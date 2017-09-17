 Испанец в аэропорту "Киев" пытался подкупить пограничников сотней евро. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Испании 1992 года рождения прибыл рейсом Барселона - Киев. Во время прохождения пограничного контроля в отношении него сработала база данных правоохранительных органов. Ему сообщили об отказе в пересечении государственной границы. Иностранец попытался решить вопрос, предложив 100 евро старшему смены пограничных нарядов.
Испанец получил категорический отказ. Пограничники зафиксировали инцидент на видео и сообщили о данном факте сотрудникам Нацполиции.
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Это же месячная зарплата на заводе !
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Вот сколько дали Охендовскому , чтобы он правильно подсчитал ?
Немало , судя по всему ...
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Решил поюморить? Так тут и так хватает юмористов с "мало дал"...
Кто-нибудь сказал - молодцы, ребята, так держать?
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Высокие взятки ???
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