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 Саакашвили о трагедии в Одессе: "Призываю немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных". ВИДЕО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призывает наказать мэра Одессы Геннадия Труханова и его соратников в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook.



Он отмечает, что в связи с трагедией в детском лагере "пытаются отстранить и наказать стрелочников, людей, которые, по большому счету, мало что там значат".

"В городе Одесса действует хорошо организованная мафия по крадежу городского бюджета. В городе на развитие Одессы - 150 млн долларов. (...) Все эти деньги крадутся Трухановым и его бандой рэкетиров, убийц и мародеров с 90-х годов, и они также делят эти деньги с Киевом - с чиновниками Администрации Президента и Правительства Украины, которые их и прикрывают, и прикрывали, когда я был главой обладминистрации", - заявил Саакашвили.

По его словам, в детском лагере "Виктория" на пожарную охрану и сигнализацию было потрачено 11 млн грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Его спешили открыть к приезду президента Порошенко, для пиара. В результате того, что эти деньги были украдены, погибли дети", - заявляет он.

Саакашвили призвал Президента, Правительство и Генпрокурора немедленно "наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных, которые украли эти деньги".

"Они и являются убийцами этих детей", - подчеркнул Саакашвили, добавив, что "сейчас они убивают через коррупцию".

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Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

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На гандона отзываешься, значит я не ошибся.
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та не ...просто послал тебя...ты как обычный кацап ничо не понял? но то ж не мои проблемы
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Популизьмь чистай вады
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як воно вже достало це сукішпілівілі - українці спаліть собі хату бо у мене жага до влади на рівні шизофренії
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помница о прорыве границе на следующий день не выступил только ленивый, все тогда высказались
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кацапа,ну шо ты тут стараешься? все равно же никто на тебя внимания не обращает
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Не лицемерь.Ты же их убил проголосовав на выборах за Путина.Путин послал ФСБшников ,которые подожгли детей!
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как минимум покажут на плюсах и Ньюсван этого достаточно
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Почему я никогда не буду голосовать за Саакашвили ? Потому что , он говорит и делает хрень , он говорит что бы наказать , это только чуть-чуть правды , но он никогда не говорить и не отвечает на вопрос : а что надо делать , что надо изменить что бы в будущем не было таких трагедий не только в Одессе, но и по всей Украине? Он говорит самое легко, что можно сказать , он сказал , наказать , а разве это решить проблему такою по всей Украине? Он как политик , обязан давать ответы на эти вопросы , что надо сделать , что бы в будущем не было таких трагедий. Вот в Дании к примеру , если вы даже построите свой дом , но если вы не электрик, и у вас нет разрешения , то вы не можете себе сделать электричество, вам не разрешать вашем доме даже жить , надо что бы электричество делал электрик, только тот который имеет разрешение, и он подписывается и за это отвечает головой . Если ваш дом загорелся от проводки, то будет отвечать и компенсировать тот электрик который поставил свою подпись .
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Очень просто -- если мером стал не Труханов , а Боровик Саша , то у тя есть этот менеджер , работавший на Майкрософт и Гугл стал бы закупать за 11 миллионов систему , которая в лучшем случае стоит 1 миллион , а может и 500 тысяч ?
Я думаю , что поставили там систему за 100 - 200 штук , а по отчётам провели 11 лимонов ...
Я не удивлюсь , если там вообще поставили б\у датчики ...

Что делать нужно сейчас ? Уж точно не давать расследовать это дело одесским ментам и одесским прокурВОРам .
Пусть НАБУ расследует и Назар Холодныцький контролирует и сопровождает дело до суда .

