 "Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело", - Бутусов поздравил украинскую команду на "Invictus games". ВИДЕО

"Хочу поздравить нашу команду на "Invictus Games" - наших ребят, которые демонстрируют свою волю и дух победителей. Показывают пример для всей Украины и демонстрируют дух непреклонности перед любыми преградами и обстоятельствами. Быть человеком - значит преодолеть все преграды на пути. Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело и больше вера в то, что мы вместе на правильном пути", - сказал Бутусов.
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"Игры непокоренных" (Invictus Games) - учрежденные британским принцем Гарри международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.
Слово Invictus означает "несокрушимый" или "непокоренный" и олицетворяет стойкость мужчин и женщин, которые получили серьезные ранения, однако нашли в себе силы к новым свершениям.
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