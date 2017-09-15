 Оккупанты отпустили всех активистов, задержанных возле управления ФСБ в Симферополе, - адвокат. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как рассказал адвокат Рустем Кямилев, в Железнодорожный отдел полиции доставили четырех задержанных, в Киевский отдел - трех, в Центральный отдел - одного. Еще шесть человек доставили в отдел полиции по охране общественного порядка на улице Куйбышева.
"Всех сегодня выпустили, у некоторых в добровольном или добровольно-принудительном порядке "откатали пальчики" (взяли отпечатки пальцев - Ред.), взяли ДНК слюны. Всех выпустили, все нормально", - сообщил Кямилев.
Адвокат Джемиль Темишев рассказал о нарушении профессиональных прав адвоката, которые были допущены во время задержания. В отдельных случаях полицейские не обясняли задержанным их права, в частоности о том что они могут отказаться от дачи обьяснений и прохождения дактилоскопии. К одному из задержанных длительное время не допускали адвоката Джемиля Темишева. Адвокат намерен обратиться в суд.
Родственник задерженного 13 сентября Рената Параламова - Энвер, которого тоже задержали в пятницу в Симферополе, сообщил, что силовики "обращались вежливо, без давления" и объяснили свои действия подозрением в участии в "массовом скоплении" на бульваре Франко. Он добавил, что силовики переписали контакты из его телефона.
"Обстановка была сильно накалена, людей просто запихивали в машину... Пытались снять отпечатки пальцев и я видел человека с коробочкой. Видимо, чтобы брать ДНК. От всех этих процедур ребята отказались. Все анкетные данные переписали и на этом все процедуры закончились", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
Курбединов подтвердил, что задержанных развезли по четырем пунктам полиции Симферополя. Он считает, что силовики поставили себе задачу идентифицировать всех, кто там находился, и передать эту информацию ФСБ.
В Симферополе в пятницу, 15 сентября, задержали группу активистов, которые находились под зданием управления ФСБ России по Крыму. Среди них был адвокат Эмиль Курбединов, который требовал встречи с начальником управления крымского ФСБ Виктором Палагиным. После выхода из здания ФСБ Курбединов сообщил о том, что его вместе с группой активистов, пришедших поддержать Рената Параламова, и журналистом Тарасом Ибрагимовым задержали сотрудники полиции и повели в управление МВД России по Симферополю.
Вечером 15 сентября в Симферополе из отделения полиции по охране общественного порядка отпустили семерых активистов, задержанных ранее на бульваре Франко возле здания управления ФСБ России по Крыму.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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