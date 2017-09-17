 Учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Воронежской области, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве РФ.
По данным военного ведомства, катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.
"Оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны РФ.
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Але слабенько.
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Бизнесом Порошенко управляют Ротенберги и умным людям известно что именно ротенберги открывают счета там где считают нужным.
11.09.2017 02:39
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