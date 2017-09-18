 Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Загрузка видео...
По словам Турчинова, такое количество людей вместе на центральной улице столицы он видел только во время Майдана.
Секретарь СНБО Украины поблагодарил Ника Вуйчича за "вдохновенную проповедь, зарядившую верой и надеждой". "Ваш пример и ваше слово чрезвычайно важны для всех, особенно для наших воинов, которые были тяжело ранены в зоне проведения АТО, вследствие чего они потеряли конечности или прикованы к инвалидной коляске. Ваш пример вдохновляет людей во всем мире - не сдаваться и найти в себе силы, чтобы занять активную позицию в обществе, преодолевая препятствия и испытания судьбы", - сказал Турчинов.
В свою очередь, Н. Вуйчич отметил, что несмотря на все проблемы, "всегда остается место для веры, надежды и любви". "Именно это я хочу донести до украинцев: ваша судьба, судьба ваших близких и вашей страны зависит только от вас", - сказал он, добавив, что Украина - особая страна, у которой большое будущее....
========================================================================
Ответить
Ответить
- Неискренне говорите, а жаль... (с) Л. Зорин Покровские ворота
Ответить
Ответить
Ответить
А разве не Турчинов сдал Крым без единого выстрела после звонка из Кремля?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Бутусов здивував тим, що взагалі згадав про одну з найбільш знакових подій для України цього року. Вчора весь день мовчав в ганчірочку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ни одному человечку даже штаны не прострелили.
Ответить
Ответить
Я что, имел полномочия главнокомандующего ?
На месте Турчинова я дал бы приказ стрелять по ногам.
Захват военных объектов разрешает открывать огонь на поражение -
так что по ногам - это очень по-божески.
И не было бы этого позора, и были бы допрошены "зеленые человечки".
И их показания прозвучали бы на весь мир - будь на месте Турчинова я.
А тебе, Антип, надо меньше бухать.
Ответить
Ответить
если там не на кого опереться, то вылетает самолет на котором хотя бы 50 человек тех,
кто стрелять готов.
Было бы желание (мозги) отдать приказ на вылет.
Стрелять - не значит убивать.
В такую сторону мозги не стоят, "не чучело" ?
Ответить
Ответить
Пусть ваш последний комментарий будет просто дополнением к вашему же предыдущему комменту.
Ответить
произошла хотя бы перестрелка, и весь мир бы увидел, что "человечки" вооружены.
Что это - профессиональные военные, а не те, кто купил форму в военторге.
Они же потом смеялись, мол, вы сами все отдали, никто даже в воздух не стрельнул.
Эти 50 человек сделали бы невозможной ложь про "народный выбор крымчан."
А эти 50 человек могли сразу после этого улететь обратно.
А на их место - следующие 50, если бы обстановка позволяла.
Не было ни одной перестрелки, никто и не пытался никого останавливать -
особенно, из Киева.
Потому что Турчинов мозгами сидит у Юли под юбкой.
Она рулит этим зомби по сей день.
Ответить
Але купа можновладних депутатів + Юля були проти (шукай записи - стенограму СНБО).
А всякі байки що Турчинов здав Крим - москальска пропаганда.
Це один із тих хто міцний горішок і щось зараз робить для оборони нашої країни,
на відміну від олігархів, які хочуть поки "дорвались" до влади, та нахапати по максимуму.
Ответить
Ответить
Ответить