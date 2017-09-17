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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13818) реформы (2836)

 Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит "пессимистичный" сценарий, в результате которого страна может прекратить свое существование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти

"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность и нас просто не станет. Но это пессимистичный сценарий, и я не верю в него и не допущу. Наш сценарий - оптимистичный, и название этому сценарию: "Успешная европейская Украина успешных украинцев", - заявил Порошенко.

Так же Президент Украины опубликовал фрагмент видео своего обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое состоялось 7 сентября.



"Недоверие к государственным институтам - новым и старым, к политикам - властным и оппозиционным, перерастает в глубокие уныние, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям... И убрать минимум почву для разговоров о якобы откате реформ и якобы наступление контрреволюции", - заявил тогда Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует набрать 1 тыс. специалистов по реформам с зарплатами 30-60 тыс. грн

"В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировали отсталость стран, оставляли их на обочине мирового прогресса", - отметил тогда Президент.


Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет, - Порошенко 01

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"Без завершения реформ"_________________ ОБОДРАТЬ НАРОД ДО НИТКИ ЭТО ЧУЧЕЛО НАЗЫВАЕТ "РЕФОРМОЙ"???
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Втричі більше українців почали вірити у життя на Марсі, ніж у рехформы ПРошенка!

😁😁
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Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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ти ллалалала лалалалалалалала лалалалалалалала?Я знаю.що тобі вже 17 років непотрібні реформи!
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Та мы в курсе,що Рашке не потрiбнi реформы в Украине.Бо такой пример заразителен.Тому вы й палки в колёса,нам встромляете.А наша влада,ще и помогае вам в цьому
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ти що,у лалалалалалалала лалалалалалалала ніколи не було вусів,навіть коли він зі стерхами літав
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порошенко непроводь реформи маньки протів ! із всіх потрадяських країн одна україна непровила реформи ввп на душу як в буркіна фасо ! і хай так буде маньки повині жити приниженими
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Пусть потрусит олигархов, у них много миллиардов украденных у Украины или олигархов нельзя, капиталисты для него святое, можно только над народом измываться, потому что народ не может дать сдачи.
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Олигарх у олигархов? Логика однако...
ЗЫ. Народ может "...дать сдачи..."!
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Петр Алексеич, все воры в нашей стране - это ваше продолжение, все воры - ваши прямые подчиненные, все воры - это ваша вертикаль! Воровство не имеет географии, в Украине оно тотальное. Смерти трех девчонок, сгоревших сегодня заживо в Одессе - на вашей совести.
Прошу вас, уйдите. Не доводите до греха. Сбитым летчикам терять, в общем-то, нечего, кроме своих дырявых парашютов. Уйдите, прошу вас. И всех ваших кремлевских б...й с собой прихватите, типа Труханова и Степанова... Список можно продолжить...
[ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВОРОВСКОЕ СКОТСТВО]: Посмотри! http://ua24ua.net/prezidentskoe_vorovskoe_skotstvo/
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Після того,як вона плюнула на могили загиблих від бандитських гранат--цитувати таку тварюку--мерзенна річ.Ти ще монтянку процитуй
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"Оптимистичный сценарий" - это конечно хорошо......, и я думаю, что многие украинцы хотят : успешную европейскую Украину и быть успешными украинцами.........
Но: больше дела - меньше слов........
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Что сказать ?
При такой народной "поддержке" никакие реформы , кроме мнимых , невозможны в принципе .
А уж когда страна в состоянии войны ...
Очередная ложь , призванная спасти его власть , и только .
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Так.А старт був хороший.Можно було б горы звернути з той довiрой вiд людей,що вiн мав на початку пути.Але в дебри полез,та потерялся.
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тебе господа кремлевские разрешили на цензор заходить?
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т.е. козломордые для тебя белые и пушистые?

Несите следующего! Этот прям на старте поломался.
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Хоть с рехвормами , хоть без - вас точно не будет. И достаточно скоро.
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"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность и нас просто не станет". Под "государственностью" и тех кого не станет он имеет в виду власть своего клана?
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То ему вместо булавы,батончик треба.А вместо держала,кулёчик з углём,що ему на днях подарували
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Лично я могу поддержать лишь одну реформу - реформу внедрения европейских зарплат . Немедленно .
Европейские цены вы уже внедрили .
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розпиши,як її запровадити.Тим більше Гройсман уже зарплати підняв
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А ты думаешь , мордатый не знает ? Совсем дурачёк ?
Всё он знает , но для этого нужно перестать воровать , и изменить систему власти .
А оно ему надо ?
Да ещё при таком покладистом народе ?
Врать куда проще .
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Очень просто - в мире есть общепризнанные нормы минимальной часовой оплаты труда. Так что минимальная точка отсчета есть, но ее однотуровые в упор не видят. Им застилает глаза их другая любимая точка отсчета - мнимые псевдорыночные цены.
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Порошенко знает, что реальные реформы можно провести, только за счет обнищания олигархического класса и это сделает Саакашвилли получив реальные рычаги власти, потому так и боиться Михо...

Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 понятных-прозрачных налогов, вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.

Почему этого не сделал Порошенко оказавшись в кресле президента?
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Все верно. Состояние "гаранта"- не результат уникальной интеллектуальной собственности, как у многих известных схожих по богатству людей. Петя всегда был возле власти и во власти. Его состояние - банальный результат коррупционной деятельности. Лиши петю коррупционных рычагов в виде карманных судов, депутатов, министров с их министерствами и петя потеряет не только все что прибрал к рукам, но и свободу, его попросту посадят за все многое "хорошее" из его прошлого... странно от такого персонажа ждать реформ направленных на благополучие страны, а не самого "реформатора".
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При
реальных реформах на пользу общества всегда затрагиваются интересы кучки
паразитов... При тех
"реформах" которые проводит в Украине шоколадно-оффшорная власть
паразиты могут быть спокойны... грабят беднейшую часть населения...
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Посреди океана терпит бедствие круизный лайнер. Капитан - в панике. Кто-то говорит ему - На корабле есть раввин. Он реально творит чудеса.
Раввина срочно к капитану!!!
- Реббе, мы тонем. Можно ли что то сделать?
- На корабле есть интернет?
- Конечно, реббе!
- Срочно продавайте корабль!
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Дело не в реформах, а в их содержании. Это раз.
При таком уровне коррупции уже и содержание реформ не важно. Это два.
Вывод: можно сколько угодно долго менять на кресле оббивку, таскать его по комнате, менять само кресло, но вам всегда будет в нём хреново, пока вы не вытащите шило из своей задницы.
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Идея «оффшорного»
имитировать «реформы» с помощью пришлых людей с треском провалилась…
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Чому провалилась - цілком виправдалась ... Вони , за ці 3,5 роки СТІЛЬКИ бабла нахапали ... і ще нахапають .
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Спасение утопающих дело самих утопающих, так Петя ? ты тут ти по не причем, пришел в кресле посидеть и в короля поиграться?
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и нас просто не станет. Но это пессимистичный сценарий, и я не верю в него и не допущу. НашИсточник: https://censor.net.ua/v455683 Аплодисменты.

Посыл , яснее некуда!
После очередной серии реформ, в Украине должна остаться только шокаладно-соевая форма жизни. В противном случае, их просто не станет
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Виродок цинічний!!!

ЦЕ Ж ПРИХОВАНА ПОГРОЗА!!!
Що без нього втратимо державність!!!
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Говорить о
каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и бесполезно...
Анализировать «предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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В наше стране лозунг "Задушим коррупцию" звучит экстремистски, как призывающий к насильственному свержению существующего строя...
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Всё верно .
Объективно , коррупция есть стержень украинской государственности . И президент есть гарант соблюдения статус-кво .
Не соблюдения Конституции , которую у нас по-факту никто и никогда на соблюдал , а именно сохранения коррупции .
Это если без соплей .
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Известный французский писатель и философ Бернар-Анри Леви заявил, что Брюссель и Киев уже сейчас должны приступить к немедленным переговорам по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Он полагает, что только наше государство способно защитить Европу. Об этом он рассказал в ходе форума YES, который проходит сегодня, 15 сентября, в Киеве, передает "Диалог.UA". Философ отметил, что Европа должна отреагировать на упадок Запада, и поэтому европейское сообщество обязано принять решение об интеграции Украины в Европейский Союз. По его словам, Украина - это целых 45 миллионов новых европейских граждан. Более того, вступление Украины в Евросоюз станет невероятно выгодным геополитическим ходом Европы, так как государство способно стать настоящим щитом Старого света и защитить европейцев от внешнего агрессора.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/130995_1505504673
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Не дай бог вступить в это разлагающееся и беспомощное болото. Европы, в классическом понимании давно уже нет. Сейчас это территория усиленно осваивающаяся афроазиатскими беженцами из их бывших колоний и китайцам. Много лет назад был прогноз по Англии - примерно в 2030 году коренных англичан в Британии останется меньше 30%. Тоже самое ждет, без сомнения, и Францию с другими странами "классической" Европы. И Германию усиленно растворяют турки и парашинская пятая колонна. Причем из-за событий в Сирии процесс деевропизации Европы ускоряется.
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дуже поважаю Пороха- при ньому країна дійсно змінюеться на краще. а на те як БЕЗСИЛЬНО на нього скавчять ватні гіени, взагалі можно дивитися вічно )))
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в этот бред главного коррупционера страны только сектанты из секты свидетелей 144 реформ и покращень могут веровать
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Якщо ця мразота таке заявляє,то є домовленість з кремлівськими виродками про здачу України!!!

