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 Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты. ВИДЕО

В Харькове контрразведка СБУ задержала ученого Мехти Логунова, создавшего террористическую организацию в поддержку "русского мира". Злоумышленник привлек в группировку 18 харьковчан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, пожилого ученого интересовал Харьковский физико-технический институт, где проводятся ядерные опыты. Он выведывал данные о радиоактивных отходах и местах их хранения. Террористы обычно интересуются радиоактивными отходами для создания так называемой грязной бомбы.

Логунов передавал в РФ информацию о военных объектах и ​​количестве вооружения, личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан информатор "ДНР", посещавший "близких" на подконтрольной территории. ВИДЕО

Кроме того, он встречался с одним из разработчиков новой технологии усиления брони. Тот хотел за деньги передать ее российской разведке.

Ученый был задержан во время перевозки очередной военной тайны в Москву. Его группа раскрыта.


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Этот Логунов и есть сторонник "ХНР". Теперь его будут отмазывать, старый мол он.
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СБУ должна выкрывать таких деятелей по минимуму с 10-к рыл в день!
...и скажите еще что я сильно завысил требования к СБУ ?
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хватает везде! ... поверь на слово! ...СБУ работы непочатый край ...
СБУ можно с АНТК им.Антонова начать и Мотор Сичью с Пивденмашем закончить..
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Многие несостоявшиеся в переходной период теперь винят за свою нищету Украину. 0,17% ВВП на науку! Не могут ни реализовать, ни внедрить и на современном уровне уже делать не могут. Социальный статус теперь жестко привязан к деньгам. А в нашей науке денег нет! А там где недовольство там и предательство.
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Взял бы свалил в рашку, кто его в Украине держал?, там и консульство рашки есть в Харькове и ехать не сильно далеко. Преступная деятельность связанная с радиактивными материалами это серьёзно.
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Так вся его деятельность это было украсть разработки и продать в россию. Жить красиво он любил.
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Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты - Цензор.НЕТ 744Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты - Цензор.НЕТ 744Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты - Цензор.НЕТ 744Помните ходаков от филиала ФСБ-РПЦ которые совершили крестный ход по всей Украине , разве СБУ не знала ? Шли в открытую и их ни кто не задержал .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоХарьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты. ВИДЕО
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