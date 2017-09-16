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 Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского. В лагере на момент возгорания находилось 150 детей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

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По информации издания, в прошлом году там построили новенькие деревянные дома.

Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей.



Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация. Также на месте пожара находится руководство региональных управлений ГСЧС, полиции, муниципальной охраны.



Спасатели поливают соседние коттеджи - жар настолько сильный, что там начали плавиться балконы и лопнули стекла. Поливать водой эпицентр пожара оказалось неэффективным из-за очень высокой температуры. Один корпус полностью выгорел и обвалился. Пожарным удалось локализовать возгорание. Пострадала соседняя база отдыха - от жара выбило окна и вздулась крыша. Из-за ветра туда летят искры. Пожарные проводят проливку крыши.

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В горящем корпусе было 42 ребенка. Часть детей надышались дымом, часть - находятся в шоковом состоянии. Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка - травма от падения, двое отравились продуктами горения. Еще одной девочке стало плохо. Медики оказывают ей помощь.

По состоянию на 1:30 ночи 16 сентября, спасатели не досчитались троих детей. По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа. Сейчас сотрудники муниципальной охраны и полиция прочесывают пляж.
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по традиции, пожарные будут ждать пока само догорит
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКрупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе, есть пострадавшие. ВИДЕО
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