он откровенно блефует, чтобы сделать себе громкое имя, представить достаточно маргинальную группу своих сторонников мощной и разветвленной организацией.
Возможно. А что если вдруг нет?
А что если власти, то и дело аппелируя к традиционным ценностям, православию, самодержавию, народности и прочим скрепам, разжигая антизападные настроения, потакая церковным консерваторам и устроителям крестных ходов под дремучими обскурантистскими лозунгами, вроде последнего шествия в Петербурге, не предпринимая ничего против обезумевшей прокурорши Поклонской, выпустили джинна из бутылки?

Я своими глазами видел, как в Иране в 1978 году начиналась исламская революция. До конца лета все ограничивалось немногочисленным беспорядками то в одном, то в другом городе Ирана. Но после того, как 19 августа в южном городе Абадане был совершен поджог кинотеатра "Рекс", и заживо сгорели как минимум 377 человек - это до сих пор третий в истории теракт по количеству жертв - страну очень скоро захватили массовые протесты и демонстрации, в которых все большую и большую роль играли сторонники лидера шиитских фундаменталистов - аятоллы Хомейни.

Они привели к свержению не такого уж страшного - отнюдь не демократического, но и не шибко жестокого режима, коррумпированного, но пытавшегося как-то модернизировать страну, проводить какие-никакие реформы. На его место пришел режим иранских мулл, куда более жестокий, нетерпимый, кровавый, опрокинувший стремительно европеизировавшуюся страну в архаику, превративший Иран в одну из угроз международной стабильности и безопасности, включая угрозу ракетно-ядерную, в источник экспорта исламского фундаментализма и поддержки террористических организаций вроде "Хезболлы".

По официальной версии, поджог "Рекса" - кстати, далеко не единственного кинотеатра, сгоревшего в пламени "исламской революции" вместе с кафе, ресторанами, дискотеками, прочими увеселительными заведениями, магазинами, торговавшими "нескромной" женской одеждой и прочими атрибутами европейского образа жизни - устроили зловредные шахские спецслужбы.

Спустя несколько лет главный организатор поджога - некто Хосейн Такбализаде - признался и покаялся в том, что совершил это по заданию религиозных лидеров и под влиянием проповедей Хомейни, который неоднократно осуждал кино как западное дьявольское развлечение, во время которого, к тому же, мужчины и женщины сидели вместе в темноте. Такбализаде судили и повесили, а его показания замяли.
И вот теперь в России появилась организация, лидер которой заявляет, что мечтает о православном Иране и грозит предать огню кинотеатры за грядущий показ "Матильды". Вас это не тревожит?
Кто-то скажет: да бросьте, где Россия и где Иран? Исторические параллели не работают, и вообще все это - страшилка для слабонервных интеллигентов. Кремль и ФСБ все контролируют.

Может быть. А что если вдруг нет?

Поверьте мне, очевидцу событий в Иране в 1978 году:
всем - включая США, которые тогда были союзниками Ирана - тоже казалось, что шах и его спецслужбы все контролируют. А бородатый аятолла Хомейни, рассылавший свои проповеди, записанные на магнитофонные кассеты, откуда-то из соседнего Ирака, где он жил в эмиграции, воспринимался в Тегеране ненамного серьезнее, чем сегодня воспринимается в Москве бородатый православный фундаменталист Калинин, что-то вещающий из далекого Липецка. Когда вдруг стало ясно, что все очень серьезно, и джинн давно вырвался на свободу, было уже поздно.
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Бурбак , ваша ссаная Рада , нихера не решает . Как США решат , так и будет . Максимко , тебе все ясно ?
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куча дерьма преувеличивает свою значимость, ничего нового
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чупакабра бурбак, политическая нулевка, пшелнах.
Ваше место на фонарях.
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На границе прорыв,почему тишинаИз России в ОРДО под усиленной охраной прибыла колонна военных грузовиков
Со стороны России в направлении Донецка на отрезке Торез - Шахтёрск фиксировалась колонна автомобильной техники (Уралы, Камазы), с сопровождением и под усиленной охраной - в сопровождении автомобилей «полиции» и бронетехники (БТР-80).Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на свей странице в Фейсбук
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Чудак с рейтингом обезжиренного кефира пытается надуваться и показывать важность. а на самом деле Полный бурбак!
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ооо! да!
***

мы с дедушкой смеялись до потери пульса - и он выиграл!!
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Бурбак ты же не Барак, вякаешь пока разрешают, Югик сегодня отсыпается после мировой с Кучмой, а завтра покажет тебе то, что ты думаешь никто не знает (кроме финразведки США) и ты овца проголосуешь даже за собственное обрезание.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРешение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО
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