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Все про:авиакатастрофа (1075) армия РФ (6827) самолет (2255) Минобороны РФ (446)

 Учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Воронежской области, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Учебно-боевой самолет ЯК-130 потерпел крушение вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) в субботу, оба пилоты живы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным военного ведомства, катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.

"Оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны РФ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Самолет Як-52, возвращавшийся с парада в российской Самаре, утонул в реке. ВИДЕО камер наблюдения




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тоже мне новость что кацальот упал, когда они не падали то?
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У редакторов Цензора, вошло в привычку подавать новость с опозданием.
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І хай вам, малята, насняться солодкі-присолодкі сни... (с):D


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Тю! Впала залізяка, а кацапи цілі. Теж мені новина...
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В принципі, не погано. Вже -2 тільки у вересні.
Але слабенько.
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Выдайте им еще один самолет, они не плохо летают.
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воздушно кАсмичискаи вайска епта, на орбиту видать не вышли
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Сколько это уже Вайншория сбила кацапских самолётов?
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а сколько имеют насос в колодце?)) и свою канализацию? кацапы такие кацапы. Когда уже мост в Крым достроите?
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Ждемс радостных возгласов сторонников собакошвили и противников Порошенко - Где все эти сектанты прокремлевские?
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Учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Воронежской области, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1757 Коновалов Александр
Бизнесом Порошенко управляют Ротенберги и умным людям известно что именно ротенберги открывают счета там где считают нужным.
11.09.2017 02:39
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вот у ватников подгорает от разоблачения собакошвили - сторонники собакошвили избили ветеранов АТО, собакошвили во всю пиарит рашкинская пропаганда - совпадение? Нет! Фильм Герократия продолжают смотреть и совсем скоро собакошвили будут гнать с Украины его же сторонники. Многие фраера уже сдают назад.
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Ты еще матильду сюда притащи лубянка,на скольких видосах ты попалился уже,вставили тебе видать кураторы штирлицу недоделаному,последний ролик без комментов кацапских притянул,вот видишь,растешь хоть благодаря Цензору
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ватник - твою тактику раскусили еще в 2014 году. Ты опущенное недоразумение на которое уже никто не обращает внимания. Ты покажи людям, как ты воспринимаешь падение своего говнолета. Ведь для украинцев, это минус вражеский самолет, а для тебя трагедия.
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Ты как украинец когда уже скажешь наконец,где и когда родился Роман Осипович
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Это твой последний аргумент в дискуссиях? Почему ты фразы киселева и соловьева дублируешь на цензоре выдавая за свои?
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Ценой самолета был уничтожен на земле штаб боевиков ИГИЛ .
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А шо в мордорі перше скінчиться: пілоти-алконавти, чи кацапольоти?
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Пилоты выжили, темпы падений самолётов пока недостаточны. Новых производят больше...
Учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Воронежской области, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 6224
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ВКС - воздушно-катапультирующиеся войска.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУчебно-боевой самолет Як-130 разбился в Воронежской области, - Минобороны РФ. ВИДЕО
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