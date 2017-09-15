 "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
9 сентября Ургант во время беседы с моделью Иреной Понарошку намазал лицо органической маской для лица. "Это достаточно приятно пахнет. Что это?"- спросил ведущий.
"Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет", - ответила Понарошку.
"Это хорошее название для шоу на канале "Россия"", - прокомментировал Ургант.
12 сентября Владимир Соловьев в своем ток-шоу на канале "Россия" неожиданно вспомнил об этих словах, когда речь зашла о внесении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу сайта "Миротворец".
"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" - достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец", - заявил он.
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важко нам поняти
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https://www.youtube.com/watch?v=ixxHhrAhZ3Y
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а ургант делает то шо ему надо на первом анале делать
бабки зарабатует и причом 50_100К в евро в месяц
не то конечно шо у соловья
но ооооч прилично
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При этом нет прямой агрессии и оскорбления открытого
Выше на ветке хороший комментарий: тонко...
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