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Все про:Гонгадзе (739) журналистика (2542) память (929)

 Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

гонгадзе

Журналисты и общественные деятели собрались в центре Киева на Майдане Независимости почтить память журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Представители украинских медиа-организаций, в день 17-й годовщины исчезновения Георгия Гонгадзе, обратились к Генпрокуратуре с требованием системно проводить оперативные и качественные расследования агрессии в отношении журналистов.



"Осознавая, что уже прошло более 17 лет со дня убийства журналиста Гонгадзе, мы призываем власти окончательно установить заказчиков убийства Гонгадзе и назвать основных подозреваемых в заказе преступления, - сказано в сообщении, - Украинские медиа-организации не сомневаются в законности приговора Алексею Пукачу, который получил пожизненное заключение".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО

Организаторы призвала политиков и чиновников прекратить политические спекуляции вокруг дела Гонгадзе и других дел, связанных с агрессией в отношении журналистов - никакие слова не заменят расследований.

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 01

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 02

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 03

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 04

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 05

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 06

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 07

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 08

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 09

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 10

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) 11

Фото и видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
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Вечная память настоящему герою погибшему за идеалы свободы.
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послушайте, как тут ниже пишут - царствие ему небесное, земля пухом и вечный позор его убийцам - с этим согласен полностью. Но вот про героя, погибшего за идеалы свободы - явный перебор. То, что его смерть использовали в политической борьбе пауков в банке - это одно, но про его личный героизм ради идеалов свободы - перебор. До его смерти про него вообще мало кто слышал, не говоря уже о том, что одна из распространенных версий - его грохнули, чтобы подставить кучму, а выбрали на роль жертвы из соображений личной ревности.
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Какие бы ни были мотивы,но красивый ,молодой, здоровый гражданин Украины убит и уже 16 лет его нет в этом мире,а мерзкие подонки его убившие и заказавшие это убийство еще не наказаны и власть нагло и беззастенчиво до сих пор отказывается их наказывать.Одного только урода посадили и тот за всех отсиживает.
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все Вами сказанное абсолютно никаких возражений не вызывает, подпишусь под каждым словом.
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Может ты просто не в курсе,но на то время он один из немногих кто писал правду про режим кучмы,что это использовали и убили его что бы подставить кучму,вне всяких сомнений, но как бы там ни было,а он все таки Герой
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найкраща шана до Георгія Гонгадзе це шибенеці на Майдані, прикрашені Кучмою, Литвиним, Мертвечуком, Парашенком і Ко
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и его убийцам тоже ?Если бы тебе голову отрезали,не хотел ,что бы судили заказчиков?
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скоро выборы. опять начнут сказочки про "найдем заказчика" рассказывать
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Царство небесне та земля пухом загиблим Героям України та смерть і вічна ганьба їх вбивцям!
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Первым признаком реального, а не бутафорского реформирования системы власти в Украине, станет уголовное дело и суд над Кучмой. Каждая новая власть, которая не начнёт с этого, будет такая же, как предыдущая.
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Саакашвили это дело завершит. Кучме -литвину - пипец.
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А его убийца до сих пор ходит по этой земле и даже о чём то договаривается с кацапами от имени Украины.
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та мафія що вбила Гонгадзе сьогодні убила Кузьму
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В либеральной пирамиде масоового контроля пресса стоит на высшем уровне, выше политики, а в коммунистической ниже. Кучма решил по старой комуняцкой привычке. Оказалось нарушение субординации. Так мало того, Гонгадзе был потомственный масон. Вот и началось масонолиберальное приучение к правилам субординации.
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Акции это конечно хорошо, но когда подонки понесут наказание?
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17 лет назад Пукач по приказу Кучмы отрубил голову Гонгадзе, а журналист Луценко пообещал его наказать. Журналист стал генпрокурором и что?(

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) - Цензор.НЕТ 8989
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а может Порошенко прав, не нужен нам антикоррупционный суд. Может сразу к стенке, без суда?
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Andriy Tsaplienko додав 2 нові світлини.11 год. · Досі спантеличений. Не думав, що так мене може вразити звичайна людська ненависть. Надто багато я бачив її за роки роботи на війні. Але цей сивочолий власник українського паспорту випромінював таку щиру лють до України, що її відчула вся знімальна група, і мимоволі захотілось розібратися, - що запускає в людині програму зрадника? Як успішний кандидат наук перетворився на ватажка терористичної організації?
Його підлеглі кажуть, що він віртуозно вмів переконувати. Жінкам надсилав фото вбитих на Донбасі дітей, чоловікам розповідав про світле майбутнє в обіймах росії. З них швидко сколотив підпільну організацію, яка мріяла взяти реванш за мертвонароджену в 2014му "Харківську народну республіку". Наша контррозвідка зупинила росповсюдження отрути - підпільщики за гратами разом з сивочолим ватажком. Докази його злочину переконливі, втім, цей дідусь регоче сміхом Моріарті і обіцяє, що найближчим часом вийде на свободу. В нього потужня команда адвокатів, та і поважний вік дозволяє сподіватися на швидке звільнення з рук правосуддя. Я слухав його і думав про долю Харкова. Про те, що місто, одного разу заражене "русской весной", ще не скоро прийде до тями. Таких, як цей "дідусь Моріарті", тут надто багато. А ненависть до України, яку випромінюють "любітелі русского міра", можно просто відчути в повітрі харківських вулиць. Сподіваюсь, що мої світлі харківські друзі, які одного разу врятували місто від темряви, не дозволять ворогу взяти реванш.

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) - Цензор.НЕТ 182 Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) - Цензор.НЕТ 4466
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рано или поздно все равно сдохнет, но я не к тому сказал. жизнь чучмы приближается к концу, а правосудия все нет.
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А Шарий в своих роликах поддерживает Порошенко против Саакашвили. Компания собирается знатная.

Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено) - Цензор.НЕТ 9240
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эти ролики не значат, что хуйлолюб шмарий поддерживает барыженко. он всего лишь поливает грязью злейшего врага своего хозяина хуйла.
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гонгадзе це одна тема щоб лохам мозок промивати
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А ГПУ Йух ложило на ваши "акции" и на вас в придачу!
Скоко ещё этими хороводами ходить люди будут?!
Не, ну если просто нехер чем заняться или хобби такое, то пожалуйста...
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ку чмо був ??

па дло... тепер воно "рятує" Україну в Мінську

Бог відвернувся від України і українці до влади обирають українофобів україножерів
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАкция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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