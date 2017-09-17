 Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность и нас просто не станет. Но это пессимистичный сценарий, и я не верю в него и не допущу. Наш сценарий - оптимистичный, и название этому сценарию: "Успешная европейская Украина успешных украинцев", - заявил Порошенко.
Так же Президент Украины опубликовал фрагмент видео своего обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое состоялось 7 сентября.
"Недоверие к государственным институтам - новым и старым, к политикам - властным и оппозиционным, перерастает в глубокие уныние, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям... И убрать минимум почву для разговоров о якобы откате реформ и якобы наступление контрреволюции", - заявил тогда Порошенко.
"В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировали отсталость стран, оставляли их на обочине мирового прогресса", - отметил тогда Президент.
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😁😁
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
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ЗЫ. Народ может "...дать сдачи..."!
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Прошу вас, уйдите. Не доводите до греха. Сбитым летчикам терять, в общем-то, нечего, кроме своих дырявых парашютов. Уйдите, прошу вас. И всех ваших кремлевских б...й с собой прихватите, типа Труханова и Степанова... Список можно продолжить...
[ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВОРОВСКОЕ СКОТСТВО]: Посмотри! http://ua24ua.net/prezidentskoe_vorovskoe_skotstvo/
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Но: больше дела - меньше слов........
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При такой народной "поддержке" никакие реформы , кроме мнимых , невозможны в принципе .
А уж когда страна в состоянии войны ...
Очередная ложь , призванная спасти его власть , и только .
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Несите следующего! Этот прям на старте поломался.
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Европейские цены вы уже внедрили .
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Всё он знает , но для этого нужно перестать воровать , и изменить систему власти .
А оно ему надо ?
Да ещё при таком покладистом народе ?
Врать куда проще .
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Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 понятных-прозрачных налогов, вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.
Почему этого не сделал Порошенко оказавшись в кресле президента?
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реальных реформах на пользу общества всегда затрагиваются интересы кучки
паразитов... При тех
"реформах" которые проводит в Украине шоколадно-оффшорная власть
паразиты могут быть спокойны... грабят беднейшую часть населения...
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«Порошенко, Янукович, ваші нари будуть поруч !!! »
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Раввина срочно к капитану!!!
- Реббе, мы тонем. Можно ли что то сделать?
- На корабле есть интернет?
- Конечно, реббе!
- Срочно продавайте корабль!
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При таком уровне коррупции уже и содержание реформ не важно. Это два.
Вывод: можно сколько угодно долго менять на кресле оббивку, таскать его по комнате, менять само кресло, но вам всегда будет в нём хреново, пока вы не вытащите шило из своей задницы.
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имитировать «реформы» с помощью пришлых людей с треском провалилась…
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Посыл , яснее некуда!
После очередной серии реформ, в Украине должна остаться только шокаладно-соевая форма жизни. В противном случае, их просто не станет
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ЦЕ Ж ПРИХОВАНА ПОГРОЗА!!!
Що без нього втратимо державність!!!
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каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и бесполезно...
Анализировать «предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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Объективно , коррупция есть стержень украинской государственности . И президент есть гарант соблюдения статус-кво .
Не соблюдения Конституции , которую у нас по-факту никто и никогда на соблюдал , а именно сохранения коррупции .
Это если без соплей .
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/130995_1505504673
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Наша команда провела 144 реформы. Трехлетняя борьба завершилась, - Порошенко
Борьба завершена
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Ой біда нас чекає,ой біда...Привели до влади пасинка диявола...
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Тобто - якщо будемо й далі терпіти владу Бариг - знищимо МИ САМІ свою державу ...і без зовнішніх ворогів .
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ярлык - "реформа"... А что это
значит, каждый понимает по-своему... Если вас
повесить, то это тоже будет реформа, поскольку конечное ваше состояние
отличается от исходного... К этому идёт...
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Новые схемы по обворовыванию и распилу!
Назвать их реформами нельзя, потому что жизнь украинцев после них становится все хуже и хуже!
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грабили под предлогом "реформ", теперь, оказывается, снова нужны
реформы...А кто за
грабеж отвечать будет?...
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Слава Украине !
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Вот немного корма секте свидетелей Святого Михуила
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