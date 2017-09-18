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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4520) прокуратура (3192) Донецкая область (4667)

 Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП. ФОТО+ВИДЕО

В понедельник, 18 сентября, следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ в Донецкой области при получении взятки разоблачили заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Донецкой области

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Так, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематическое предоставление взятки за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.

Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП 01

Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3000 и 5000 грн.

Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП 02

Во время второй передачи средств милиционер пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил экс-начальника райотдела Управления МВД на Кировоградщине к 7 годам заключения за взятки

Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП 03

Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП 04

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Вот Новости и как раз рядом, Полицейский мент Взяточник и Девочка спасшая 8 деток!!!
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А какое право они имели задерживать аваковского подсвинка?! В суд бы пусть подавали.
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Я человек завистливый, но тут завидовать нечему.
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по любому. это нова шыкаладная полиция, с элементами чурчхелы - очьень важьно.
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Пора б вже просто писати поліцейський і всі розуміють, що хабарник, оскільки це частина його професійних обов'язків. Шляхетні люди, в нашій державі, не стають поліціантами, катами, вертухаями, прокурорами та суддями, - це аксіома.
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А тих хто його ловив - їх хтось перевіряв і ловив?
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первіряють постійно (один переатестований мені одного разу жалівся, що жити "нормально" як раніше не дають) якщо спалять - ловитимуть.
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Нє, канєшно, "переатестованному" можна вірити. А от в мене з департаментів ВБ і МВС, і СБУ інша інформація.
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Російський міністр заявила про розробку в РФ систем для телепатії


У Росії розробляються технології для зчитування думок на відстані і дистанційного керування мозком людини.
Про це заявила міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова, з посиланням на видання "Знак".
"Ми можемо керувати дистанційно, друкувати дистанційно, активувати ті зони мозку, які зазвичай сплять у середньостатистичної людини. Це особлива тема, в тому числі для розвитку зчитування думки на відстані і проведення фактично телепатичного сеансу", - заявила Скворцова.
Ця новина викликала неоднозначну реакцію у користувачів соціальних мереж, деякі з яких провели цікаву історичну паралель."СРСР в останні роки свого існування, програвши в технологічній і науковій гонці теж витрачав мільярди ще тих, радянських рублів на всяку парапсихологію, "торсіонні поля" та інші збочення. Путінські зі своїми "нооскопами" і телепатією пішли старою стежкою - без "дива" у них ніфіга знову не виходить", - зазначив журналіст Ілля Вайцман...дибилы плядь
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Конечно, могут управлять, кто бы в этом сомневался - с помощью зомбоящика...
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'...заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции...'
....
'Во время второй передачи средств милиционер пытался уйти...'
Так полиция или милиция???
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Тенниска у взяточника уже стала не сходиться на пуговицах!
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А я вот на машину на зарплату в 5000 гривен в месяц не могу собрать ..а этот мент взяточник ..должен сидеть
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП. ФОТО+ВИДЕО
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