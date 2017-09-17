 "Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в YouTube.
На видео слышно, что при тушении пожара спасатели жалуются на слабое давление воды.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Та не - нунах...
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-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антенку, какой-то... переход?!
- Куме, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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Чем ниже человек душой,
тем выше задирает нос!
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос!
*** Омар Хайям***
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Тем ниже поцелуи...
*** ВиаГра*** :D
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Очевидное преступление, рано или поздно, враг у власти в Одессе должен был себя выдать.
Выдал, жаль поздно,детей не вернешь.
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ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОРОВ И ПОЛУГРАМОТНЫХ ШУФРИЧЕЙ И БАЛОГ( министры мчс)
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Или вы одесситы ждёте пока Порошенко антикоррупционный суд создаст?
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