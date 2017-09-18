 Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП. ФОТО+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ
, об этом говорится в сообщении пресс-службы
прокуратуры в Донецкой области
Так, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематическое предоставление взятки за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.
Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3000 и 5000 грн.
Во время второй передачи средств милиционер пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие. Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил экс-начальника райотдела Управления МВД на Кировоградщине к 7 годам заключения за взятки
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Росії розробляються технології для зчитування думок на відстані і дистанційного керування мозком людини.
Про це заявила міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова, з посиланням на видання "Знак".
"Ми можемо керувати дистанційно, друкувати дистанційно, активувати ті зони мозку, які зазвичай сплять у середньостатистичної людини. Це особлива тема, в тому числі для розвитку зчитування думки на відстані і проведення фактично телепатичного сеансу", - заявила Скворцова.
Ця новина викликала неоднозначну реакцію у користувачів соціальних мереж, деякі з яких провели цікаву історичну паралель."СРСР в останні роки свого існування, програвши в технологічній і науковій гонці теж витрачав мільярди ще тих, радянських рублів на всяку парапсихологію, "торсіонні поля" та інші збочення. Путінські зі своїми "нооскопами" і телепатією пішли старою стежкою - без "дива" у них ніфіга знову не виходить", - зазначив журналіст Ілля Вайцман...дибилы плядь
Ответить
Ответить
Ответить
....
'Во время второй передачи средств милиционер пытался уйти...'
Так полиция или милиция???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить