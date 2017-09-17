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 Общество
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Все про:взятка (4515) задержание (6211) Киев (18181) пограничники (1331)

 Испанец в аэропорту "Киев" пытался подкупить пограничников сотней евро. ВИДЕО

В аэропорту "Киев" задержан гражданин Испании, который пытался дать взятку украинским пограничникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Испании 1992 года рождения прибыл рейсом Барселона - Киев. Во время прохождения пограничного контроля в отношении него сработала база данных правоохранительных органов. Ему сообщили об отказе в пересечении государственной границы. Иностранец попытался решить вопрос, предложив 100 евро старшему смены пограничных нарядов.

Испанец получил категорический отказ. Пограничники зафиксировали инцидент на видео и сообщили о данном факте сотрудникам Нацполиции.

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Наслухаються в Європах, що у нас біда. І рівняють усіх під одну мірку. А думати, що наші прикордонники бідніші за іспанських бомжів - це образа. 100 євро - ціна проститутки. А тут цілий прикордонник. Хоча, можливо я - крекчуча бабка і нарікаю на чесних хлопців?
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Вот так взять и насрать в душу пограничнику, всего лишь сотню предложить.
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не перебільшуй - проїзд без черги кордону з Польщею коштує 200-300 грн прикордоннику....
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Не можна ображати прикордонників такими сміхотворними сумами.
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Предложил бы тыщу и не было бы этой статьи.
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прилетів іспанській жебрак, корупцію в Україні розводити.
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Молодому европейцу простительно, он не в курсе грабительского прейскуранта украинских чинуш!
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Оригинальное название информации. Можно же было озаглавить -"Испанец ...попытался подкупить пограничников". А тут прямо рвётся возмущённое: - сотней евро !
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Много что-то .
Это же месячная зарплата на заводе !
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Интересно, а при какой взятке не прозвучит унизительное - мало дал...
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Так это , смотря за что .
Вот сколько дали Охендовскому , чтобы он правильно подсчитал ?
Немало , судя по всему ...
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Статья о пограничниках?
Решил поюморить? Так тут и так хватает юмористов с "мало дал"...
Кто-нибудь сказал - молодцы, ребята, так держать?
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Дурак. Надо было на 100 долларов нанять 100 бездельников. Они бы его занесли, как и Барсеткошвили.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИспанец в аэропорту "Киев" пытался подкупить пограничников сотней евро. ВИДЕО
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