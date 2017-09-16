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 Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе возле здания мэрии собрался митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".

Как сообщает "Думская", активисты штурмовали здание, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех

Около 17:00 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты.





Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвовало около 200 человек.

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 01

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 02

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 03

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 04

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 05

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

Позже начался штурм здания, активисты пытались выбить двери, а также принесли шины. Одно колесо бросили в полицейского. В 19:09 активисты предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 07

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 08

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 09

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 10

В 19:20. Взорвалась светошумовая граната. По информации "Думской" была жесткая драка "между муниципалами и патриотами". Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа. Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 11

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 12

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 13

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 14

Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты 15

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

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В Одесі знову пожежа!Цього разу тролейбус згорів.Люди,дякувати богу.не постраждали!
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i тiльки Труханов з Кiваловим.на жаль,досi не погорiли
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Не пам'ятаю я такого гіркого дня рятівника.. А прожив я 53 роки..
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Похоже на поджег . Чтобы сразу загорелось 500 кВ метров.
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а вот такой вопрос - чьи дети там отдыхали в эту смену? Не дети ли АТОшников? Это многое прояснит, вспомним недавнее умышленное отравление детей АТОшников и по-моему тоже где-то под Одессой.
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либо разрекламировання пропитка от горенья оказалась наоборот катализатором((( вроде говорили, что пожар начался с помещения взрослых... не везде сразу
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Не обязательно, протравленое дерево, гореть не будет, по крайней мере был бы шанс всех вывести. Такой домик с дерева, горит на раз два, если его делали не технологии. И кроме того, не понятно куда персонал смотрел. Детей жалко...
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там были родители..а потом подкатили какие..то активисты стали ломать двери пустой мерии..провокация..
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рабочий иди работай... не офшорь для вальсмана.......ненадо
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А почему мэрия пустая? В стране ЧП , а никто из мерии не собрал штаб? Все отдыхают? Правильно пошли активисты. МЭРОВ ВЫБИРАЮТ ЧТОБЫ О ЛЮДЯХ ДУМАЛ , а не воровал
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ну правильно, труханов же агент кремля, и титушки его значит тоже агенты кремля
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Перебейте уже друг друга. Дышать станет чище
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Труханова не плохо было под шумок..того...ну сами понимаете..там кстати много в Одессе швали которую пора того..ну того..на фарш к праотцам кацапчикам отправлять. Надеюсь кровавая резня скоро. Толерасты всегда проигрывают. Будете толерастами всрёте без вариантов.
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фото №6 - ба Днепр повторяться - противно но это и есть гибридная война - любой повод - еще раз противно просто
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Ни хрена себе любой повод,ты в курсе шо если бы бревна были обработаны противопожарной пропиткой,то при желании тяжело бы было поджечь,и трое погибших для тебя мелочь,ну вы соевые и нелюди
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та абы мочконавты труханову лишнюю хромосому без анастезиолога удалили...
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Общество накалено и уже искрит. Агов! Влада! Чи чуєш, чи відчуваєш?
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нечего у вас не получиться - ждите выборов - но уверен шо и после не чего вам не светить - вот так совсем не чего
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он просто цитирует рыгоаналов времен 2013 года, причем слово в слово
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тоесть труханова сепара с тройным гражданством ,вора с 20 офшорами не посадят при этой власти?
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Труха сбежал, небось, подальше. Лучше оно по телевизору посветит скорбной рожей, что его ни к чему не обязывает, чем к людям выйти. Теперь жалеют, наверное, что Саакашвили вытурили из города, сейчас было бы на кого повесить свою преступную халатность.
Нужно еще все школы проверить и дет садики. Наше хваленое руководство залезает в кусты как только заканчиваются вопросы типа - шо украсть. За остальное они никогда не отвечают
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Дети- это главное должно быть для власти, а не Ахметов с его коммуналкрй
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А где же шоколадка, амбер и прочие гнойные рыгопорошенковские троли? Почему не волают про "агентов путина" раскачтвающих лодку ?
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Слышала противопожарная сигнализация была отключена в лагере нарочно, уж не ответ ли от сепаров за 2 мая? С этих ублюдков станется, и мер им под стать.
что значит пустая мэрия, в городе ЧП, вся страна в ужасе, а мэрия Одессы отдыхает.
Не дай Бог никому быть на месте этих родителей, если они снесут эту мэрию к чертям собачим, я не буду осуждать.
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читать статьи на цензоре надо - ну это насчет отдыхать - и потом глупости всякие не писать - стыдно просто - разве модно так - дети ведь погибли
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Турханов уже в Киеве, с Пецей отмазки решает.
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осталось только побить студентов и вуаля опять майдан
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не зря кондитер решил под Одессой полк нацгвардии построить
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Скорей всего сейчас денег отвалят пострадавшим семьям - не свои же. Этим как будто можно искупить свою вину перед несчастными родителями.
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Так дети погибли? Кто ответит за пироманию,постигшую Одессу, и за погибших и пострадавших детей? Активистов судить будут на пожизненное?Это они виноваты?
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ахаха уже вангую как жир-трест антоха напишет что террористы-боевики штурмуют мерию
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А Пэте слабо родителям соболезнования (нахер не нужные) высказать?
Как-никак промоутером подрабатывал на открытии...всё в дом, в семью.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАктивисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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