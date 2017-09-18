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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3079) хасиды (110)

 Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош Гашана. ВИДЕО

Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, которые прибывают в Украину для празднования иудейского Нового года - Рош Гашана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники ожидают приезда около 40 тысяч хасидов.

В частности, за последние сутки в киевские аэропорты прибыло девять чартерных рейсов с паломниками. Чтобы создать комфортные условия для прохода пограничного контроля, Госпогранслужба увеличила количество рабочих мест и пограничных нарядов. Для усиления режимных мероприятий в зоне контроля, работают дополнительные группы бойцов мобильного пограничного подразделения.

На сегодняшний день никаких проблем во время оформления документов не возникало.

По данным Госпогранслужбы в Украину уже въехало более двух тысяч паломников. Большинство из них приехало через аэропорты Киева, Львова, Одессы, Херсона, пункты пропуска "Краковец" и "Могилев-Подольский".

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Вірно діють! Формуйте, шикуйте і на розмінування зони АТО!
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Якби, ми вели таку політику як іудеї у своїй країні, то у нас не було б чого розміновувати.
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Але ж то іудеї у своїй країні, а в нашій вони за Гонту і Залізняка мстю розводять.
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удивительно как созвучны два слова рош гошан и по рошен)
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***
Контролер в поезде обращается к еврею:
- У вас билет до Умани, а поезд идет в Киев.
- И часто ваши машинисты так ошибаются?
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у рашена большой шухер прется конкурент рош гашан
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Хто-хто, а Умань протримається. Там зараз почнуть жати таке бабло, що чекаємо змін у списку Форбса.
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Половина коштів піде на відновлення житла після приготування шашликів на паркеті.
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Кстати деффок не видно в последнее время возле парка... не тот теперь паломник пошел!!

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Родичі до гройсмана і вальцмана в гості приїхали. А вони......
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Відкрию маленьку таємницю - євреї не люблять цих двох.
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По - Рошен - ко

-------------
Рошен в переводе с иврита - Царь
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так и будет - мыролюбный безальтернативец.
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Ну так пусть на Новый год и приезжают, чего сейчас припёрлись?!))
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Был я там как-то, через день-два после окончания. Мусора - как после рок-фестиваля. Улица такая провинциальная, несколько новых домов явно под паломников, потом вниз кривенький переулок с частным сектором, сама их священная могила где-то между типа гаражными постройками, ничего интересного.....
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Коли вже ми будемо їздити до їх пасху та різдтво справлять???
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Нафига то оформление. Соберите толпу человек 500 и вперед, ну как психопат-галстукоед со своими фанатиками..
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У каждого свои предпочтения в еде и хвори. Вполне возможно ты, например, любишь есть го*но и у тебя сифилис мозга? Уважение к другим людям -норма поведения воспитанного человека. Даже если эти другие не разделяют твоих предпочтений )))
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Го*но жрете вы, зрадодрочеры, причем из московских унитазов. Причем причмокиваете, бо там тоже "мочат" Порошенко.. Так шо, прорываться толпой через границу это плохо?
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Я писал о моральной стороне твоего высера и ни одного слова об уважаемом Петре Алексеевиче )))А ты "спалился", платно-номерной ибо туп как пуп и продажен как судья)))
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А так ты фантик психопат- галстукоеда... так бы и сказал..М-да, и эти беспредельщики, унижавшие погранцов, начинают учить морали. Куда катится этот мир?!!
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Украина готовится к урагану с мужским именем - " АБРАМ".
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пусть когда будут уезжать заберут еще одну очень большую и очень организованную преступную группу панамских евреев
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сколько щирых украинских реформаторов и все в одном месте.
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не только они но и вальцман и яйцман. все они будут праздновать праздник 144 реформ. Так этот праздник переводится.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош Гашана. ВИДЕО
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