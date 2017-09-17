 Саакашвили о трагедии в Одессе: "Призываю немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что в связи с трагедией в детском лагере "пытаются отстранить и наказать стрелочников, людей, которые, по большому счету, мало что там значат".
"В городе Одесса действует хорошо организованная мафия по крадежу городского бюджета. В городе на развитие Одессы - 150 млн долларов. (...) Все эти деньги крадутся Трухановым и его бандой рэкетиров, убийц и мародеров с 90-х годов, и они также делят эти деньги с Киевом - с чиновниками Администрации Президента и Правительства Украины, которые их и прикрывают, и прикрывали, когда я был главой обладминистрации", - заявил Саакашвили.
По его словам, в детском лагере "Виктория" на пожарную охрану и сигнализацию было потрачено 11 млн грн.
"Его спешили открыть к приезду президента Порошенко, для пиара. В результате того, что эти деньги были украдены, погибли дети", - заявляет он.
Саакашвили призвал Президента, Правительство и Генпрокурора немедленно "наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных, которые украли эти деньги".
"Они и являются убийцами этих детей", - подчеркнул Саакашвили, добавив, что "сейчас они убивают через коррупцию".
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Я думаю , что поставили там систему за 100 - 200 штук , а по отчётам провели 11 лимонов ...
Я не удивлюсь , если там вообще поставили б\у датчики ...
Что делать нужно сейчас ? Уж точно не давать расследовать это дело одесским ментам и одесским прокурВОРам .
Пусть НАБУ расследует и Назар Холодныцький контролирует и сопровождает дело до суда .
Тогда Труханов не сможет влиять на ход расследования !
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11 млн. гривен никак не выходит ...
Вообще детские учрежднения по всем пожарным нормам имеют найвысшую степень пожаро-опасности , поскольку дети могут играть с огнём , могут тайно приносить бензин и эксперементировать . Т.е. дешёвое оборудование категорически запрещенно использовать в детских учреждениях .
Обычно дешёвое китайское барахло покупают мелкие начинающие предпрниматели , чтобы получить страховку . Они ведь не знают сколько их бизнес будет жить и им проще каждый год ставить новые датчики -- опять же китайские .
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уже на поруках?
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баржу расшатать сложнее!
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так что жуй свое дерьмо и не ляпайся
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Его для этого и выбрала громада. Ему передали для управления, всё что имеет город.
Он и его команда, должны(ОБЯЗАНЫ) обеспечить сохранность всего этого.
Не смогли обеспечить сохранность - пошли нахер или под суд (по ситуации).
ЭТО ЗАКОН.
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а Михо дело говорит!
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Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси.
Отец Николоз Саакашвили - медик по образованию. Ушёл из семьи незадолго до рождения сына или сразу же после него. Мать - Гиули Аласания (1946 г. р.), профессор-историк, специалист по истории средневековой Грузии, тюрколог, председатель общественного союза «Дом дружбы Грузии и Азербайджана», владеет долей во многих образовательных учреждениях Грузии, в том числе в основанном в 1995 году по инициативе премьер-министра Турции Тансу Чиллер Международном черноморском университете.
Впоследствии мать вышла замуж за Зураба Кометиани (1934-2012). Отчим был председателем научного совета Института физиологии имени Бериташвили и написал более 100 научных работ. Воспитанием занимались мать, отчим (профессор-психолог) и дядя по материнской линии Темур Аласания - дипломат, работавший в ООН, бывший полковник КГБ СССР.
Его дед - Михаил Саакашвили, был основателем и ректором медицинского университета. Оба прадеда Михаила по линии матери были репрессированы в 1937 году, но освобождены. Супруга Михаила в своей книге «Исповедь идеалистки» освобождение объясняет тем, что один из них, крупный промышленник, до Октябрьской революции финансировал деятельность Кобы, а прабабушка укрывала его от полиции. Но известно, что была и простая причина: дед Михаила Саакашвили работал в грузинском НКВД при Лаврентии Берии. Прабабушка Михаила Саакашвили Тамара Абашидзе была дочерью бывшего владельца «Чиатурмарганца», предприятия по добыче и обогащению марганцевых руд в городе Чиатура Имеретии, разрабатываемого с 1879 года по инициативе грузинского поэта Акакия Церетели.
У Михаила Саакашвили - единственного сына у матери - есть единокровные братья, например, брат Давид.
В юности Михаил Саакашвили увлекался плаванием, музыкой, баскетболом, а также изучал английский и французский языки. В старших классах был заместителем секретаря комитета комсомола школы № 51, где он учился.
2 ноября 2003 года в Грузии прошли парламентские выборы, результат которых не признали оппозиционные блоки «Национальное движение», «Бурджанадзе-Демократы» и «Патиашвили-Единство», начавшие акции протеста.
Специальный корреспондент газеты Коммерсантъ Андрей Колесников, находившийся 21 ноября в Гори, следующем образом описал происходящее
Между тем когда я в какой-то момент обходил митинг, то вдруг увидел, как со спины Иосифа Сталина подъехал тёмно-синий новенький внедорожник УАЗ и из него вышел Михаил Саакашвили в сопровождении нескольких телохранителей с микрофонами в ушах. Они действовали очень профессионально, в одно мгновение сделав проход в толпе. Михаил Саакашвили поднялся на трибуну. Я увидел харизматичного лидера. Каждое его слово вызывает стон восторга. Люди даже не понимают, что он говорит. Их это совершенно не интересует. Им достаточно ощущать, что он с ними, а тем более видеть его своими глазами.
На самом деле, Михаил Саакашвили говорил интересные вещи. Так, он заявил, что Шеварднадзе только что назначил повторные выборы, но никого это уже не интересует. Он сказал, что на площади перед парламентом дежурит кучка предателей из Аджарии в три сотни человек и что эту кучку в мгновение ока сметёт волна народного гнева. Между тем, я-то видел, что на площади дежурят, по крайней мере, несколько тысяч человек. Но господин Саакашвили хотел укрепить и без того сильнейший боевой дух своих людей. У него всё получалось.
22 ноября 2003 года оппозиционеры с розами в руках захватили здание парламента. 23 ноября 2003 года, в результате акций протеста, организованных партией «Национальное движение» Михаила Саакашвили, совместно с Зурабом Жвания и спикером парламента Нино Бурджанадзе, в Грузии произошла смена власти. Основной мотив революции - убеждённость широких масс населения в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 2 ноября 2003 года. Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку
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Правильно . Я тоже думаю , шо Труханов - главный патриот Украины , а Саакашвили - кремлевский агент
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Як він виступає по ТБ проти Трампа.
Ні. Я не можу такого собі уявити.
Хто знає телефон наркодилера Саакашвілі?
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