Тогда Труханов не сможет влиять на ход расследования !
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сказал "А" говори и "Б". Кто електрику выдал разрешение? Там еще и проверят, правильно ли выдали електрику разрешение, соответствует ли должности тот, кто выдавал, и так по цепочке.
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Если дойдет до дела - то окажется, что труханов спокойно уедет в россию по своему российскому паспорту, инфарктный саркисян в армению по своему армянскому паспорту, а мусорня авакяна вместе с югиком будут дальше пытаться отобрать украинский паспорт у гражданина Украины Саакашвили
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Тут багато хто каже що Саакашвілі незаконно знаходиться в Україні. Стаття 25 конституції України вам на допомогу.
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Ни у кого нет права на силовой прорыв границы.
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Да здравствует новая революция! Любители шоколада трепищите.
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В 2007 году панель управления такой системы и не китайская стоила 3 штуки баксов с установкой . 42 бакса стоил один датчик (а китайское говно 8 баксов) . Максимальное число датчиков 250 на одну панель . На одно здание даже 5-этажное одной панели с 250 датчиками хватает . Это где-то 1500 м2 ... А в здании было всего 450 м2 .
11 млн. гривен никак не выходит ...
Вообще детские учрежднения по всем пожарным нормам имеют найвысшую степень пожаро-опасности , поскольку дети могут играть с огнём , могут тайно приносить бензин и эксперементировать . Т.е. дешёвое оборудование категорически запрещенно использовать в детских учреждениях .
Обычно дешёвое китайское барахло покупают мелкие начинающие предпрниматели , чтобы получить страховку . Они ведь не знают сколько их бизнес будет жить и им проще каждый год ставить новые датчики -- опять же китайские .
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Обратите внимание как порохоботы выгораживают Трухлянова...очевидно произошла контрреволюция! Но это начало их конца...очень и очень скоро, я в этом не сомневаюсь!!!
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Если брать за жопу труханова (равно как и харьковского гепу,и подобных им),может проявиться очень много интересного,чего вряд ли хотят на Банковой и на Грушевского.
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ну, тут уж кто на что учился. Идейный лидер призвал бы немедленно найти и устранить причину, сделавшую трагедию возможной, и тем бы повысил безопасность в обществе, демонстрируя тем самым разумность его идеи. Ну а безыдейные требуют крови, на площади, прилюдно, чтобы смердов возбудить на еще более безумные дела.
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ПРИЧИНУ? Да как вы на Президента такое говорить можете??? )))
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ага, именно соевые, а не михо, выдвинули кгб-бешника боровика на мэры, слив, тем самым одессу труханову. а михо - весь в белом (порошке, да?)..
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ну что там с сыном шуфрича?
уже на поруках?
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а пусть на баржу с яхты перебираются...
баржу расшатать сложнее!
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Ты кремлевский агент . Перестань раскачивать нашу баржу с кавунами !
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это еще что, я еще ваши кавуны понадкушую!
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больше всего правила нарушали автомайдановцы... их там вообще пачками ловили.... те же самые мусора, что сейчас Саакашвили тормознули
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Миша может подобатися, чi не подобатися . Это нормально. Но про этот случай он говорит верно. Без воровства на строительстве и халатности при эксплуатации этих новых зданий не обошлось. Противопожарные системы обязательны в новых зданиях. Должны быть акты проверки , подписанные властью, строителями, и администрацией детского лагеря. Ежемесячные проверки спринклеров, датчиков дыма, давления воды в пожарных водопроводах, исправные и проверенные огнетушители в комнатах и коридорах, автоматичесике дымососы. Всё постоянно должно проверяться.Элементарными мерами модно было спасти жизни даже при загорании. Если нет воды в водопроводе - да хоть тупо поставь на каждом этаже 200 л бочки , даже и с морской водой и рядом конусные вёдра . Если этого не делалось - обычное воровство, крышевание своих пацанов , халатность пожарной инспекции и администрации. И в чём Миша неправ, независимо "откуда он приехал" ? Как у одессита Бабеля : " Миша говорит много, но он -таки говорит смачно" ( ну почти по Бабелю)
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и еще должны это дело правильно эксплуатировать. а то ты масло в машину не будешь лить, и будешь зимой на летней резине ездить, не виноват же производитель
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Призываю немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория.....вовремя михо смотался с должности, пришлось бы наказывать немедленно его самого.
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Труханова нужно наказывать за его личные "заслуги". А в лагере работают и отвечают за порядок и пожарную безопасность конкретные работники, а не стрелочники, и они тоже должны ответить. Саака говно на палочке.
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открою тебе секрет, пеця только прикидывается шоколадом, на самом деле дерьмо!
так что жуй свое дерьмо и не ляпайся
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правильно- труханов - з партії януковича. Валіть його.
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За всю городскую инфраструктуру - ОТВЕЧАЕТ МЕР.
Его для этого и выбрала громада. Ему передали для управления, всё что имеет город.
Он и его команда, должны(ОБЯЗАНЫ) обеспечить сохранность всего этого.
Не смогли обеспечить сохранность - пошли нахер или под суд (по ситуации).
ЭТО ЗАКОН.
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Труханова вони чіпати не будуть, порошенко своїх бізнес партнерів ніколи не образить.
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а что призывы бомжей в моде? Накажут и без вас экс-,
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Петя едет в Канаду...Предлагаю скинуться ему на будку и закрыть все наши границы
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Жорстко покарати потрібно всіх : від Труханова й до вожатих які закрили кімнати з дітми на ключ! Чи запирати на ніч дітей теж наказ губернатора й президента!?
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пиарится сучка михо.
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пиарился твой шоколадный пи=ор на открытии!
а Михо дело говорит!
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Вот вам порахоботы и заявление,Михаила. Вы же вчера его попрекали. Только это не просто шлепанье языком вашего дебильного патрона,а реальное предложение как решить проблему.
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Нас.аь на сепара труханова , но он то тут при чем? Тут надо с Авакяна спрашивать! Саакашвили на глазах разваливается и превращается в истеричку типа Григян. Разочаровал...
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Саакашвили когда станет президентом Украины то точно пересажает всех ублюдков судей , депутатов , прокуроров , министров . олигархов и прочую чиновническую корупционную ублюдочную тварей .
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бывших КГЕБИСТОБ не бывает. не получилось руским вторгнутся в грузию,, с помощью сракашвилли,, пройдет раша на украину.




Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси.
Отец Николоз Саакашвили - медик по образованию. Ушёл из семьи незадолго до рождения сына или сразу же после него. Мать - Гиули Аласания (1946 г. р.), профессор-историк, специалист по истории средневековой Грузии, тюрколог, председатель общественного союза «Дом дружбы Грузии и Азербайджана», владеет долей во многих образовательных учреждениях Грузии, в том числе в основанном в 1995 году по инициативе премьер-министра Турции Тансу Чиллер Международном черноморском университете.
Впоследствии мать вышла замуж за Зураба Кометиани (1934-2012). Отчим был председателем научного совета Института физиологии имени Бериташвили и написал более 100 научных работ. Воспитанием занимались мать, отчим (профессор-психолог) и дядя по материнской линии Темур Аласания - дипломат, работавший в ООН, бывший полковник КГБ СССР.
Его дед - Михаил Саакашвили, был основателем и ректором медицинского университета. Оба прадеда Михаила по линии матери были репрессированы в 1937 году, но освобождены. Супруга Михаила в своей книге «Исповедь идеалистки» освобождение объясняет тем, что один из них, крупный промышленник, до Октябрьской революции финансировал деятельность Кобы, а прабабушка укрывала его от полиции. Но известно, что была и простая причина: дед Михаила Саакашвили работал в грузинском НКВД при Лаврентии Берии. Прабабушка Михаила Саакашвили Тамара Абашидзе была дочерью бывшего владельца «Чиатурмарганца», предприятия по добыче и обогащению марганцевых руд в городе Чиатура Имеретии, разрабатываемого с 1879 года по инициативе грузинского поэта Акакия Церетели.
У Михаила Саакашвили - единственного сына у матери - есть единокровные братья, например, брат Давид.
В юности Михаил Саакашвили увлекался плаванием, музыкой, баскетболом, а также изучал английский и французский языки. В старших классах был заместителем секретаря комитета комсомола школы № 51, где он учился.

2 ноября 2003 года в Грузии прошли парламентские выборы, результат которых не признали оппозиционные блоки «Национальное движение», «Бурджанадзе-Демократы» и «Патиашвили-Единство», начавшие акции протеста.
Специальный корреспондент газеты Коммерсантъ Андрей Колесников, находившийся 21 ноября в Гори, следующем образом описал происходящее

Между тем когда я в какой-то момент обходил митинг, то вдруг увидел, как со спины Иосифа Сталина подъехал тёмно-синий новенький внедорожник УАЗ и из него вышел Михаил Саакашвили в сопровождении нескольких телохранителей с микрофонами в ушах. Они действовали очень профессионально, в одно мгновение сделав проход в толпе. Михаил Саакашвили поднялся на трибуну. Я увидел харизматичного лидера. Каждое его слово вызывает стон восторга. Люди даже не понимают, что он говорит. Их это совершенно не интересует. Им достаточно ощущать, что он с ними, а тем более видеть его своими глазами.
На самом деле, Михаил Саакашвили говорил интересные вещи. Так, он заявил, что Шеварднадзе только что назначил повторные выборы, но никого это уже не интересует. Он сказал, что на площади перед парламентом дежурит кучка предателей из Аджарии в три сотни человек и что эту кучку в мгновение ока сметёт волна народного гнева. Между тем, я-то видел, что на площади дежурят, по крайней мере, несколько тысяч человек. Но господин Саакашвили хотел укрепить и без того сильнейший боевой дух своих людей. У него всё получалось.
22 ноября 2003 года оппозиционеры с розами в руках захватили здание парламента. 23 ноября 2003 года, в результате акций протеста, организованных партией «Национальное движение» Михаила Саакашвили, совместно с Зурабом Жвания и спикером парламента Нино Бурджанадзе, в Грузии произошла смена власти. Основной мотив революции - убеждённость широких масс населения в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 2 ноября 2003 года. Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку
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Сука, закрой свой грязный рот. Надеюсь, тебя когда-нибудь подтянут за клевету, урод.
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" Пи3еть миша мастер "

Правильно . Я тоже думаю , шо Труханов - главный патриот Украины , а Саакашвили - кремлевский агент
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ведет себя как будто он прокурор, а не человек без паспорта
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не Михо, труха, гепа и им подобные - это основа системы барыги(( лодка не просто раскачается, а перевернётся нах.
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за 11 млн. грн. можно нанять свою пожарную команду, не то что проводку поменять!
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Миша, канечна, не прав! Не могут мэр Одессы и его соратники воровать! Они же настоящие патриоты Украины, истинные майдановцы! Они не о себе думают, а только о народе! Как и правительство Украины!
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Я уявляю як накурений мексиканець проходить через кордон в США і заявляє що прийшов щоб стати Президентом....
Як він виступає по ТБ проти Трампа.
Ні. Я не можу такого собі уявити.
Хто знає телефон наркодилера Саакашвілі?
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предлагаю наказать михо за все проишествия которые были в одесской области за время его губернаторства, ведь это он недосмотрел
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Накажите бывшего губернатора. Лагерь-то при нем реконструировали. Да и в Украину этот совестливый человек специально прибыл - чтобы сесть и отбыть все, как полагается, по закону.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили о трагедии в Одессе: "Призываю немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных". ВИДЕО
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