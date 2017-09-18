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 Происшествия, Общество
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 "Ужасная трагедия и пример преступной халатности", - Парубий о пожаре в одесском детском лагере. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил соболезнования родственникам погибших девочек во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Парубий призвал провести объективное расследование причин пожара и назвал случившееся ужасной трагедией.

"В субботу произошла ужасная трагедия, вследствии которой погибло три девочки - три талантливых ребенка. К сожалению, все, что произошло в лагере - это пример преступной халатности", - заявил спикер парламента.

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А как старики сгорели под Киевом в частном пансионе ?? Не вопиющий был случай ?? Не пора ли гнать из МЧС руководителя -- по моему все основания для этого есть -- три смерти детей более чем убедительны .
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а с х...ли тут МЧС???
Детей НА КЛЮЧ закрыли наночь в комнате!!!!
ЕПТА!!! Руководство лагеря поставить к стенке всем составом....
Тут тебе никакное плять МЧС не поможет!!!
Если в тебя не дай Бог на трассе влетел алкаш...то виновато руководство ДАИ???)))
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а по моему казнокрадство...договорняки...откаты...и прочая муйня
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ну какая же это халатность - это преднамеренное убийство, спланированное группой лиц. мэрия госчс и прокуратурка
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Соизволил высказаться...Может свалить на заикание.
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Воровство называют как угодно,только не воровством,которое привело к трагедии.
уголовную ответственность ,называют политической ответственностью!
у нас гибридное правительство и как следствие ,государство.
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Парубийко , шо ты развонялся ? Ты такой же коррупционер как и Труханов , Гройсман , Шоколадный , etc ...
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Олігофрен у понеділок почав розуміти, що в суботу щось в Одесі було. Прогрес мислення дитяти безумовний.
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Интересно почему обвиняют только директора и его зама? Вместе с ними должны быть вожатые, которые со слов самих детей, закрывали их на ночь на ключ в корпусе.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ужасная трагедия и пример преступной халатности", - Парубий о пожаре в одесском детском лагере. ВИДЕО
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