 Первый в Украине центр имитационного моделирования боевых действий открыли на Львовщине. ВИДЕО

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"Все торжества проходили в учебном корпусе отделения имитационного моделирования. Кроме строительства корпуса, также проведены работы по восстановлению городка "Инженерное" в учебном центре, где будет проходить практическая отработка тактических действий с использованием системы MILES ", - говорится в сообщении.
Присутствующим был продемонстрирован один из элементов обучения - отработка взаимодействия через мультимедийные средства в отделении имитационного моделирования.
Кроме моделирования различного вида тактических ситуаций, также будут отрабатываться практические действия в системе MILES, бригадный комплект которой закупили в рамках технической помощи от США.
Система MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) позволяет имитировать боевую схватку, в том числе с участием боевой техники. Для Вооруженных сил Украины она не нова, еще в 2011-12 годах ее получила 30-механизированная бригада и 95-я бригада ВДВ.
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Война же с Россией, к сожалению, будет зеркально обратной - это нам придется постоянно тревожно смотреть в небо и передвигаться ползком, каждое мгновение борясь на только с вражеской пехотой, но и ожидая удара сверху. И тут уж будут нужны совсем другие тактические схемы и приемы.
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