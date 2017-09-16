 Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 17:00 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты.
Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвовало около 200 человек.
Позже начался штурм здания, активисты пытались выбить двери, а также принесли шины. Одно колесо бросили в полицейского. В 19:09 активисты предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Нужно еще все школы проверить и дет садики. Наше хваленое руководство залезает в кусты как только заканчиваются вопросы типа - шо украсть. За остальное они никогда не отвечают
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что значит пустая мэрия, в городе ЧП, вся страна в ужасе, а мэрия Одессы отдыхает.
Не дай Бог никому быть на месте этих родителей, если они снесут эту мэрию к чертям собачим, я не буду осуждать.
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Как-никак промоутером подрабатывал на открытии...всё в дом, в семью.
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