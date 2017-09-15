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Все про:Россия (72282) Ургант (25) телевидение (458) Соловьев (32)

 "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО

В России разгорелся скандал между ведущим "Первого канала" Иваном Ургантом и пропагандистом телеканала "Россия" Владимиром Соловьевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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9 сентября Ургант во время беседы с моделью Иреной Понарошку намазал лицо органической маской для лица. "Это достаточно приятно пахнет. Что это?"- спросил ведущий.

"Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет", - ответила Понарошку.
"Это хорошее название для шоу на канале "Россия"", - прокомментировал Ургант.



12 сентября Владимир Соловьев в своем ток-шоу на канале "Россия" неожиданно вспомнил об этих словах, когда речь зашла о внесении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу сайта "Миротворец".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Они все с телефонами. Они все мажоры. Это дети коррупционеров. Это не люди. Это - мразь", - пропагандист Соловьев об участниках акций протестов в РФ. ВИДЕО

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" - достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец", - заявил он.
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А потом пошли в кабак и хорошо покушав, ржали за свою игру на публику.
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Ургант, Соловьев... Как то пофиг. В сортах говна не разбираемся.
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Бг-ггг...Соловьиный помет, шо равнозначно пукинским скрепам, после запора...ХЕХ...
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и когда уже я услышу , шо роись не идет в связке с экскрементами... ХМЫ...
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Как бы пох на Урганта ваабше, но солофьев бомбанул знатно
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бородатая новость)))
а ургант делает то шо ему надо на первом анале делать
бабки зарабатует и причом 50_100К в евро в месяц
не то конечно шо у соловья
но ооооч прилично
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Точнее названия и не придумаешь, вот и весь смысл. Здравомыслие и Благоразумие стоят впереди умного человека. Люди будьте благоразумны и пусть мысли ваши будут здравыми, что первый ничтожество, что второй, одна поля ягода...
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Что удивительно, характеристика точно дана на все 100%
При этом нет прямой агрессии и оскорбления открытого
Выше на ветке хороший комментарий: тонко...
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если гаденько пошутить о Соловьеве, то это скорее в 95-й квартал, чем в миротворец
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО
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