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Все про:Львовщина (1642) обучение (214) боевые действия (1197)

 Первый в Украине центр имитационного моделирования боевых действий открыли на Львовщине. ВИДЕО

Сегодня, 15 сентября, в 184-ом Учебном центре в Старычах на Львовщине открыли современный центр имитационного моделирования боевых действий.

Открытие происходило с участием военных атташе иностранных государств, сообщает Украинский милитарный портал, информирует Цензор.НЕТ.

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"Все торжества проходили в учебном корпусе отделения имитационного моделирования. Кроме строительства корпуса, также проведены работы по восстановлению городка "Инженерное" в учебном центре, где будет проходить практическая отработка тактических действий с использованием системы MILES ", - говорится в сообщении.

Присутствующим был продемонстрирован один из элементов обучения - отработка взаимодействия через мультимедийные средства в отделении имитационного моделирования.

Кроме моделирования различного вида тактических ситуаций, также будут отрабатываться практические действия в системе MILES, бригадный комплект которой закупили в рамках технической помощи от США.

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Система MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) позволяет имитировать боевую схватку, в том числе с участием боевой техники. Для Вооруженных сил Украины она не нова, еще в 2011-12 годах ее получила 30-механизированная бригада и 95-я бригада ВДВ.
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Имитация власти есть, теперь появилась имитация боевых действий. Надо ещё имитацию хорошей жизни прикупить.
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не пуржи войска Украине нужны при любых обстоятельствах - главное что бы этот центр давал результаты
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Результати будуть коли генералів навчать командувати військами!
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иди в лес 8) .. если путин ДРЫЩИТ от нашей власти то... значит Власть ЕСТЬ! .. такшо подхуйловник иди лыкай у Кадырова...
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шойгу там наверное сегодня спать не будет. А пропагандисты кремля в срочном порядке строчат новые компроментирующие материалы- наёмники Украины тренируются убивать простых граждан, которые платят за проезд в маршрутках солью
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с одной стороны хорошо, а с другой - переносить американскую кальку на украинские военные реалии довольно сложно. Хотя бы потому, что вся военная сухопутная доктрина американцев построена на доминировании в воздухе. Это как бы идет по умолчанию, что противник вступает в бой уже потрепанным, ограничен в передвижении, находясь под постоянной угрозой с воздуха.
Война же с Россией, к сожалению, будет зеркально обратной - это нам придется постоянно тревожно смотреть в небо и передвигаться ползком, каждое мгновение борясь на только с вражеской пехотой, но и ожидая удара сверху. И тут уж будут нужны совсем другие тактические схемы и приемы.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииПервый в Украине центр имитационного моделирования боевых действий открыли на Львовщине. ВИДЕО
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