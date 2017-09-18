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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (569) Гройсман (3416)

 Кабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о готовности Кабинета министров Украины к диалогу по проекту государственного бюджета на 2018 год с народными депутатами и экспертами.

"Мы открыты к дискуссии, мы открыты к диалогу с экспертной средой, с депутатами, но убежден в том, что бюджет необходимо принимать вовремя и прогнозируемо", - сказал премьер в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, данный проект бюджета является бюджетом развития.

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Гройсман призвал к единству для принятия необходимых решений по судебной реформе, а также призвал парламент принять на этой неделе законопроект о пенсионной реформе.

"Мы приблизились к принятию важного решения о новой пенсионной системе в стране, системе, которую ждали десятилетиями, она является справедливой, эта реформа, это изменение, голосование за нее даст возможность 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров из 12. Люди ждут этого десятилетиями. Сегодня настал момент истины, когда мы можем, нажав зеленую кнопку "За", поддержать пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях", - резюмировал премьер.

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Кабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман 01
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А этот "проект бюджета" так же будет приниматься, как в последние три года ночью и голосовать будут только за титульный лист без текста самого бюджета?
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- Финансовая пропасть- самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь... глубокомысленно заметил Бендер (с)
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Тоді слухай мою частину діалогу: "Гройсман, щоб ти здох разом зі своїм КМУ!"
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Диалог? Договорняки и хотелки покупалки...Ну Ляшко и шобле ещё на пожарные машины подкинут 700 лямов, и прочим одномандатникам на округа...
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Сразу профессиональную хватку видно! :D
" Подходи народ - свой огород!"
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И Верховна Рада к диалогу тоже "усегда готова"!

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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков... (с)
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клопи будуть вирішувати, скільки в 2018 році вони з громадян крові висмоктати повинні.
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***
- Слышали, Порошенке и Гройсману вручили сувенирные пакетики угля, доставленного из США?
- Вот, уважаю американцев - умеют тонко намекнуть...Этим двум неисправимым офшорникам американцы, вежливо так, аккуратно, "чёрные метки" вручили.
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На зворотному боці чорної мітки повинно бути щось написано, може там є напис "Гуантанамо"?
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"Мы приблизились к принятию важного решения о новой пенсионной системе в стране, системе, которую ждали десятилетиями, она является справедливой, эта реформа, это изменение, голосование за нее даст возможность 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров из 12. Люди ждут этого десятилетиями. Сегодня настал момент истины, когда мы можем, нажав зеленую кнопку "За", поддержать пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях", - идет манипулирование и перекладывание пенсионных денег из одного кармана в другой.
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А ще важливіше що вони там закладають - це 35 років труд.стажу!
Оце головне, чого вони хочуть досягти - щоб народ просто не доживав до пенсії!
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Ну и....,блеснул наблюдательностью или вовремя прогиб,посмотри на цены за тот период вне стен ВР , сравни та покажи нам
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Почему ещё вор Гройсман не убит?
Ведь он же заявлял, что его хотят убить... всё никак не убьют эту жирную воровскую свинью.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман. ВИДЕО
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