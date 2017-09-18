"Ужасная трагедия и пример преступной халатности", - Парубий о пожаре в одесском детском лагере. ВИДЕО
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил соболезнования родственникам погибших девочек во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Парубий призвал провести объективное расследование причин пожара и назвал случившееся ужасной трагедией.
"В субботу произошла ужасная трагедия, вследствии которой погибло три девочки - три талантливых ребенка. К сожалению, все, что произошло в лагере - это пример преступной халатности", - заявил спикер парламента.
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Детей НА КЛЮЧ закрыли наночь в комнате!!!!
ЕПТА!!! Руководство лагеря поставить к стенке всем составом....
Тут тебе никакное плять МЧС не поможет!!!
Если в тебя не дай Бог на трассе влетел алкаш...то виновато руководство ДАИ???)))
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уголовную ответственность ,называют политической ответственностью!
у нас гибридное правительство и как следствие ,государство.
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