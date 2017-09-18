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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18195) Турчинов (3325)

 Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем, накануне прибывшим в Украину и выступившим в воскресенье на Крещатике.

Для встречи с известным мотивационным спикером собралось более ста тысяч украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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По словам Турчинова, такое количество людей вместе на центральной улице столицы он видел только во время Майдана.

Секретарь СНБО Украины поблагодарил Ника Вуйчича за "вдохновенную проповедь, зарядившую верой и надеждой". "Ваш пример и ваше слово чрезвычайно важны для всех, особенно для наших воинов, которые были тяжело ранены в зоне проведения АТО, вследствие чего они потеряли конечности или прикованы к инвалидной коляске. Ваш пример вдохновляет людей во всем мире - не сдаваться и найти в себе силы, чтобы занять активную позицию в обществе, преодолевая препятствия и испытания судьбы", - сказал Турчинов.

В свою очередь, Н. Вуйчич отметил, что несмотря на все проблемы, "всегда остается место для веры, надежды и любви". "Именно это я хочу донести до украинцев: ваша судьба, судьба ваших близких и вашей страны зависит только от вас", - сказал он, добавив, что Украина - особая страна, у которой большое будущее....

Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов 01

Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов 02

Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов 03

Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов 04

Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов 05

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...пластырь ... поблагодарил ... за "вдохновенную проповедь"... источник: https://censor.net.ua/p455754

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Турчинов сам зажигает не хуже. Правда он про Христоса рассказывает.

Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем - Цензор.НЕТ 5866
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- Ах, как вы добры и умны!
- Неискренне говорите, а жаль... (с) Л. Зорин Покровские ворота
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Вот ещё одна сволочь, предавшая Украину, и должна висеть рядом с хасидским ставленником Петей-Кремль!
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пшел вон отсюда козломордый тебе еще бы здесь рассказывать о предательстве Украины в то время когда граждане твоей недостраны едут с радостью на донбасс и убивают украинцев
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С чего ты решил, что я козломодый? Самый что ни на есть укроп, пишущий черезVPN...
А разве не Турчинов сдал Крым без единого выстрела после звонка из Кремля?
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Чучело ватнорогое, нет, не Турчинов, а Хам договорился с Пуйлом развалить армию, остатки переманить на сторону козломордии и взять Крым без единого выстрела. Так понятно, петух недолепленный?
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это ты про себя и хуйлостерха путлера?. Вы такие быдляки. Это всем известно.
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Вуйчич думав, що Турчинов пастор - звідси таке щире сприйняття...
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Хто з українських політиків спроможний зібрати на Хрещатику понад 100 тисяч людей? А Нік зібрав. Пріоритети українців очевидні. В той час, коли росія проводить 100 тисячні воєнні навчання, Україна на центральній вулиці столиці восхваляє Бога. Історія знову повторюється, як написано в Біблії: "Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимось іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо".
А Бутусов здивував тим, що взагалі згадав про одну з найбільш знакових подій для України цього року. Вчора весь день мовчав в ганчірочку.
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Цікаво, скільки зівак просто прийшло подивитися на безлапу собачонку?
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вот на тебя, быдло кацапское, примазавшееся к украинской мове, безмозглое и категорически тупое, точно никто не захочет смотреть. Такое швондлеровское хуйло, как ты, якобы Oleksandr Ievtushenko, никого не заинтересует... Сдрысни на паРашу!!!
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Шотакоя, я абскарбіл тваі чуфства верующіва далбайоба?
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Пиар-Пастор не мог упустить такого случая.
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Пиастор не понял, что смотрится пигмеем рядом с этим человеком.
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Если бы Вуйчич был на месте Турчинова - хрен бы мы отдали Крым так позорно.
Ни одному человечку даже штаны не прострелили.
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Я почему не стрелял ?
Я что, имел полномочия главнокомандующего ?
На месте Турчинова я дал бы приказ стрелять по ногам.
Захват военных объектов разрешает открывать огонь на поражение -
так что по ногам - это очень по-божески.
И не было бы этого позора, и были бы допрошены "зеленые человечки".
И их показания прозвучали бы на весь мир - будь на месте Турчинова я.
А тебе, Антип, надо меньше бухать.
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Чучело, кому отдавать приказ стрелять, если все было до этого Хамом с Лебедем подготовлено к сдаче?
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Прокторатор,
если там не на кого опереться, то вылетает самолет на котором хотя бы 50 человек тех,
кто стрелять готов.
Было бы желание (мозги) отдать приказ на вылет.
Стрелять - не значит убивать.
В такую сторону мозги не стоят, "не чучело" ?
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Пожалуй, не буду задавать вопросы по поводу написанного.
Пусть ваш последний комментарий будет просто дополнением к вашему же предыдущему комменту.
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Эти 50 человек в корне изменили бы картину событий:
произошла хотя бы перестрелка, и весь мир бы увидел, что "человечки" вооружены.
Что это - профессиональные военные, а не те, кто купил форму в военторге.
Они же потом смеялись, мол, вы сами все отдали, никто даже в воздух не стрельнул.
Эти 50 человек сделали бы невозможной ложь про "народный выбор крымчан."
А эти 50 человек могли сразу после этого улететь обратно.
А на их место - следующие 50, если бы обстановка позволяла.
Не было ни одной перестрелки, никто и не пытался никого останавливать -
особенно, из Киева.
Потому что Турчинов мозгами сидит у Юли под юбкой.
Она рулит этим зомби по сей день.
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Всі хто живе в Україні, знають зо Турчинов був за ведення бойовових дій в Криму.
Але купа можновладних депутатів + Юля були проти (шукай записи - стенограму СНБО).
А всякі байки що Турчинов здав Крим - москальска пропаганда.
Це один із тих хто міцний горішок і щось зараз робить для оборони нашої країни,
на відміну від олігархів, які хочуть поки "дорвались" до влади, та нахапати по максимуму.
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Ник Вуйчич -пример и вдохновение. Но кто обеспечит украинским инвалидам возможность реализации этого вдохновения. Где хотя бы единственная строчечка и хотя бы небольшая цифирка суммы денег ,которую правительство решило потратить для адаптации городской среды для потребностей и свободного передвижения инвалидов. Не по принципу как получится на шо останется. А в рамках единой целенаправленной государственной программы.А потом можно и Ника Вуйчича еще раз приглашать
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Великий человек, столько всего что можно у него поучиться
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Цензор.НЕТВидеоОбществоТурчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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