 Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, пожилого ученого интересовал Харьковский физико-технический институт, где проводятся ядерные опыты. Он выведывал данные о радиоактивных отходах и местах их хранения. Террористы обычно интересуются радиоактивными отходами для создания так называемой грязной бомбы.
Логунов передавал в РФ информацию о военных объектах и количестве вооружения, личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан.
Кроме того, он встречался с одним из разработчиков новой технологии усиления брони. Тот хотел за деньги передать ее российской разведке.
Ученый был задержан во время перевозки очередной военной тайны в Москву. Его группа раскрыта.
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...и скажите еще что я сильно завысил требования к СБУ ?
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СБУ можно с АНТК им.Антонова начать и Мотор Сичью с Пивденмашем закончить..
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