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Все про:Бутусов Юрий (1346) Цензор.НЕТ (22) Игры Инвиктус (15)

 "Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело", - Бутусов поздравил украинскую команду на "Invictus games". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обратился к украинской команде воинов на международных состязаниях "Invictus Games", которые пройдут в Канаде с 24 по 30 сентября.

Видеообращение главреда Цензор.НЕТ опубликовано на странице Invictus Games: Team Ukraine видеохостинга youtube.

"Хочу поздравить нашу команду на "Invictus Games" - наших ребят, которые демонстрируют свою волю и дух победителей. Показывают пример для всей Украины и демонстрируют дух непреклонности перед любыми преградами и обстоятельствами. Быть человеком - значит преодолеть все преграды на пути. Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело и больше вера в то, что мы вместе на правильном пути", - сказал Бутусов.

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"Игры непокоренных" (Invictus Games) - учрежденные британским принцем Гарри международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.
Слово Invictus означает "несокрушимый" или "непокоренный" и олицетворяет стойкость мужчин и женщин, которые получили серьезные ранения, однако нашли в себе силы к новым свершениям.

Смотрите также: "Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных". ВИДЕО
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Желаем удачи и помните, что сказал Пьер де .....
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Панування, в людини, духа над тілом відрізняє її від решти ссавців.
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Горжусь такими людьми.Удачи вам во всем ребята!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Чем выше преграды и сильнее преодолеваемые обстоятельства, тем выше дух и крепче тело", - Бутусов поздравил украинскую команду на "Invictus games". ВИДЕО
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