Ой біда нас чекає,ой біда...Привели до влади пасинка диявола...
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Я не приводил. У меня с рассудком всё в порядке.
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І я не приводив,а 9,8 млн людей загнали Україну,народ та й себе на край прірви...
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Может нас и не станет, но у тебя наверняка есть варианты маршрутов для самолёта в любом направлении.
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Насправді - Офшоренко абсолютно має рацію ! Реформ нема і не передбачається - і ми втрачаємо державу , а головне - Україна просто зникає , її народ вимирає - достатньо подивитися на динаміку чисельності населення ...
Тобто - якщо будемо й далі терпіти владу Бариг - знищимо МИ САМІ свою державу ...і без зовнішніх ворогів .
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В переводе - реформы это годы, если не десятилетия рабского труда за копеечные зарплаты. Не для всех, конечно, но для большинства - точно.
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Вывесили
ярлык - "реформа"... А что это
значит, каждый понимает по-своему... Если вас
повесить, то это тоже будет реформа, поскольку конечное ваше состояние
отличается от исходного... К этому идёт...
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Та не стесняйся вже Петя,та кажи вiдверто:Есть Петя,есть Украина!Нет Пети,нет Украины!
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У вас не реформы, а схемы!
Новые схемы по обворовыванию и распилу!
Назвать их реформами нельзя, потому что жизнь украинцев после них становится все хуже и хуже!
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Интересно: петрушка закончит своё паразитское существование как чаушеску или его таки откаддафят?
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комментарии песня...высеры порохоблядей не всчет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Короче это двойник. Настоящий Порошенко тогда отдал жизнь за передачу Шустера.
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Странно, он говорит о завершении реформ, а я даже начала не заметил...
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Грабили,
грабили под предлогом "реформ", теперь, оказывается, снова нужны
реформы...А кто за
грабеж отвечать будет?...
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Подготовка общественности, к необходимости основной реформы - отмены моратория на продажу земли.
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Вот идиот Петро! А что были реформы чтобы их завершать? Была только узурпация власти и поднятие цен и тарифов! Согласен только в одном - если вас упырей не отогнать от корыта то Украина будет на грани исчезновения... Но знайте - Украинцы этого не допустят НИКОГДА!
Слава Украине !
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прекрасные комментарии, и добавить нечего, просто поддерживаю написанное
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За три года я почувствовал только две реформы: гривна в три раза йохнулась и тарифы в три пять раз выросли, с такими блядь реформами и враг не нужен
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Это, типа, Саакашвили путину выдать? или еще были какие-то реформы?
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Опасный сигнал для "рехворматора", в Польше подняли существенно зарплаты для удержания заробитчан. Сраный гипсокартонщик уже зарабатывает 1000 евро.
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почему "сраный"? гипсокартонщики еще в 90х получали 3$ час.
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да потому, что это не высококвалифицированный токарь - ЧПУшник, или ИТР, или электрослесарь-наладчик
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Воно (чмо) завершує реформи,так і не розпочавши ! Краще,б, вдавилося !!!
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Такие "реформы" как провели в ЖКХ меня лично не устраивают, это не реформа а игра в напёрстки. Взвинтили ренту на украинский газ, выдавили с украинского рынка кампанию Shevron, теперь добыча сланцевого газа полностью остановлена, газ могла Украина экспортировать и стоил бы он раза в 4 дешевле и отопление чем сейчас.
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Смотрю зрадовня уже отбросила стеснения и тупо шпарит жабы на Пороха с кацапячих сайтов, неплохо, хвалю, не на долго хватило конспирации :D
Вот немного корма секте свидетелей Святого Михуила
Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 835
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Украину как можно скорее нужно избавить от вора-президента, иначе мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБез завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет, - Порошенко. ВИДЕО
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