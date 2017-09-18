 Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош Гашана. ВИДЕО

В частности, за последние сутки в киевские аэропорты прибыло девять чартерных рейсов с паломниками. Чтобы создать комфортные условия для прохода пограничного контроля, Госпогранслужба увеличила количество рабочих мест и пограничных нарядов. Для усиления режимных мероприятий в зоне контроля, работают дополнительные группы бойцов мобильного пограничного подразделения.
На сегодняшний день никаких проблем во время оформления документов не возникало.
По данным Госпогранслужбы в Украину уже въехало более двух тысяч паломников. Большинство из них приехало через аэропорты Киева, Львова, Одессы, Херсона, пункты пропуска "Краковец" и "Могилев-Подольский".
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вся продукция рошена кошерна
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Контролер в поезде обращается к еврею:
- У вас билет до Умани, а поезд идет в Киев.
- И часто ваши машинисты так ошибаются?
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Рошен в переводе с иврита - Царь
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все удобства
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