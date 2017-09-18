 Кабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман. ВИДЕО

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По его словам, данный проект бюджета является бюджетом развития.
Гройсман призвал к единству для принятия необходимых решений по судебной реформе, а также призвал парламент принять на этой неделе законопроект о пенсионной реформе.
"Мы приблизились к принятию важного решения о новой пенсионной системе в стране, системе, которую ждали десятилетиями, она является справедливой, эта реформа, это изменение, голосование за нее даст возможность 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров из 12. Люди ждут этого десятилетиями. Сегодня настал момент истины, когда мы можем, нажав зеленую кнопку "За", поддержать пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях", - резюмировал премьер.
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" Подходи народ - свой огород!"
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считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков... (с)
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- Слышали, Порошенке и Гройсману вручили сувенирные пакетики угля, доставленного из США?
- Вот, уважаю американцев - умеют тонко намекнуть...Этим двум неисправимым офшорникам американцы, вежливо так, аккуратно, "чёрные метки" вручили.
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а може якесь інше слово... не гарне!
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Оце головне, чого вони хочуть досягти - щоб народ просто не доживав до пенсії!
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Тепер зрозуміло, звідки береться прожитковий мінімум
https://www.facebook.com/typicalukraineTU/photos/a.147678992397604.1073741828.147676592397844/276914806140688/?type=3&theater …
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Ведь он же заявлял, что его хотят убить... всё никак не убьют эту жирную воровскую свинью.
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