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 "Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры

В сети обнародована запись с камеры, которая была размещена на груди спасателя, принимавшего участие в тушении пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе. Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в YouTube.

На видео слышно, что при тушении пожара спасатели жалуются на слабое давление воды.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.


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А это Пеця :

"Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы - Цензор.НЕТ 1610
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Царство небесне загиблим діточкам.. Співчуття їхнім родинам.. І моторошна тиша від завжди говірких Петра і Гройсмана..
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Ну как же? Они пару дней назад праздновали День спойсателя, исписали весь пейсбук своими досягеннями в этой царыни
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Це жах! Все горить, а пожежні тин "форсують". Там всі повинні сісти і ті хто відкривав табір, і ті хто "хвіртку" наглухо зачинив!.. З Бакової починати треба"! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Петр Алексеевич! Тут идут горячие споры о том, что вы начали серийно, как маньяк, открывать больницы, мосты, садики,ЛАГЕРЯ, школы, радиовышки и т. д. Народ уже хочет вас приглашать на свадьбы. Ну там, поздравить молодых, выпить, закусить… Спеть при надобности. Но это такое, под настроение.

Та не - нунах...
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*** в тему ***
-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антенку, какой-то... переход?!
- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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Вася пиздуй в козломордию
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***
Чем ниже человек душой,
тем выше задирает нос!
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос!


*** Омар Хайям***
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Чем выше любовь,
Тем ниже поцелуи...
*** ВиаГра*** :D
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Ужас.Ужас. Ужас.
Очевидное преступление, рано или поздно, враг у власти в Одессе должен был себя выдать.
Выдал, жаль поздно,детей не вернешь.
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Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"..
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чтоб эти погибшие детки не давали уснуть Трухе до конца его дней.
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Сейчас Труханова нужно снять с должности и провести новые выборы мера. Далее расследование и как видно, что он замешан в таком строительстве с коррупцией. Это все привело с его подачи к низкой пожарной безопасности, поэтому будет уголовная ответственность мера, но есть прямая вина и директора.
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его никто не снимет... это епархия сугубо одесского горсовета...
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Лилия,к большому сожалению,.сейчас у власти мафия.Весь бизнес мафии построен на крови.Там и до этих несчастных малышей есть кому являться в страшном сне.Но у них жизнь по принципу-
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Смотреть это видео страшно. Сколько есть разных средств для тушения пожаров! А в Украине позапрошлый век. Внимание оснащению не удивляется. У муниципалов забрали пожарников - а оснащение не улучшилось. В штатах и Чехии выпускают уже трубочки с газом , которые при нагревании лопаются и газ тушит очаги возгорания. Есть и шнурки( нанотехнологии украинской и руцкой разработки) . Их вставляют в распределительные щиты и они при возникновении огонька сращу тушат .
ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОРОВ И ПОЛУГРАМОТНЫХ ШУФРИЧЕЙ И БАЛОГ( министры мчс)
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Я дико извиняюсь, имею спросить один вопрос. А Труханов и депутаты одесского горсовета уже развешены на деревьях Приморского бульвара?
Или вы одесситы ждёте пока Порошенко антикоррупционный суд создаст?
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Это Пож. Безоп. за бюджет. чоколадная дупа йух розгорится

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры
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