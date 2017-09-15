 Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представители украинских медиа-организаций, в день 17-й годовщины исчезновения Георгия Гонгадзе, обратились к Генпрокуратуре с требованием системно проводить оперативные и качественные расследования агрессии в отношении журналистов.
"Осознавая, что уже прошло более 17 лет со дня убийства журналиста Гонгадзе, мы призываем власти окончательно установить заказчиков убийства Гонгадзе и назвать основных подозреваемых в заказе преступления, - сказано в сообщении, - Украинские медиа-организации не сомневаются в законности приговора Алексею Пукачу, который получил пожизненное заключение".
Организаторы призвала политиков и чиновников прекратить политические спекуляции вокруг дела Гонгадзе и других дел, связанных с агрессией в отношении журналистов - никакие слова не заменят расследований.
Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
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Його підлеглі кажуть, що він віртуозно вмів переконувати. Жінкам надсилав фото вбитих на Донбасі дітей, чоловікам розповідав про світле майбутнє в обіймах росії. З них швидко сколотив підпільну організацію, яка мріяла взяти реванш за мертвонароджену в 2014му "Харківську народну республіку". Наша контррозвідка зупинила росповсюдження отрути - підпільщики за гратами разом з сивочолим ватажком. Докази його злочину переконливі, втім, цей дідусь регоче сміхом Моріарті і обіцяє, що найближчим часом вийде на свободу. В нього потужня команда адвокатів, та і поважний вік дозволяє сподіватися на швидке звільнення з рук правосуддя. Я слухав його і думав про долю Харкова. Про те, що місто, одного разу заражене "русской весной", ще не скоро прийде до тями. Таких, як цей "дідусь Моріарті", тут надто багато. А ненависть до України, яку випромінюють "любітелі русского міра", можно просто відчути в повітрі харківських вулиць. Сподіваюсь, що мої світлі харківські друзі, які одного разу врятували місто від темряви, не дозволять ворогу взяти реванш.
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Скоко ещё этими хороводами ходить люди будут?!
Не, ну если просто нехер чем заняться или хобби такое, то пожалуйста...
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па дло... тепер воно "рятує" Україну в Мінську
Бог відвернувся від України і українці до влади обирають українофобів україножерів
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