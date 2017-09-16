 Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает " Думская ", активисты штурмовали здание, передает Цензор.НЕТ Около 17:00 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты.Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвовало около 200 человек.





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Позже начался штурм здания, активисты пытались выбить двери, а также принесли шины. Одно колесо бросили в полицейского. В 19:09 активисты предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

В 19:20. Взорвалась светошумовая граната. По информации "Думской" была жесткая драка "между муниципалами и патриотами". Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа. Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.