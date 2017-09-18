 Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП. ФОТО+ВИДЕО

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Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Донецкой областиТак, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематическое предоставление взятки за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.

Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3000 и 5000 грн.

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Во время второй передачи средств милиционер пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.